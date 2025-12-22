Sicariato sin control en Piura: asesinan a trabajador de construcción y hieren a su pareja

(Video: 24 Horas)

Dos ráfagas de disparos rompieron la tranquilidad de la madrugada en Bellavista, en la provincia de Sullana, región Piura, y marcaron el final de la vida de Segundo Lizama Campos, un trabajador de construcción civil de 36 años. El ataque ocurrió cuando la víctima retornaba a su vivienda tras salir de una reunión social, acompañado por su pareja, quien también resultó herida por impactos de bala. El hecho se registró alrededor de la 1:40 a. m. en la calle Micaela Bastidas, una zona residencial que quedó acordonada por la Policía tras el crimen.

Según las primeras diligencias, Lizama Campos caminaba por la vía pública cuando fue interceptado por dos sujetos. Uno de ellos descendió de una motocicleta y abrió fuego sin mediar palabra. Tras el ataque, los agresores huyeron con dirección a la ex carretera Latina, mientras vecinos alertaban a las autoridades. La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital de Apoyo II-2 de Sullana, donde llegó sin vida, mientras que su pareja fue atendida por el personal médico debido a las heridas provocadas por los proyectiles.

El ataque ocurrió cuando Lizama Campos retornaba a su vivienda junto a su pareja y su menor hijo. El niño no resultó herido, pero fue testigo del violento episodio. La pareja del obrero recibió dos impactos de bala y permanece bajo observación médica, mientras continúan las diligencias para determinar su evolución.

Captura de presuntos sicarios tras operativo policial en Bellavista

La rápida reacción de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la captura de tres presuntos implicados en el asesinato de Segundo Lizama Campos, minutos después del ataque. Efectivos de la Unidad de Emergencia PNP desplegaron un operativo en la ex carretera Latina, donde lograron intervenir a los sospechosos que se movilizaban en motocicletas, presuntamente usadas para perpetrar el crimen.

Los detenidos fueron identificados como Jhon Tejada Quiroga (24), señalado como quien habría disparado contra la víctima; Luis Jorge Rivera Campos (47), conductor del vehículo menor; y Jesús López Neyra, quien también fue puesto a disposición de las autoridades. Durante la intervención, la Policía incautó una pistola, una dinamita y dos motocicletas, una de ellas oculta, elementos que forman parte de las evidencias incorporadas a la investigación.

De acuerdo con información policial, durante el interrogatorio uno de los detenidos confesó haber participado en el ataque. En registros audiovisuales difundidos por las autoridades, se escucha al presunto autor del disparo reconocer su implicancia en el crimen. La Divincri Sullana, a través de su jefe, el coronel Alberto Cueva, indicó que los involucrados habrían llegado a la ciudad con el objetivo específico de ejecutar el asesinato y que el pago por el ataque habría sido de diez mil soles.

Otro de los detenidos, Luis Jorge Rivera Campos, ya había sido intervenido días antes por el presunto delito de extorsión, según fuentes policiales, y se encontraba nuevamente en libertad al momento de su captura por este caso. Las investigaciones buscan esclarecer el móvil del crimen, establecer responsabilidades individuales y determinar si existen más personas involucradas en el sicariato ocurrido en Bellavista.

Ola de violencia sacude Piura

Familiares del docente asesinado recriminaron a la PNP y al Estado los continuos asesinatos en la ciudad norteña peruana | Video: Reporteros 365

Este crimen en Bellavista se registró apenas días después de otro asesinato que conmocionó a la región Piura. El pasado viernes 19 de diciembre, el profesor Rodolfo Otero Sandoval, de 53 años, fue asesinado a balazos en un ataque armado ocurrido frente al colegio Parcemón Saldarriaga, un hecho que generó escenas de pánico entre vecinos, escolares y padres de familia que se encontraban en los alrededores del plantel educativo.

De acuerdo con los reportes policiales y medios locales, el docente fue interceptado dentro de su camioneta por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes abrieron fuego sin darle oportunidad de reaccionar. El ataque se produjo minutos después de una chocolatada navideña, cuando Otero Sandoval se retiraba para celebrar el cumpleaños de su madre, Margarita Sandoval.

El profesor de Educación Física, con más de 30 años de servicio en el sector público, dictaba clases a estudiantes de primaria y secundaria en el Parcemón Saldarriaga y en la institución educativa San Gabriel de Castilla, lo que profundizó el impacto de su muerte en la comunidad educativa y volvió a encender las alertas por los asesinatos a mano armada en Piura.