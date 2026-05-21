Perú

Vacunación contra el sarampión sube 70% en mayo ante ola de casos en Perú

El repunte de contagios y la declaración de emergencia movilizaron a miles de familias hacia los centros de inmunización. Autoridades intensifican campañas para frenar la propagación y proteger a los niños menores de diez años

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Vacuna de menores.
Minsa pide a padres y madres de familia que sus hijos e hijas, sobre todo menores de 5 años, tengan las dos dosis de la vacuna sarampión. - Crédito: Andina

La vacunación contra el sarampión registró un aumento del 70% en mayo en el Centro de Vacunación del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), reflejando el impacto del repunte de casos y la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud (Minsa).

La alerta, activa en Lima Metropolitana, Callao y once departamentos, busca contener la propagación de una enfermedad que ya suma más de 300 casos confirmados en el país, con especial incidencia en la región Puno.

Solo en la primera semana de mayo, el INSN aplicó 10 dosis, cifra que escaló a 32 en días recientes, superando ampliamente el promedio semanal. El incremento de la demanda de la vacuna contra el sarampión se traduce en largas filas y consultas frecuentes de padres, preocupados por completar el esquema de inmunización de sus hijos. En abril se administraron 58 dosis y en lo que va del mes, ya suman 40, consolidando una tendencia al alza.

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Desde el inicio del año, el centro reporta la protección de 300 niños, mientras que durante el 2025 se aplicaron 824 dosis, alcanzando una cobertura del 96% en menores de cinco años y reforzando la prevención de una enfermedad que se transmite con facilidad.

“Con dos dosis de vacuna garantizamos la protección de nuestros menores de 10 años”, recuerda la jefa del Servicio de Vacunación del INSN, Ingrid Livia.

Brote de sarampión eleva la alerta sanitaria en Puno, equipos de salud refuerzan acciones
Brote de sarampión eleva la alerta sanitaria en Puno, equipos de salud refuerzan acciones| Andina

Estrategias en acción

Arquiñigo explicó que el aumento en la afluencia se debe a la preocupación por el cumplimiento de las dosis y a la verificación del carnet de vacunación en cada consulta médica. “Estamos aplicando nuestras estrategias a nivel nacional. La manera de evitar que este brote se extienda es a través de la vacunación y otras acciones oportunas”, indicó la especialista.

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El equipo del INSN mantiene un monitoreo constante de pacientes referidos y hospitalizados con enfermedades de base, implementando un sistema de revisión de las cartillas de vacunación para garantizar la inmunización completa.

El Minsa refuerza la respuesta sanitaria con campañas de vacunación en colegios, jornadas nocturnas casa por casa y brigadas móviles en mercados, iglesias y centros comerciales. La prioridad es acercar la vacuna a la mayor cantidad de niños, especialmente en zonas de alto riesgo.

El brote de sarampión se concentra en regiones como Puno, donde la transmisión se agrava por la cercanía fronteriza con Bolivia y la movilidad poblacional. Las autoridades de salud implementan la aplicación de una dosis adicional hasta los 29 años, incluso en quienes ya han recibido la vacuna, como medida preventiva.

En Lima y otras regiones, se identifican casos importados, principalmente en menores que viajaron o tuvieron contacto con personas provenientes de zonas afectadas.

El monitoreo se extiende a los colegios, donde personal de salud inicia barridos de inmunización y solicita la autorización de los padres para vacunar a los estudiantes.

Centros de vacunación

En Lima, el vacunatorio del INSN Breña, en Jr. Independencia 121, atiende de lunes a sábado en horarios extendidos para facilitar el acceso a la inmunización. Pero este no es el único, hay en diferentes zonas. Conoce todos los centros de inmunización a través del este enlace.

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