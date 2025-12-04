Perú

Andrés Wiese vuelve a América TV con programa propio: ¿De qué trata la nueva propuesta?

El recordado actor de ‘Al Fondo hay Sitio’ vuelve a su casa televisora, pero con un proyecto completamente diferente

El evento de preventa Conexión 2026 de América Televisión presentó una serie de proyectos para renovar su grilla el próximo año y uno de los anuncios más notables fue el regreso de Andrés Wiese a la señal con un formato propio. El actor, reconocido por su trayectoria en la ficción peruana, encabezará un espacio que representa un giro en su carrera dentro de la televisión nacional.

El nuevo programa, titulado “Destinos”, llevará a Andrés Wiese fuera del terreno de la ficción para conducir un ciclo de viajes por diversos puntos del Perú. El formato propone mostrar regiones, culturas y atractivos del país a través del recorrido del propio conductor, quien sumará su carisma y experiencia ante las cámaras a una propuesta orientada al descubrimiento de la geografía nacional.

“El artista tendrá a su cargo el espacio llamado ‘Destinos’ que será un programa que mostrará al público diversos lugares del Perú que recorrerá y dará a conocer a su audiencia”, fue una de las descripciones reveladas durante la presentación.

Hasta el momento, Wiese no ha emitido declaraciones sobre este nuevo desafío televisivo. Fuentes consultadas aseguran que el proyecto ya se encuentra confirmado y solo quedan pendientes las fechas exactas de inicio, junto con detalles sobre la extensión y frecuencia de las emisiones.

El retorno de Wiese no fue la única novedad en el evento de América Televisión. La señal también oficializó ciclos liderados por figuras de perfil diverso. Entre ellos se presentó a Anthony Choy, periodista y ufólogo peruano, quien tendrá su propio programa llamado “Perú Misterio”. En este espacio se abordarán casos y sucesos vinculados a lo desconocido dentro del país, siguiendo el estilo de investigación que caracteriza a Choy.

También se anunció que Jota Benz y Majo estarán al frente de “Con Sabor”, un programa basado en retos callejeros, mientras que “Gana si puedes” buscará desafiar a los participantes en pruebas de ingenio y destreza en espacios públicos.

Otra figura que regresa a la casa televisiva es Mateo Garrido Lecca, quien conducirá “La Meca de la Risa”, un espacio dedicado a descubrir talentos y nuevos comediantes en el circuito nacional.

La presentación Conexión 2026 concentró la atención del sector, ya que subsisten preguntas en torno al futuro de otros programas como “América Hoy” y los espacios de espectáculos, cuyos detalles aún permanecen sin resolver y mantienen en vilo a la audiencia.

Rebeca Escribens deja América Espectáculos y asume la conducción de Mande quien Mande

Rebeca Escribens dirigirá “Mande quien Mande” en América Televisión desde 2026. La presentadora cierra una etapa de diez años en “América Espectáculos” y encara este nuevo desafío en el horario vespertino.

Durante el anuncio oficial, Escribens sostuvo: “Me habían pedido que me calle, dejo América Espectáculos para migrar a MQM. Contenta pero emocionada y triste a la vez porque dejo a mi Lucho después de 10 años”.

Al recordar su paso por el bloque matutino, resaltó el espacio que tuvo para innovar: “Bendito Dios, me dieron la posibilidad mis jefes de un poquito romper las barreras, romper ese margen protocolar”.

Sobre su llegada a “Mande quien Mande”, la conductora expresó: "MQM es un espacio en donde voy a poder explotar muchas más facetas. Estoy contenta, no asustada pero sí con pena por Luchito...“.

María Pía Copello, antigua conductora del ciclo, asumirá pronto un nuevo programa familiar en la franja nocturna titulado “El Gran Juego”. “Los sábados en la noche con un gran juego que convocará a todas las familias peruanas, sin importar la edad”, adelantó Copello.

