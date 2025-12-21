Asesinan a profesor en Piura: “Yo no he nacido solo”, el dolor de su hermano gemelo marca la tragedia

Un profesor fue asesinado a balazos la tarde del pasado viernes 19 de diciembre, en los exteriores del colegio Parcemón Saldarriaga.

La región de Piura vivió una jornada marcada por la violencia el pasado viernes 19 de diciembre, cuando fue asesinado el profesor Rodolfo Otero Sandoval (53).

Según reportaron medios locales, el docente perdió la vida a causa de un ataque armado frente al colegio Parcemón Saldarriaga tras el ataque de dos sujetos que llegaron en una motocicleta.

Ellos interceptaron a Otero Sandoval dentro de su camioneta y abrieron fuego en su contra. La información policial detalla que el crimen ocurrió minutos después de una chocolatada navideña, cuando el profesor se retiraba para celebrar el cumpleaños de su madre, Margarita Sandoval.

El ataque, presenciado por vecinos y miembros de la comunidad escolar, provocó escenas de pánico y dolor en el entorno del plantel y sus familiares.

Rodolfo Otero se desempeñaba como profesor de Educación Física, dictando clases a estudiantes de 4°, 5° y 6° de primaria, así como a 1° y 2° de secundaria en el colegio Parcemón Saldarriaga y en la institución educativa San Gabriel de Castilla.

Contaba con más de 30 años de servicio en el sector público, lo que profundizó el impacto de su muerte entre colegas, padres de familia y alumnos.

El crimen no solo truncó la trayectoria del docente, sino que también transformó una jornada de festejo en un día de consternación. La tragedia se agravó al coincidir con el anomástico de su ser querido, a quien pocas horas antes el profesor había dedicado un mensaje público de agradecimiento junto a una fotografía familiar.

Familiares del docente asesinado recriminaron a la PNP y al Estado los continuos asesinatos en la ciudad norteña peruana | Video: Reporteros 365

El dolor de un hermano

Momentos después del atentado, familiares y allegados acudieron al lugar, donde se registraron manifestaciones de dolor.

El hermano gemelo de la víctima expresó su indignación y tristeza, exclamando: “La vida me dio un gemelo, yo nací acompañado”, mientras exigía el esclarecimiento del caso y la captura de los responsables. Su testimonio resume el vacío que deja la ausencia de Rodolfo en su entorno.

El hermano gemelo del docente asesinado por sicarios clamó por justicia | Video: Facebook

La Policía Nacional del Perú (PNP) y representantes del Ministerio Público llegaron rápidamente al lugar de los hechos, acordonaron la zona para recoger evidencias y procedieron al levantamiento del cuerpo.

Testigos mencionaron que una mujer podría estar implicada en el ataque, información incorporada en la investigación, que permanece en curso para identificar y ubicar a los responsables del asesinato.

La violencia que golpeó a la familia Otero Sandoval refleja una tendencia preocupante en la región. Piura registra, a la fecha, 148 homicidios reportados en el Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), muchos perpetrados con arma de fuego.

Solo durante noviembre, se contabilizaron 20 crímenes, una cifra superior al mismo período del año anterior, lo que evidencia una escalada de inseguridad.

En redes sociales, la indignación de vecinos y padres de familia se ha hecho sentir. Usuarios exigen que Piura sea declarada en emergencia y reclaman acciones inmediatas por parte de las autoridades para frenar el avance del crimen organizado. La comunidad educativa y la ciudadanía piden resultados concretos, mientras la región demanda soluciones que lleguen más allá de los discursos.