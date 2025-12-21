Perú

25 generales de la PNP pasarán a retiro en 2026: Región Policial Lima tendrá nuevo jefe a partir del 1 de enero

La PNP asegura que los pases a retiro forman parte de un proceso regular y niegan que se trate de una sanción para los altos mandos que dejarán la institución el próximo año

Guardar

Un total de 25 altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre ellos 4 tenientes generales y 21 generales, pasarán a retiro a partir del 1 de enero de 2026, conforme a disposiciones oficiales publicadas por el Ministerio del Interior, liderado por el ministro Vicente Tiburcio.

Los relevos fueron justificados en su mayoría por renovación de cuadros y porque los generales habían cumplido la cantidad límite de años de servicio. Entre los mandos que serán dados de baja se encuentra el jefe de la Región Policial Lima, Enrique Hugo Felipe Monroy.

Entre los tenientes generales que concluyen funciones están Jhonny Vélez Noriega, jefe de Estado Mayor, y José Céspedes Muñoz, Inspector General de la PNP, ambos integrantes de la Promoción Aguerridos 1988 de la extinta Policía de Investigaciones del Perú. También figuran Luis Gamarra Chávarry, jefe de la Dirección de Orden y Seguridad, y Zenón Loayza Díaz, jefe de la Dirección de Investigación Nacional.

Ministro anunció que pidió la
Ministro anunció que pidió la renuncia de asesora. | Mininter

Entre los generales resalta Luis Lira Limo, jefe de la Dirección de Investigación Contra la Corrupción (DIRCOCOR), quien lideró investigaciones de alto perfil, como los casos de Óscar Acuña Peralta y la organización criminal Los Socios del Callao. En la lista también figuran Nilton Santos Viallata, jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro); Guillermo Llerena Portal, jefe de la Región Policial La Libertad; y Milton Javier Cabrera Ríos, jefe de la Región Policial San Martín.

Lista de tenientes generales y generales que pasarán a situación de retiro el 1 de enero del 2026:

  1. Carlos Alejandro Céspedes Muñoz
  2. Luis Miguel Gamarra Chavarry
  3. Zenon Santos Loayza Díaz
  4. Jhonny Armando Veliz Noriega
  5. Aldo Juan Ávila Novoa
  6. Milton Javier Cabrera Ríos
  7. Juan Carlos Delgado Romero
  8. William Ciduar Espinoza Vivanco
  9. Enrique Hugo Felipe Monrroy
  10. Javier Manuel Gonzales Novoa
  11. Marco Antonio Lara Vergara
  12. Luis Eduardo Lazo Fernández
  13. Luis Alberto Lira Limo
  14. Guillermo Carlos Alfredo Llerena Portal
  15. Carlo Enrique Mori Rimachi
  16. Juan Manuel Mundaca Montenegro
  17. Pedro Robert Ortiz Casaverde
  18. Jorge Alberto Quiroz Grosso
  19. Oscar Alexis Rodríguez Valles
  20. Carlos Leonidas Romero Wetzell
  21. Nilton Reynaldo Santos Villalta
  22. Raúl Arnaldo Santos Villalta
  23. Danilo Luis Vera Carbajal
  24. Roger Zelada Silva
  25. Maribel Acosta Guillén

PNP afirma que retiros son legales

El comunicado de la PNP enfatiza que el pase a retiro de estos oficiales corresponde a un proceso regular, anual y estrictamente ajustado a la normativa vigente, rechazando que se trate de una medida disciplinaria. La institución señala que la renovación de cuadros está prevista en la ley para los grados de mayor a teniente general, siempre que los oficiales cumplan con requisitos de tiempo en el servicio, años en el grado y siete criterios técnicos para la evaluación integral de la carrera policial.

Fiscalía inicia investigación contra 10
Fiscalía inicia investigación contra 10 altos mandos de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Agencia Andina)

Este procedimiento, según la PNP, se realiza una vez al año y contempla factores como el número de efectivos requeridos para el periodo siguiente, la cantidad de ascensos previstos, el cuadro de asignación de puestos, la evaluación del desempeño y la proyección institucional de cada oficial. El pase a retiro, afirma la institución, representa el cierre de una etapa en la carrera policial y no una sanción administrativa.

Según el escalafón institucional, el nuevo Comando Policial estaría conformado por Freddy López Mendoza, actual titular de la Secretaría General de la PNP; Luis Flores Solís, jefe de la Dirección de Inteligencia (DIRIN); Augusto Ríos Tiravanti, jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN); y Manuel Lozada Morales, jefe del Comando de Operaciones de la PNP.

La PNP ha anunciado la celebración de una ceremonia pública el 29 de diciembre de 2025 para rendir homenaje a los oficiales que pasan a retiro, con la presencia de autoridades, familiares y personal policial, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la seguridad y el orden en el país.

Temas Relacionados

PNPPolicía Nacional del PerúMinisterio del InteriorMininterJosé Jeríperu-noticias

Más Noticias

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del último amistoso del 2025

El representativo peruano, conformado solo por futbolistas agremiados, se medirá ante su similar del Altiplano en Chincha. Sigue todas las incidencias

Perú vs Bolivia EN VIVO

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario HOY: partidazo clave por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El actual líder y sublíder de la competición se miden en un atractivo duelo en el Polideportivo de Villa El Salvador. Revisa detalladamente el horario del juego

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido en Chincha por amistoso internacional 2025

La selección peruana dirigida por Gerardo Ameli buscará cerrar el año con un triunfo. Todo esto ante un equipo que busca sumar competencia antes del repechaje que se realizará en marzo. Conoce los horarios

A qué hora juega Perú

Sismo de magnitud 4.4 con epicentro en Trujillo, La Libertad

A lo largo de su historia, la nación ha tenido que enfrentar diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Sismo de magnitud 4.4 con

El 2025 de Christian Ysla: un año de reinvención, el teatro como pasión y las redes como nuevo espacio de conexión

Con intensas temporadas teatrales, hitos televisivos y una inesperada cercanía con el público a través de TikTok, el artista cierra el 2025 con grandes satisfacciones. En conversación con Infobae Perú, reflexiona sobre su más reciente proyecto, Payapaluza, y hace un balance de todo lo que le ha dejado este año de retos y aprendizajes.

El 2025 de Christian Ysla:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Acción Popular oficializa vacancia de

Acción Popular oficializa vacancia de Alfredo Barnechea y anuncia renovación total tras crisis interna

Reconocen maternidad subrogada por primera vez: TC ordena corregir filiación y legislar

Elecciones 2026: una vez más, César Acuña va por la Presidencia tras haber postulado 10 veces desde 1998

Extranjeros podrán votar en las Elecciones 2026: Ciudadanos que cumplan requisitos también podrán ser candidatos municipales

Presidente del JNE lanza el Pacto Ético Electoral y advierte que las campañas rumbo al 2026 se medirán “en los hechos, no en la firma”

ENTRETENIMIENTO

El 2025 de Christian Ysla:

El 2025 de Christian Ysla: un año de reinvención, el teatro como pasión y las redes como nuevo espacio de conexión

Pamela López arremete contra Christian Cueva tras declaraciones en ‘Esta Noche’: “No cambiará jamás”

Giacomo Bocchio asegura desconocer a Ibai Llanos, pese a euforia por el pan con chicharrón: “Nunca vi sus videos”

Jessica Tapia vuelve a Perú y revela como es su vida en Estados Unidos lejos de la TV: “Dejé todo”

Gabriela Villanueva, imitadora de Michael Jackson, se pronuncia tras ganar la final de Yo Soy: “Gracias por oír mi voz”

DEPORTES

Dónde ver Perú vs Bolivia

Dónde ver Perú vs Bolivia HOY: canal tv online del amistoso internacional 2025

Perú vs Bolivia EN VIVO HOY: minuto a minuto del último amistoso del 2025

Marcelo Timorán, la joven promesa de Bolivia cuyo vínculo con Perú se hará presente en Chincha: “De los partidos más importantes de mi vida”

Ricardo Gareca celebra la llegada de Pedro Gallese al Deportivo Cali: “Me pone contento que vaya a un grande”

A qué hora juega Perú vs Bolivia HOY: partido en Chincha por amistoso internacional 2025