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Ecommerce en Perú supera los USD 15 mil millones y eleva las exigencias sobre plataformas digitales

El avance de los pagos digitales y las compras online obliga a las empresas tecnológicas a reforzar sus sistemas para garantizar operaciones seguras, rápidas y sin interrupciones ante una demanda cada vez más alta

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Si antes la prioridad era sumar usuarios y expandir la digitalización, ahora el reto es asegurar un servicio eficiente incluso en momentos de alta demanda.
Si antes la prioridad era sumar usuarios y expandir la digitalización, ahora el reto es asegurar un servicio eficiente incluso en momentos de alta demanda. Foto: ESIC

El comercio electrónico en Perú continúa consolidándose como uno de los segmentos de mayor crecimiento dentro de la economía digital. La expansión de las billeteras virtuales, los pagos online y las compras por internet ha modificado los hábitos de consumo de millones de personas, al mismo tiempo que impulsa nuevas exigencias para las empresas tecnológicas y financieras que operan en este ecosistema.

De acuerdo con cifras de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), el ecommerce peruano ya mueve entre USD 13 mil millones y USD 15.600 millones, además de superar los 15,6 millones de compradores digitales en el país. Este avance no solo refleja un mayor nivel de adopción tecnológica, sino también la necesidad de garantizar operaciones más seguras, rápidas y estables frente al incremento sostenido de usuarios y transacciones.

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La estabilidad se convierte en una prioridad

El crecimiento acelerado del entorno digital ha cambiado las prioridades de las plataformas tecnológicas. Si en años anteriores el principal objetivo era incorporar más usuarios y ampliar la digitalización, ahora el foco apunta a mantener un servicio eficiente incluso en escenarios de alta demanda.

Ricardo Pacheco, gerente general de Tupay, señaló que el reto actual pasa por asegurar experiencias consistentes y sin interrupciones. “Hace algunos años, el gran reto era digitalizar. Ahora, el desafío es sostener esa digitalización con estabilidad, confianza y capacidad de respuesta. La experiencia del usuario ya no depende solo de tener más opciones digitales, sino de qué tan fluidas y consistentes son esas experiencias”, explicó.

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La rápida expansión del ecosistema digital ha redefinido las prioridades de las plataformas tecnológicas.
La rápida expansión del ecosistema digital ha redefinido las prioridades de las plataformas tecnológicas. Foto: IBO

Usuarios más exigentes y plataformas bajo presión

El incremento de campañas comerciales, fechas de alto consumo y picos de tráfico digital ha elevado la presión sobre las plataformas de pagos y comercio electrónico. Problemas como lentitud en los sistemas, interrupciones operativas o fallas en transacciones pueden afectar directamente la confianza de los consumidores y la percepción de las marcas.

En ese contexto, las empresas vienen reforzando sus infraestructuras tecnológicas para responder de forma más eficiente ante un mayor volumen de operaciones. La optimización de procesos, el fortalecimiento de la capacidad de escalamiento y la mejora de los tiempos de respuesta se han convertido en aspectos clave para competir en el mercado digital.

Seguridad y confianza como factores decisivos

La evolución del consumidor digital también está modificando los criterios de elección de los usuarios. Más allá de las promociones o los precios, aspectos como la seguridad, la rapidez y la continuidad operativa empiezan a tener un peso determinante en la experiencia de compra.

“El consumidor digital se ha vuelto mucho más exigente. Hoy no solo evalúa precios o promociones, también valora qué plataforma le ofrece mayor seguridad, rapidez y continuidad. La confianza se construye en cada transacción”, afirmó Pacheco.

Los cambios en el comportamiento del consumidor digital también están transformando los criterios de elección de los usuarios.
Los cambios en el comportamiento del consumidor digital también están transformando los criterios de elección de los usuarios. Foto: Cetrex Marketing

Un ecosistema digital orientado al crecimiento sostenible

Ante este escenario, compañías del sector financiero y tecnológico están impulsando soluciones enfocadas en fortalecer toda la experiencia digital. Entre ellas destacan sistemas con mayor capacidad de escalamiento, monitoreo en tiempo real, herramientas antifraude y mecanismos que permitan responder mejor frente a aumentos repentinos de demanda.

La expansión del ecosistema digital peruano también está llevando a una visión más madura sobre el crecimiento tecnológico. El desafío ya no será únicamente expandirse con rapidez, sino construir plataformas capaces de sostener el aumento del consumo online sin afectar la experiencia del usuario ni la confianza en los servicios digitales.

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