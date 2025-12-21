25 generales de la PNP pasarán a retiro en 2026: Región Policial Lima tendrá nuevo jefe a partir del 1 de enero

Un total de 25 altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre ellos 4 tenientes generales y 21 generales, pasarán a retiro a partir del 1 de enero de 2026, conforme a disposiciones oficiales publicadas por el Ministerio del Interior, liderado por el ministro Vicente Tiburcio.

Los relevos fueron justificados en su mayoría por renovación de cuadros y porque los generales habían cumplido la cantidad límite de años de servicio. Entre los mandos que serán dados de baja se encuentra el jefe de la Región Policial Lima, Enrique Hugo Felipe Monroy.

Entre los tenientes generales que concluyen funciones están Jhonny Vélez Noriega, jefe de Estado Mayor, y José Céspedes Muñoz, Inspector General de la PNP, ambos integrantes de la Promoción Aguerridos 1988 de la extinta Policía de Investigaciones del Perú. También figuran Luis Gamarra Chávarry, jefe de la Dirección de Orden y Seguridad, y Zenón Loayza Díaz, jefe de la Dirección de Investigación Nacional.

Ministro anunció que pidió la renuncia de asesora. | Mininter

Entre los generales resalta Luis Lira Limo, jefe de la Dirección de Investigación Contra la Corrupción (DIRCOCOR), quien lideró investigaciones de alto perfil, como los casos de Óscar Acuña Peralta y la organización criminal Los Socios del Callao. En la lista también figuran Nilton Santos Viallata, jefe de la Dirección Antidrogas (Dirandro); Guillermo Llerena Portal, jefe de la Región Policial La Libertad; y Milton Javier Cabrera Ríos, jefe de la Región Policial San Martín.

Lista de tenientes generales y generales que pasarán a situación de retiro el 1 de enero del 2026:

Carlos Alejandro Céspedes Muñoz Luis Miguel Gamarra Chavarry Zenon Santos Loayza Díaz Jhonny Armando Veliz Noriega Aldo Juan Ávila Novoa Milton Javier Cabrera Ríos Juan Carlos Delgado Romero William Ciduar Espinoza Vivanco Enrique Hugo Felipe Monrroy Javier Manuel Gonzales Novoa Marco Antonio Lara Vergara Luis Eduardo Lazo Fernández Luis Alberto Lira Limo Guillermo Carlos Alfredo Llerena Portal Carlo Enrique Mori Rimachi Juan Manuel Mundaca Montenegro Pedro Robert Ortiz Casaverde Jorge Alberto Quiroz Grosso Oscar Alexis Rodríguez Valles Carlos Leonidas Romero Wetzell Nilton Reynaldo Santos Villalta Raúl Arnaldo Santos Villalta Danilo Luis Vera Carbajal Roger Zelada Silva Maribel Acosta Guillén

PNP afirma que retiros son legales

El comunicado de la PNP enfatiza que el pase a retiro de estos oficiales corresponde a un proceso regular, anual y estrictamente ajustado a la normativa vigente, rechazando que se trate de una medida disciplinaria. La institución señala que la renovación de cuadros está prevista en la ley para los grados de mayor a teniente general, siempre que los oficiales cumplan con requisitos de tiempo en el servicio, años en el grado y siete criterios técnicos para la evaluación integral de la carrera policial.

Fiscalía inicia investigación contra 10 altos mandos de la Policía Nacional del Perú. (Foto: Agencia Andina)

Este procedimiento, según la PNP, se realiza una vez al año y contempla factores como el número de efectivos requeridos para el periodo siguiente, la cantidad de ascensos previstos, el cuadro de asignación de puestos, la evaluación del desempeño y la proyección institucional de cada oficial. El pase a retiro, afirma la institución, representa el cierre de una etapa en la carrera policial y no una sanción administrativa.

Según el escalafón institucional, el nuevo Comando Policial estaría conformado por Freddy López Mendoza, actual titular de la Secretaría General de la PNP; Luis Flores Solís, jefe de la Dirección de Inteligencia (DIRIN); Augusto Ríos Tiravanti, jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (DIGIMIN); y Manuel Lozada Morales, jefe del Comando de Operaciones de la PNP.

La PNP ha anunciado la celebración de una ceremonia pública el 29 de diciembre de 2025 para rendir homenaje a los oficiales que pasan a retiro, con la presencia de autoridades, familiares y personal policial, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la seguridad y el orden en el país.