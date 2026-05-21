Perú

Sunafil ordena inspección a la Municipalidad de Surco tras polémico video de Carlos Bruce disparando con un taser a su asesor

La intervención de la entidad surge tras la difusión del video en redes sociales y tiene como fin verificar los hechos mostrados en las imágenes, donde se observa al alcalde de Surco usando una pistola eléctica contra su asesor Arturo Bobbio

Guardar
Google icon
Un inspector de Sunafil con chaleco y casco rojo en primer plano, superpuesto a una imagen borrosa de dos hombres en una oficina, uno con un objeto amarillo
Sunafil ha emitido una orden de inspección para verificar el incidente donde el alcalde Carlos Bruce usó una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio Carranza dentro de una oficina. (Composición: Infobae Perú)

El video difundido en redes sociales que muestra al alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, utilizando una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio generó una rápida reacción institucional y abrió una investigación administrativa sobre el hecho.

Las imágenes, que se viralizaron en cuestión de horas, muestran al burgomaestre accionar un dispositivo tipo Taser dentro de una oficina municipal, lo que provocó que el asesor se desplome de inmediato. La escena generó cuestionamientos sobre el uso de este tipo de equipos en un entorno no operativo.

En medio de la controversia, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Sunafil, anunció la activación de una orden de inspección para verificar las circunstancias del hecho y determinar si corresponde alguna responsabilidad administrativa.

PUBLICIDAD

Sunafil ordena inspección tras video de alcalde de Surco usando pistola eléctrica

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que su Intendencia de Lima Metropolitana emitió una orden de inspección para verificar los hechos vinculados al video difundido en redes sociales.

El alcalde de Surco aseguró que la participación de los presentes fue voluntaria y negó que existiera una situación de riesgo real.. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)
El alcalde de Surco aseguró que la participación de los presentes fue voluntaria y negó que existiera una situación de riesgo real.. (Foto composición: Infobae Perú/Difusión)

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, Sunafil señaló: “Ante el video difundido en redes sociales en el que el alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce Montes de Oca, utiliza una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio Carranza dentro de una oficina, la Intendencia de Lima Metropolitana emitió una orden de inspección en verificación de hechos”.

El pronunciamiento de la entidad precisó el alcance inicial de la medida: una actuación inspectiva orientada a corroborar lo ocurrido a partir de lo mostrado en las imágenes, en el marco de sus competencias de fiscalización del cumplimiento de la normativa sociolaboral.

PUBLICIDAD

Video muestra a Carlos Bruce usando pistola eléctrica contra su asesor

El material viral muestra al alcalde Carlos Bruce dentro de una oficina, con lo que aparenta ser una pistola eléctrica, mientras su asesor Arturo Bobbio se encuentra a corta distancia. En la secuencia se observa que el dispositivo es accionado hacia la espalda del asesor.

Tras la descarga, Bobbio se desploma. En el ambiente se escucha una reacción de quienes están presentes y se aprecia que, al menos, hay otras dos personas en el lugar, una de ellas sosteniéndolo en el instante previo a la caída.

Video muestra al alcalde de Surco, Carlos Bruce, usando pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio en una oficina. X.com

La difusión del video ocurrió días después de una actividad pública encabezada por el burgomaestre, en la que se presentó la entrega de equipos para el serenazgo de Surco. Según lo reportado en esa ceremonia, el municipio recibió 150 pistolas Taser y cámaras corporales de vigilancia; en el evento participó el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, quien mencionó que los equipos fueron provistos por una empresa estadounidense.

En el registro viral, el dispositivo mostrado fue asociado por usuarios en redes con los equipos presentados en dicho acto. No obstante, en el video no se distingue con claridad el modelo del arma, más allá de su apariencia.

Carlos Bruce afirma que video fue editado y fuera de contexto

Tras la circulación de las imágenes, Carlos Bruce sostuvo en X que el video no reflejaba el contexto completo. “Las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza”, afirmó.

Carlos Bruce responde tras video con pistola eléctrica: “Fue una simulación y está fuera de contexto”. (Foto: X/@@Carlos_Bruce)
Carlos Bruce responde tras video con pistola eléctrica: “Fue una simulación y está fuera de contexto”. (Foto: X/@@Carlos_Bruce)

El alcalde agregó que, mientras observaban los dispositivos, “se realizaron simulaciones” y que la participación de los presentes fue voluntaria. “En ningún momento existió una situación de riesgo real ni consecuencias mayores”, indicó en su pronunciamiento.

Por su parte, Arturo Bobbio publicó un comunicado en Facebook en el que negó que el material difundido describiera correctamente lo ocurrido y atribuyó parte del contenido a manipulación. “Debemos preguntarnos qué personajes oscuros y delincuenciales vienen generando por lo menos tres videos con inteligencia artificial y una infografía de este tipo, intentando denigrarme y difamarme”, escribió.

Arturo Bobbio, con uniforme azul y gorra negra, sujeta firmemente un dispositivo táser amarillo y negro con luz brillante, apuntando hacia adelante
Arturo Bobbio posa con un dispositivo táser mientras denuncia la difusión de videos con inteligencia artificial que, según él, buscan difamarlo y manipular la opinión pública sobre su gestión en seguridad. (Captura: Facebook)

En el mismo texto, Bobbio defendió el uso de armas no letales por parte del serenazgo y aseguró: “Recibiría mil disparos eléctricos para probar que nuestros serenos deben estar protegidos con estas armas no letales”. Además, señaló que continuará impulsando medidas de seguridad en el distrito.

Temas Relacionados

Santiago de SurcoSunafilperu-noticiaspistola eléctricaCarlos Bruce

Más Noticias

Cienciano 0-2 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por fecha 5 de Copa Sudamericana 2026

El cuadro cusqueño buscará un triunfo en tierras brasileñas para seguir en lo más alto de la tabla del Grupo B. Sigue todas las incidencias

Cienciano 0-2 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por fecha 5 de Copa Sudamericana 2026

“La Federación debe poner reglas”: Vanessa Palacios pide cambio de mentalidad tras rechazos de jugadoras a la selección

La exlíbero, dos veces mundialista con la ‘blanquirroja’, se pronunció sobre la negativa de algunas jugadoras a las convocatorias y pidió mayor orden en la FPV. “Que trabajen con las que quieran estar”, señaló

“La Federación debe poner reglas”: Vanessa Palacios pide cambio de mentalidad tras rechazos de jugadoras a la selección

¿Guillermo Viscarra dejará Alianza Lima tras el Torneo Apertura de Liga 1 2026? Agente del ‘Billy’ descarta cualquier movimiento

El representante del portero de la selección de Bolivia se ha visto sorprendido por rumores infundados y ratifica con Infobae que el ‘1′ se mantendrá en La Victoria, respetando su vínculo contractual

¿Guillermo Viscarra dejará Alianza Lima tras el Torneo Apertura de Liga 1 2026? Agente del ‘Billy’ descarta cualquier movimiento

Cuatro choferes asesinados en una semana: transportistas viven bajo amenaza de sicarios y extorsionadores en Lima y Callao

La ola de violencia contra el transporte público no se detiene: ataques armados en SJL, Ate, Comas y el Callao dejaron víctimas mortales y heridos, en medio de denuncias por cobro de cupos y amenazas de mafias criminales

Cuatro choferes asesinados en una semana: transportistas viven bajo amenaza de sicarios y extorsionadores en Lima y Callao

Animales amazónicos migrarán a los andes por cambio climático: Perú concentra la mayor cantidad de corredores naturales

Investigadores identificaron más de 2200 rutas ecológicas que permitirían el desplazamiento de especies hacia zonas altas de la cordillera andina frente al aumento de temperaturas en la Amazonía

Animales amazónicos migrarán a los andes por cambio climático: Perú concentra la mayor cantidad de corredores naturales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña reaparece, culpa a los medios por su fracaso electoral y anuncia que no volverá a postular en La Libertad

César Acuña reaparece, culpa a los medios por su fracaso electoral y anuncia que no volverá a postular en La Libertad

Roberto Sánchez tras caer en encuesta frente a Keiko Fujimori: “Estamos seguros de que se revertirá, vamos a reorientar nuestras acciones”

Sicarios asesinan a balazos Víctor Hugo Febre, alcalde de Veintiséis de Octubre en Piura: su chofer y seguridad están graves

Fuerza Popular reconoce que no se le pagará a personeros: “El incentivo es amar a tu país”

César Acuña y Rafael López Aliaga aparecen como personeros de Fuerza Popular para la segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina responde a Tilsa Lozano tras acusarla de caer en depresión: “Su vida es desgraciada”

Magaly Medina responde a Tilsa Lozano tras acusarla de caer en depresión: “Su vida es desgraciada”

Magaly Medina lanza las ‘Urracanovelas’ inspirada en la polémica relación de Melcochita con joven de 22 años: “Noventa y veinte”

Toñizonte sorprende al revelar los supuestos sueldos de los integrantes de ‘La Granja VIP’: “Yo quiero entrar”

Santos Bravos desata euforia tras llegar a Lima: fans los esperaron en aeropuerto y se alistan para su concierto en la Costa Verde

Daniela Darcourt y Brunella Torpoco se unen para encabezar show dedicado a los papás

DEPORTES

Cienciano 0-2 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por fecha 5 de Copa Sudamericana 2026

Cienciano 0-2 Atlético Mineiro EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido clave por fecha 5 de Copa Sudamericana 2026

“La Federación debe poner reglas”: Vanessa Palacios pide cambio de mentalidad tras rechazos de jugadoras a la selección

¿Guillermo Viscarra dejará Alianza Lima tras el Torneo Apertura de Liga 1 2026? Agente del ‘Billy’ descarta cualquier movimiento

Tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Sudamericana 2026: así va Cienciano mientras juega con Mineiro por fecha 5

Renato Espinosa concluye su era goleadora en Rumania con el doloroso descenso del Unirea Slobozia