Sunafil ordena inspección a la Municipalidad de Surco tras polémico video de Carlos Bruce disparando con un taser a su asesor

Sunafil ha emitido una orden de inspección para verificar el incidente donde el alcalde Carlos Bruce usó una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio Carranza dentro de una oficina. (Composición: Infobae Perú)

El video difundido en redes sociales que muestra al alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, utilizando una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio generó una rápida reacción institucional y abrió una investigación administrativa sobre el hecho.

Las imágenes, que se viralizaron en cuestión de horas, muestran al burgomaestre accionar un dispositivo tipo Taser dentro de una oficina municipal, lo que provocó que el asesor se desplome de inmediato. La escena generó cuestionamientos sobre el uso de este tipo de equipos en un entorno no operativo.

En medio de la controversia, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Sunafil, anunció la activación de una orden de inspección para verificar las circunstancias del hecho y determinar si corresponde alguna responsabilidad administrativa.

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Sunafil ordena inspección tras video de alcalde de Surco usando pistola eléctrica

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que su Intendencia de Lima Metropolitana emitió una orden de inspección para verificar los hechos vinculados al video difundido en redes sociales.

El alcalde de Surco aseguró que la participación de los presentes fue voluntaria y negó que existiera una situación de riesgo real.. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Sunafil señaló: “Ante el video difundido en redes sociales en el que el alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce Montes de Oca, utiliza una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio Carranza dentro de una oficina, la Intendencia de Lima Metropolitana emitió una orden de inspección en verificación de hechos”.

El pronunciamiento de la entidad precisó el alcance inicial de la medida: una actuación inspectiva orientada a corroborar lo ocurrido a partir de lo mostrado en las imágenes, en el marco de sus competencias de fiscalización del cumplimiento de la normativa sociolaboral.

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Video muestra a Carlos Bruce usando pistola eléctrica contra su asesor

El material viral muestra al alcalde Carlos Bruce dentro de una oficina, con lo que aparenta ser una pistola eléctrica, mientras su asesor Arturo Bobbio se encuentra a corta distancia. En la secuencia se observa que el dispositivo es accionado hacia la espalda del asesor.

Tras la descarga, Bobbio se desploma. En el ambiente se escucha una reacción de quienes están presentes y se aprecia que, al menos, hay otras dos personas en el lugar, una de ellas sosteniéndolo en el instante previo a la caída.

Video muestra al alcalde de Surco, Carlos Bruce, usando pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio en una oficina. X.com

La difusión del video ocurrió días después de una actividad pública encabezada por el burgomaestre, en la que se presentó la entrega de equipos para el serenazgo de Surco. Según lo reportado en esa ceremonia, el municipio recibió 150 pistolas Taser y cámaras corporales de vigilancia; en el evento participó el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien mencionó que los equipos fueron provistos por una empresa estadounidense.

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En el registro viral, el dispositivo mostrado fue asociado por usuarios en redes con los equipos presentados en dicho acto. No obstante, en el video no se distingue con claridad el modelo del arma, más allá de su apariencia.

Carlos Bruce afirma que video fue editado y fuera de contexto

Tras la circulación de las imágenes, Carlos Bruce sostuvo en X que el video no reflejaba el contexto completo. “Las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza”, afirmó.

Carlos Bruce responde tras video con pistola eléctrica: “Fue una simulación y está fuera de contexto”. (Foto: X/@@Carlos_Bruce)

El alcalde agregó que, mientras observaban los dispositivos, “se realizaron simulaciones” y que la participación de los presentes fue voluntaria. “En ningún momento existió una situación de riesgo real ni consecuencias mayores”, indicó en su pronunciamiento.

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Por su parte, Arturo Bobbio publicó un comunicado en Facebook en el que negó que el material difundido describiera correctamente lo ocurrido y atribuyó parte del contenido a manipulación. “Debemos preguntarnos qué personajes oscuros y delincuenciales vienen generando por lo menos tres videos con inteligencia artificial y una infografía de este tipo, intentando denigrarme y difamarme”, escribió.

Arturo Bobbio posa con un dispositivo táser mientras denuncia la difusión de videos con inteligencia artificial que, según él, buscan difamarlo y manipular la opinión pública sobre su gestión en seguridad. (Captura: Facebook)

En el mismo texto, Bobbio defendió el uso de armas no letales por parte del serenazgo y aseguró: “Recibiría mil disparos eléctricos para probar que nuestros serenos deben estar protegidos con estas armas no letales”. Además, señaló que continuará impulsando medidas de seguridad en el distrito.

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