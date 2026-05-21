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“La Federación debe poner reglas”: Vanessa Palacios pide cambio de mentalidad tras rechazos de jugadoras a la selección

La exlíbero, dos veces mundialista con la ‘blanquirroja’, se pronunció sobre la negativa de algunas jugadoras a las convocatorias y pidió mayor orden en la FPV. “Que trabajen con las que quieran estar”, señaló

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La exjugadora nacional compartió su opinión sobre las ausencias en la 'blanquirroja' en esta nueva temporada. (Video: La Cátedra Deportes)

Vanessa Palacios, dos veces mundialista con la selección peruana de vóley, se pronunció con firmeza sobre el presente del deporte nacional, el proceso de formación y las recientes negativas de algunas jugadoras a las convocatorias. La popular ‘Choco’ no evitó el debate y expuso su postura con claridad sobre la problemática que atraviesa la disciplina.

En una entrevista con el programa La Cátedra Deportes, la exlíbero reflexionó sobre la importancia de replantear la estructura del vóley peruano y puso énfasis en la necesidad de formar deportistas con una mentalidad sólida desde las categorías menores.

Palacios comenzó su análisis cuestionando una práctica que, según ella, ha frenado el desarrollo de esta disciplina en el país: la constante comparación con generaciones anteriores. “Tenemos que dejar de vivir del pasado, ese es un gran error del Perú. Hay que dejar de comparar a las chicas, porque yo he sido jugadora, he estado en esa posición y no es agradable. Luego tú estás expuesta a eso”, señaló.

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Posteriormente, la ‘Choco’ abordó un tema que ha generado debate en los últimos días: la negativa de algunas voleibolistas a aceptar convocatorias a la selección nacional. Para ella, el problema no radica únicamente en las decisiones individuales, sino en la ausencia de un sistema claro que regule la relación entre la Federación Peruana de Vóley (FPV) y las deportistas.

“Si la jugadora no quiere estar, no va a estar a gusto, no va a dar todo, que mejor no esté. Yo creo que si a una jugadora la obligas a estar, no está bien, uno tiene que estar a gusto donde va y con lo que hace. Luego, a partir de ahí es que la federación que tiene que poner reglas”, afirmó.

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Vanessa Palacios jugó 18 años en la selección peruana de vóley.
Vanessa Palacios jugó 18 años en la selección peruana de vóley. Crédito: AFP

La necesidad de un cambio de mentalidad

Vanessa Palacios también hizo énfasis en el trabajo de categorías menores y en cómo el desarrollo formativo es clave para evitar problemas en la etapa de mayores.

“Yo veo ahora que con el profesor Rizola hay muchas categorías jóvenes. A nivel internacional, la FIVB ha puesto muchos campeonatos de categorías menores. Hay sub 17, sub 19 y sub 21… Ahí es donde debe trabajar la federación y a partir de ahí, formar jugadoras con una mentalidad diferente”, explicó.

En ese sentido, comparó el modelo peruano con el de otros países, como Italia, donde —según indicó— la formación está mucho más estructurada desde edades tempranas. “En Italia, sus categorías menores es donde tienen sus mejores entrenadores y formadores… Cuando las chicas llegan a mayores ya saben para qué están ahí y por qué tienen que estar ahí”, comentó.

Palacios sostuvo que el problema central es estructural y no individual, y que muchas veces se espera que las jugadoras lleguen “formadas” a la selección adulta sin un proceso previo adecuado.

Las que le dicen no a la selección ya son jugadoras que tienen experiencia, jugadoras que tienen su vida ya formada y están enfocadas en otra cosa. La jugadora que está en la selección, obviamente tiene que estar por amor a su país, tiene que estar porque le gusta y también la federación tiene que cubrir las necesidades mínimas de un deportista para poder rendir. Pero eso se tiene que formar desde las bases de selección”, apuntó.

La popular ‘Choco’ cuestionó el trabajo en las categorías de base y advirtió que sus deficiencias terminan afectando la formación de la mentalidad en la selección adulta. (Video: La Cátedra Deportes)

“Que trabajen con las que quieran estar”

Finalmente, la exseleccionada nacional fue clara al referirse a la situación actual de las convocatorias y al compromiso de las voleibolistas con la ‘blanquirroja’.

“Sin quitarle responsabilidad a la jugadora, pero tú no puedes entrar en la vida personal de cada una… Si no quiere estar, que no esté. Que trabajen con las chicas jóvenes, que trabajen con la que quieran estar, porque la que quiera estar lo va a dar todo por su selección. Yo tengo esa visión”, concluyó.

Vanessa Palacios, quien defendió la camiseta nacional durante 18 años, dejó así una reflexión profunda sobre el presente y futuro del vóley peruano, poniendo el foco en la formación, la disciplina y la construcción de una mentalidad competitiva desde las bases.

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