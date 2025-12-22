Caja Piura cerrará 2025 con utilidades de más de S/100 millones y alista su ingreso al factoring, remesas e internacionalización

Caja Piura. La absorción de la cartera de la exCaja Sullana sumó 800.000 nuevos clientes y amplió el portafolio en 30%.

Caja Piura se prepara para cerrar 2025 con resultados históricos: las utilidades superarán los S/100 millones, con un incremento cercano al 300% respecto al año anterior, y un portafolio de colocaciones que alcanzó los S/7.000 millones, creciendo 7% en el ejercicio.

Estos logros se dan en el contexto de una transformación estratégica que impulsa la eficiencia, la diversificación de servicios y la expansión geográfica y patrimonial, explicó Javier Bereche, presidente del directorio de Caja Piura para Infobae Perú.

La entidad, pionera en la creación del sistema de cajas municipales, mira ahora hacia el futuro con tres grandes ejes de negocio para 2026: factoring digital, remesas internacionales y la apertura de una sucursal en Ecuador.

Caja Piura y un movimiento de ajedrez: la absorción de Caja Sullana

El desempeño financiero record se sustenta en una gestión rigurosa de costos, que permitió ahorrar más de S/78 millones anuales en gastos operativos, financieros y administrativos, superando ampliamente las metas internas de eficiencia, explica Bereche.

Además, en 2024, Caja Piura completó la integración de la cartera de la exCaja Sullana tras adquirir su bloque patrimonial: esto se tradujo en la incorporación automática de 800.000 nuevos clientes y una ampliación del portafolio en 30%, respetando todos los servicios y obligaciones crediticias de los clientes de Sullana y permitiendo una transición ordenada, sin pérdida de confianza de los ahorristas.

La integración fue particularmente relevante en fortalecimiento territorial y operatividad en la frontera norte, donde ambas cajas tenían una fuerte presencia. Bereche aclaró que la razón social Caja Sullana sigue existiendo legalmente, pero ya no tiene relación operacional o societaria con la municipalidad de Sullana tras la compra del bloque patrimonial.

“Caja Sullana existe legalmente todavía, no ha sido liquidada ni tenemos relación con la municipalidad de Sullana respecto a esa empresa. Nosotros solo asumimos a los clientes, sus créditos y depósitos”, refirió.

¿Mayor cautela para colocar créditos en 2025?

En 2025, Caja Piura acentuó su posición con el lanzamiento de hasta seis productos crediticios y de financiamiento, entre los que figuran opciones para Techo Propio, MiVivienda, capital de trabajo inmobiliario y productos personalizados para sectores rurales y amazónicos, como créditos individuales para actividades piscícolas, servicios en abastecimiento de agua y productos para mujeres emprendedoras en la zona rural.

Según Bereche, el enfoque en productos a medida ha contribuido a consolidar la entidad en mercados geográficamente diversos y segmentos económicos poco atendidos por la banca tradicional. “No cambiamos nuestras políticas de decisión de crédito, simplemente no fuimos a buscar clientes nuevos que no conocíamos”, dijo.

Un punto clave del año fue la caída de la tasa de morosidad, que pasó de casi 11% a 8%, resultado de medidas focalizadas en cobranza, segmentación y retención de clientes recurrentes de mejor desempeño. “La estrategia no fue endurecer, sino moderar el crecimiento de la cartera y enfocarnos en clientes responsables”, según el directivo.

Además, el manejo diferenciado de la cartera absorbida de Sullana permitió aislar riesgos y reducir el peso de créditos de alto riesgo, complementado por una política de crecimiento moderado que priorizó la calidad por encima de la mera expansión de colocaciones.

Caja Piura, nuevamente pionera del sistema microfinanciero: factoring y remesas desde 2026

En 2026, Caja Piura implementará una plataforma dedicada a la gestión y financiamiento de facturas electrónicas para pequeñas y medianas empresas, permitiendo liquidez inmediata sin depender del sistema bancario tradicional. Actualmente, la banca peruana solo procesa el 2% de las facturas nacionales a través de factoring, mientras que en Latinoamérica este porcentaje suele oscilar entre el 13% y el 15%.

El objetivo de la entidad, explicó Javier Bereche, es cubrir la brecha digital y convertir el factoring en una “fuente dinámica de financiación empresarial”, facilitando operaciones y reduciendo plazos de cobro para proveedores en todo el país.

Además, atendiendo a la magnitud del flujo de remesas (más de US$4.000 millones anuales que llegan al Perú desde el exterior), Caja Piura prevé captar al menos el 10% del total nacional. La estrategia permitirá a peruanos residentes en destinos clave como EE.UU., España, Argentina e Italia enviar recursos a través del sistema microfinanciero, fortaleciendo así la relación con los más de 2,8 millones de clientes de la institución.

El producto se integrará con los canales digitales y oficinas existentes, y la entidad apuesta por brindar atención especializada a comunidades transfronterizas. “La banca peruana participa muy poco en remesas. Nosotros tenemos muchos clientes que viven en el extranjero y mantienen una relación directa a través de sus familias y negocios”, dijo.

Javier Bereche: “Caja Piura abrirá una sucursal en Ecuador”

Caja Piura también buscará fortalecer su presencia regional mediante la apertura de su primera sucursal fuera del Perú, en Ecuador, orientada a facilitar transacciones para clientes que operan en la zona de frontera.

“Hemos detectado una importante brecha de servicios financieros en la frontera Perú-Ecuador. Queremos cubrirla con nuestra oferta y ser la primera caja peruana con presencia en otro país, abriendo camino para el sistema en el exterior”, indicó el directivo.

La nueva oficina busca captar operaciones vinculadas a remesas y movimientos comerciales emergentes en esta zona, donde la entidad ya gestiona el 45% del flujo de dinero fronterizo. Esta internacionalización refuerza la visión de Caja Piura como plataforma financiera de alcance binacional y amplía su capacidad de intermediación monetaria para clientes peruanos y ecuatorianos.

“La zona entre Zarumilla y Aguas Verdes concentra el 45% del flujo de dinero fronterizo; ahí focalizaremos nuestra nueva sucursal. Será una oportunidad para demostrar que la experiencia de Caja Piura puede replicarse con éxito fuera del país”, agregó.

La otra llave: Caja Piura ya no usa intermedirios para apalancarse con multilaterales

De otro lado, Caja Piura informó que mantiene una estrategia de fortalecimiento patrimonial gestionando alianzas con COFIDE, BID Invest y Rabo Partnerships, enfocado en negociar financiamientos directos con multilaterales y eliminar intermediarios nacionales.

Esta apuesta le permitió elevar su ratio de capital global hasta el 14%, posicionándose por encima de los requerimientos regulatorios e internacionalizando su perfil financiero para cumplir con los estándares de Basilea III y tener margen frente a futuras oportunidades de consolidación y adquisiciones en el sector.

La institución, además, mantiene productos de seguros para capital de trabajo y ha preparado esquemas de reprogramación para clientes de agricultura y pesca, anticipando riesgos derivados de cara a los cambios de clima en el verano 2026, que podrían afectar especialmente al norte del país. “El cambio climático no son solo lluvias, afecta directamente la producción agrícola y pesquera en el norte peruano, indicó.

“Hemos aprendido la lección. Tenemos sistemas listos para reprogramar créditos e incluso congelar cuotas si se presentan situaciones climáticas extremas como pandemias o fenómenos El Niño”, anticipó.

¿Y la reforma previsional?

Finalmente, Caja Piura estudia a futuro la posibilidad de incursionar en el segmento previsional, considerando el potencial de democratización tras las recientes reformas legales, aunque prioriza consolidar primero sus nuevas líneas estratégicas en 2026.

Como se recuerda, el segmento de cajas municipales alistaba un plan para lanzar productos previsionales dirigidos para trabajadores independientes de la mano con empresas aseguradoras, pero la ley se cambió y ahora este público objetivo ya no está obligado a plegarse. “Nos parece igual interesante la reforma porque democratiza el mercado previsional para todos los peruanos; vamos a evaluar esa posibilidad en 2026.”

“El ingreso al sector previsional será una decisión estratégica, no tenemos prisa ya que hay otras líneas prioritarias en desarrollo”, indicó Bereche. De esta manera, el avance de Caja Piura hacia nuevos servicios, mercados y alianzas internacionales refleja la transformación que experimenta el sector microfinanciero peruano en un contexto de mayor competencia, innovación tecnológica y desafíos macroeconómicos.

La sostenibilidad de estos logros dependerá de la capacidad institucional para traducir eficiencia operativa, diversificación y expansión en mayor inclusión financiera, resiliencia frente a riesgos sistémicos y aportes concretos al desarrollo local y regional en un entorno regulatorio cada vez más exigente.