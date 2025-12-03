Gisela Valcárcel, Jorge Benavides y Cristian Rivero apuestan por Panamericana TV: Los nuevos ‘jales’ y programas

La conductora sorprendió en la preventa del canal con un emotivo discurso donde reafirmó su amor por la televisión y celebró el inicio de una etapa renovada y arriesgada. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La preventa de Panamericana Televisión realizada este martes 2 de diciembre presentó tres incorporaciones de alto impacto para su grilla 2026: Gisela Valcárcel, Jorge Benavides y Cristian Rivero. El evento se caracterizó por la expectativa que generó el regreso y la oficialización de figuras cuya relevancia en la industria de la televisión peruana trasciende décadas.

La aparición de Gisela Valcárcel marcó el inicio de una de las jornadas más comentadas del año televisivo. La conductora, reconocida por su trayectoria y popularidad bajo el apodo de “La Señito”, ingresó con la energía que la caracteriza y un discurso que dejó en claro el peso emotivo de su retorno. Frente a empresarios, prensa e invitados, afirmó: “Vuelvo a Panamericana, pero eso no es solo una vuelta, esto es el inicio de algo mucho más grande. Quizá es el inicio que tanto he esperado. Terminé ese video diciendo que uno siempre vuelve a los lugares en los que fue feliz, y yo he sido muy feliz en Panamericana”, indicó.

Valcárcel manifestó que su regreso no implica una mirada nostálgica ni una recreación del pasado, sino el desafío de un contexto renovado. “Yo no creo que sea volver a la Panamericana de antes. Es volver a una Panamericana renovada y eso me hace muy feliz”, aseguró la presentadora, cuyas palabras generaron aplausos en el auditorio. La conductora insistió en su deseo de impulsar una etapa televisiva entretenida y arriesgada.

La conductora volvió al canal con una presentación ovacionada y un mensaje emotivo sobre su retorno. Infobae Perú / Captura: Instarandula

De acuerdo a las preguntas de los periodistas, Gisela Valcárcel resaltó el valor de la televisión tradicional en la construcción de audiencias: “A mí me encantan los digitales, pero amo la televisión, es mi primer amor”, dejando clara su intención de apostar por los nuevos formatos, sin renunciar a los códigos de la pantalla abierta.

Jorge Benavides en Panamericana TV

La sorpresa de la noche llegó con el ingreso oficial de Jorge Benavides a Panamericana Televisión. El humorista, presentado por Cristian Rivero en el evento, rememoró sus inicios con el público. “Estoy feliz de regresar a Panamericana… Fue aquí, en un concurso de imitadores, donde gané en ‘Trampolín a la Fama’ en el 84. A Ferrando le encantó cuando me vio… Yo tenía dieciocho años y cuarenta kilos menos”, comentó entre risas. Su regreso representa para muchos un movimiento estratégico en la disputa del entretenimiento para el horario estelar.

Jorge Benavides aclaró que, a pesar de su regreso, no existe aún una fecha exacta ni nombre definido para su nuevo programa. El comediante, identificado con algunos de los programas humorísticos más vistos de los últimos años, expresó especial gratitud hacia ATV, señalando la generosidad de permitir su presencia en la preventa mientras culmina su contrato este año. “He estado muy feliz de estar ahí, pero así somos los artistas, vamos rotando por diferentes canales y en esta oportunidad me toca con Panamericana”, expresó ante la audiencia.

Así fue el ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV. YouTube.

Un fragmento del discurso de Benavides destacó la influencia de Susana Umbert, directora de Contenidos de Panamericana Televisión, quien, según el artista, ha sido catalizadora de múltiples logros en la industria y una aliada fundamental para su carrera. “¿Y sabes lo que me da confianza de estar ahorita en Panamericana? Es estar de la mano de una de las mujeres más exitosas en la industria televisiva, como es mi jefa y amiga, Susana Umbert”, afirmó.

En su discurso, sumó: “Muchos de los éxitos que hemos visto en televisión han sido traídos por Susana. Ella no lo dice, no le gusta contar, pero yo soy testigo”.

Cristian Rivero

La intervención de Cristian Rivero completó el trío de refuerzos. El actor y conductor, quien fue el moderador de la noche, contó que recibió preguntas sobre su reincorporación a Panamericana Televisión. Rivero afirmó su decisión de regresar, motivado por la confianza en el equipo liderado por Susana Umbert, y enfatizó el carácter de apuesta y renovación que atraviesa la nueva etapa del canal.

“Venía entrando y algunos compañeros, me decían: ‘Oye, qué bueno verte acá’. Y algunos me decían: ‘¿Qué haces acá?’ Me quedé pensando un ratito y la respuesta fue simple. La respuesta fue confiar. Susana (Umbert) me llamó hace unas semanas y me dijo: ‘Cristian, no sabes qué cosa, soy una broadcaster. ¿Me acompañas en esta aventura?’. Y aquí estamos, en una nueva aventura televisiva", indicó.

Rivero señaló que aún no sabe mayores detalles del programa que asumira, sin embargo, tiene mucha confianza en la mente creativa de Umbert.

“¿Qué vamos a hacer? No lo sabemos aún, pero hay que confiar. Esa es la palabra, hay que confiar. Yo le tengo mucha fe a lo que viene para Panamericana. Volver acá es volver al origen, volver a los inicios. Hace 25 años, desde que empecé a trabajar con Gisela. Obviamente más joven, más lozano, inexperto, pero con muchas ganas de hacer televisión. Ese era mi sueño. No tenía muy claro qué, pero quería seguir haciendo televisión. Y eso hago desde hace 25 años. Ha sido trabajo durísimo y constancia", fueron las palabras de un emocionado conductor.

Cada uno cuenta con trayectorias consolidadas y reconocimiento en diferentes géneros televisivos, lo que alimenta la expectativa sobre los formatos que conducirán y el potencial impacto en la disputa por la audiencia nacional.

Las próximas semanas aclararán los detalles finales sobre la fecha de estreno y programas específicos, mientras el canal aprovecha la repercusión mediática generada durante la preventa.

La Granja VIP, el nuevo reality que albergara reconoicdas figuras

La cadena peruana Panamericana Televisión confirmó el estreno de ‘La Granja VIP Perú’, su nuevo reality de competencia, previsto para 2026, el cual adaptará un formato probado internacionalmente y buscará captar la atención de la audiencia a través de la convivencia y desafíos de 18 celebridades en un entorno rural bajo estricta vigilancia. El anuncio fue realizado en el marco de la preventa comercial del canal y generó expectativas ante la promesa de trasladar a figuras reconocidas de diversos ámbitos fuera de su zona de confort y exponerlas en actividades propias del campo.

‘La Granja VIP Perú’: Panamericana confirma el reality que pondrá a famosos a trabajar la tierra. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El formato de ‘La Granja VIP Perú’ descansa en la premisa de observar a un grupo de personalidades alejadas de las comodidades urbanas, quienes deberán aprender a trabajar la tierra, compartir tareas de cuidado animal y enfrentar retos físicos diarios en un ambiente grabado permanentemente por más de 40 cámaras activas las 24 horas del día.

La producción de Panamericana Televisión destaca por su despliegue técnico, ya que ofrecerá vigilancia continua para que el público no pierda detalle de las interacciones, logros y dificultades dentro del espacio.

Los concursantes deberán sembrar, cuidar animales y competir por beneficios bajo cámaras encendidas las 24 horas. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión