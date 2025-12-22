Perú

Sicariato sin control en Piura: asesinan a trabajador de construcción y hieren a su pareja

El ataque ocurrió de madrugada en Sullana, cuando la víctima retornaba a su vivienda. La PNP capturó a tres presuntos implicados en tiempo récord e incautó armas, dinamita y motocicletas

Guardar
(Video: 24 Horas)

Dos ráfagas de disparos rompieron la tranquilidad de la madrugada en Bellavista, en la provincia de Sullana, región Piura, y marcaron el final de la vida de Segundo Lizama Campos, un trabajador de construcción civil de 36 años. El ataque ocurrió cuando la víctima retornaba a su vivienda tras salir de una reunión social, acompañado por su pareja, quien también resultó herida por impactos de bala. El hecho se registró alrededor de la 1:40 a. m. en la calle Micaela Bastidas, una zona residencial que quedó acordonada por la Policía tras el crimen.

Según las primeras diligencias, Lizama Campos caminaba por la vía pública cuando fue interceptado por dos sujetos. Uno de ellos descendió de una motocicleta y abrió fuego sin mediar palabra. Tras el ataque, los agresores huyeron con dirección a la ex carretera Latina, mientras vecinos alertaban a las autoridades. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, donde llegó sin vida, mientras que su pareja fue atendida por el personal médico debido a las heridas provocadas por los proyectiles.

El ataque ocurrió cuando Lizama Campos retornaba a su vivienda junto a su pareja y su menor hijo. El niño no resultó herido, pero fue testigo del violento episodio. La pareja del obrero recibió dos impactos de bala y permanece bajo observación médica, mientras continúan las diligencias para determinar su evolución.

Captura de presuntos sicarios tras operativo policial en Bellavista

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

La rápida reacción de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la captura de tres presuntos implicados en el asesinato de Segundo Lizama Campos, minutos después del ataque. Efectivos de la Unidad de Emergencia PNP desplegaron un operativo en la ex carretera Latina, donde lograron intervenir a los sospechosos que se movilizaban en motocicletas, presuntamente usadas para perpetrar el crimen.

Los detenidos fueron identificados como Jhon Tejada Quiroga (24), señalado como quien habría disparado contra la víctima; Luis Jorge Rivera Campos (47), conductor del vehículo menor; y Jesús López Neyra, quien también fue puesto a disposición de las autoridades. Durante la intervención, la Policía incautó una pistola, una dinamita y dos motocicletas, una de ellas oculta, elementos que forman parte de las evidencias incorporadas a la investigación.

De acuerdo con información policial, durante el interrogatorio uno de los detenidos confesó haber participado en el ataque. En registros audiovisuales difundidos por las autoridades, se escucha al presunto autor del disparo reconocer su implicancia en el crimen. La Divincri Sullana, a través de su jefe, el coronel Alberto Cueva, indicó que los involucrados habrían llegado a la ciudad con el objetivo específico de ejecutar el asesinato y que el pago por el ataque habría sido de diez mil soles.

Otro de los detenidos, Luis Jorge Rivera Campos, ya había sido intervenido días antes por el presunto delito de extorsión, según fuentes policiales, y se encontraba nuevamente en libertad al momento de su captura por este caso. Las investigaciones buscan esclarecer el móvil del crimen, establecer responsabilidades individuales y determinar si existen más personas involucradas en el sicariato ocurrido en Bellavista.

Ola de violencia sacude Piura

Familiares del docente asesinado recriminaron a la PNP y al Estado los continuos asesinatos en la ciudad norteña peruana | Video: Reporteros 365

Este crimen en Bellavista se registró apenas días después de otro asesinato que conmocionó a la región Piura. El pasado viernes 19 de diciembre, el profesor Rodolfo Otero Sandoval, de 53 años, fue asesinado a balazos en un ataque armado ocurrido frente al colegio Parcemón Saldarriaga, un hecho que generó escenas de pánico entre vecinos, escolares y padres de familia que se encontraban en los alrededores del plantel educativo.

De acuerdo con los reportes policiales y medios locales, el docente fue interceptado dentro de su camioneta por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego sin darle oportunidad de reaccionar. El ataque se produjo minutos después de una chocolatada navideña, cuando Otero Sandoval se retiraba para celebrar el cumpleaños de su madre, Margarita Sandoval.

El profesor de Educación Física, con más de 30 años de servicio en el sector público, dictaba clases a estudiantes de primaria y secundaria en el Parcemón Saldarriaga y en la institución educativa San Gabriel de Castilla, lo que profundizó el impacto de su muerte en la comunidad educativa y volvió a encender las alertas por los asesinatos a mano armada en Piura.

Temas Relacionados

PiuraSullanaSicariosPNPperu-noticias

Más Noticias

Cusco bajo amenaza permanente: más de 250 eventos geológicos confirman un riesgo recurrente en La Convención

Las condiciones naturales del territorio andino, sumadas a las lluvias intensas de temporada, mantienen a la provincia en un escenario de riesgo geológico constante

Cusco bajo amenaza permanente: más

Facundo Callejo niega cualquier contacto con clubes grandes de la Liga 1 y del extranjero: “Todo es suposición, estoy en Cusco FC”

El delantero ‘dorado’, de 33 años, se siente muy conforme en la Ciudad Imperial tras su temporada a todo gol. “Fue un año muy positivo”, dijo

Facundo Callejo niega cualquier contacto

JNE descarta el voto digital para las Elecciones 2026 y aclara a la ONPE: “No podemos arriesgarnos”

La decisión se justifica por criterios de legalidad, confianza y certeza técnica, y no afecta el derecho de participación ciudadana

JNE descarta el voto digital

ONU alerta retroceso en derechos humanos por ley del Congreso que elimina el enfoque de género en Perú

Naciones Unidas alertó que la norma aprobada por el Congreso ignora desigualdades estructurales y debilita la lucha contra la discriminación.

ONU alerta retroceso en derechos

Defensor del Pueblo respalda a Dina Boluarte tras informe del Congreso que rechaza pensión vitalicia

Josué Gutiérrez cuestionó el informe legislativo que declaró improcedente la pensión de S/ 35 mil mensuales y recordó que la sucesión constitucional otorga derechos equivalentes a un mandato electo.

Defensor del Pueblo respalda a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE descarta el voto digital

JNE descarta el voto digital para las Elecciones 2026 y aclara a la ONPE: “No podemos arriesgarnos”

ONU alerta retroceso en derechos humanos por ley del Congreso que elimina el enfoque de género en Perú

Defensor del Pueblo respalda a Dina Boluarte tras informe del Congreso que rechaza pensión vitalicia

José Jerí adelanta agenda de próxima reunión con José Antonio Kast: migración extranjera, corredor humanitario y control en la frontera

Dina Boluarte se queda sin pensión vitalicia: Congreso declara improcedente pedido de la expresidenta

ENTRETENIMIENTO

Hija de Melissa Klug llora

Hija de Melissa Klug llora por bloqueo de cuenta de TikTok de su emprendimiento: “Me da cólera”

Beto Ortiz anuncia su regreso a Willax con ‘Beto a Saber’, tras el fin de ‘El Valor de la Verdad’

Expareja de Paolo Guerrero sorprende al casarse en Europa: “Fui muy feliz”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se pronuncia tras ganar la final de Yo Soy: “Gracias por oír mi voz”

Jaime Bayly revela temor a volver a ser padre y expone problemas económicos: “Estaba seguro de que estaba embarazada”

DEPORTES

Facundo Callejo niega cualquier contacto

Facundo Callejo niega cualquier contacto con clubes grandes de la Liga 1 y del extranjero: “Todo es suposición, estoy en Cusco FC”

Carlos Galván le respondió a Jorge Fossati por el supuesto interés de Costa Rica: “Si se te cayó, no es mi culpa”

Sporting Cristal sorprendió con fichaje de lateral derecho Juan Cruz González: ¿Luis Advíncula quedó descartado?

André Carrillo tocó la gloria con Corinthians al consagrarse en la Copa de Brasil y asegurar su presencia en la Libertadores 2026

Diego Penny advierte a Luis Advíncula ante interés de Alianza Lima: “Si piensa en su futuro, Sporting Cristal es su mejor opción”