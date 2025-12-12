Perú

José Peláez regresa a Latina TV este 2026 con programa propio y que fue un éxito internacional ‘Me caigo de risa’

El popular presentador retoma la pantalla tras su emotiva despedida de ‘El Gran Chef Famosos’, encabezando uno de los nuevos formatos familiares del canal en una programación renovada y repleta de estrenos

José Peláez regresa a la televisión con 'Me caigo de risa'. Actor fue presentado en la preventa del canal. Latina TikTok

El regreso de José Peláez a la televisión peruana ha generado entusiasmo en la audiencia. Luego de su emotiva despedida de El Gran Chef Famosos, el popular conductor fue presentado nuevamente por Latina Televisión como uno de los rostros principales de su ambiciosa programación para 2026. Esta noticia, divulgada durante la preventa anual de la señal, marca el retorno de uno de los talentos más queridos de la pantalla chica, tras el cierre de un ciclo que abarcó 14 exitosas temporadas del programa gastronómico.

La Preventa 2026 de Latina tuvo lugar el jueves 11 de diciembre y fue escenario de una serie de anuncios que posicionan al canal como referente de innovación y entretenimiento familiar. Allí se confirmó la vuelta de Peláez, quien conducirá en la nueva temporada el formato internacional Me Caigo de Risa. El show, de carácter humorístico y altas dosis de interacción, promete risas, invitados especiales y el componente de unidad familiar que caracteriza la propuesta de Peláez. El anuncio despertó reacciones inmediatas en redes sociales, donde usuarios celebraron el retorno del comunicador y expresaron su expectativa por verlo nuevamente en un formato distinto.

José Peláez regresa a Latina con programa propio.

En su momento, al finalizar El Gran Chef FamososJosé Peláez manifestó tranquilidad con la decisión, señalando la necesidad de cuidar su bienestar y dedicar tiempo a su familia tras temporadas intensas en la televisión. “Lo que te puedo decir es que yo no estoy buscando trabajo en la televisión hasta que pase el verano. Para mí ha sido muy, muy, muy intenso. En este proyecto de dos años y cuatro meses, en el camino me comprometí, me casé y tuve un hijo. Realmente, creo que no me van a ver en la televisión, por lo menos hasta después del verano”, fueron sus palabras en aquel momento.

Su anuncio de retiro temporal, lejos de alejarlo del cariño del público, reforzó la conexión con sus seguidores, quienes valoraron su honestidad y autenticidad a lo largo de cada edición del programa culinario.

José Peláez no quiere regresar a la TV por ahora tras el final de El Gran Chef Famosos. Fuente: Activa.TV

Parrilla renovada para el 2026

El regreso de Peláez ocurre en un contexto de transformación en el canal de San Felipe, que presentó una parrilla 2026 con renovados espacios de entretenimiento, ficción nacional e internacional y una cobertura informativa reforzada en el inicio de un año electoral clave para el país. Además de la conducción de Me Caigo de Risa, el público podrá ver a otras personalidades emblemáticas retomando proyectos de éxito, como Yo Soy, ahora con formato de batallas entre los mejores imitadores y sin etapas de casting. A la oferta se suman estrenos de ficción como Marisela, chica de barrio y Valentina Valiente, esta última protagonizada por Mayra Goñi y el mexicano Rodrigo Brand.

Latina presentó el avance de Valentina Valiente. TikTok

Durante el evento de preventa, el propio Eric Jurgensen, CEO de Latina, calificó el 2026 como el año “más ambicioso” de la historia del canal. Resaltó la intención de ofrecer formatos reconocidos, nuevas propuestas y una cobertura de información clave, destacando el partido exclusivo entre Alianza Lima e Inter Miami como uno de los eventos deportivos del año. Así, Latina se proyecta como el medio preferido para seguir acontecimientos relevantes del deporte, la política y el espectáculo.

Una de las novedades que acompañarán este ciclo es el acuerdo con Tondero Producciones para transmitir en señal abierta los éxitos más taquilleros del cine peruano, como “¡Asu Mare!”, “A los 40”, “Locos de Amor”, “Avenida Larco”, entre otros títulos. Esta estrategia busca consolidar la franja familiar, fortaleciendo el vínculo con los televidentes a través de contenidos nacionales y de alta recordación.

El entretenimiento diversificado también tendrá un espacio nocturno de humor liderado por Ricardo Morán y Carlos Alcántara, quienes compartirán set por primera vez para protagonizar un show integrado de música, comedia, juegos y cultura popular. La apuesta por la innovación incluye el formato Gente Maravillosa, que explora experimentos sociales con cámaras ocultas centradas en la empatía y los valores ciudadanos.

Preventa de Latina 2026: novedades, nuevos programas y regresos esperados a la TV para el próximo año.

En el rubro de periodismo, Latina anunció el fortalecimiento de su área informativa con el regreso de Mónica Delta y Pedro Tenorio al frente de Latina Noticias Central, liderando la cobertura de las elecciones generales y municipales de 2026. La campaña “Perú Decide 2026” pondrá particular atención en los jóvenes que acudirán a votar por primera vez, reforzando el compromiso del canal con un periodismo ético, abierto y enfocado en el análisis.

