Cardenal Castillo respalda protesta de estudiantes en la PUCP por cambios en el sistema de pensiones y pide solucionar conflictos

El cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, en calidad de Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), instó a las autoridades universitarias a revisar de inmediato la nueva escala de pensiones cuya implementación, prevista para 2027, ha generado protestas estudiantiles en la casa de estudios.
En una carta pública dirigida a la comunidad universitaria y a las autoridades de la PUCP, Castillo respaldó la manifestación de los estudiantes y la calificó como una “exigencia legítima”, por lo que solicitó que se conforme una comisión independiente para evaluar el impacto de la medida en la orientación social y humanista de la PUCP.
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El anuncio de la eliminación de las escalas de pago más bajas y la reducción de nueve a 4 categorías en el régimen de pensiones causó descontento generalizado en la comunidad universitaria. La propuesta implica un aumento del monto mínimo mensual de S/ 1.218 a S/ 2.692, más del doble del pago anterior.
En su texto, Castillo manifestó que ha recibido múltiples expresiones de preocupación por parte de alumnos, docentes y personal administrativo, por lo que consideró que la crisis institucional derivada de este cambio no puede resolverse sin diálogo. “Comparto haber recibido expresiones de gran preocupación por la existencia y persistencia de profundos desacuerdos que no están pudiendo ser manejados y canalizados eficazmente, como se hizo en otras épocas”, escribió el cardenal.
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En su mensaje, el arzobispo de Lima y máximo responsable religioso de la universidad enfatizó que la protesta estudiantil constituye una “exigencia legítima” que la PUCP no debe reducir a un simple problema de orden o comunicación.
Castillo solicitó a las autoridades universitarias abstenerse de todo tipo de represalia, especialmente contra los alumnos movilizados, y subrayó la necesidad de diálogo, representatividad y transparencia. Además recordó que la mitad del alumnado actualmente se beneficia de las escalas G1, G2 y G3, permitiendo así un acceso más equitativo a la educación superior.
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Castillo propone evaluar la reforma de pensiones en la PUCP
El arzobispo de Lima reiteró una propuesta presentada ante la Asamblea Universitaria el pasado 11 de mayo: la creación de una Comisión Especial integrada por personalidades destacadas de distintas generaciones y expertos universitarios que tendrán la misión de determinar si el nuevo régimen de escalas de pensiones respeta valores de la casa de estudios como los principios católicos, humanistas y de inclusión social contemplados en su estatuto, además de identificar un modelo alternativo de sostenibilidad financiera viable.
Castillo vinculó los reclamos estudiantiles a un compromiso colectivo con la equidad y el bien común. “Si bien pueden existir errores, tengamos en cuenta que sí están inspiradas por una honda vocación solidaria y por el sueño de construir ámbitos institucionales que promuevan la equidad y el bien común”, destacó en su mensaje.
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El cardenal citó también las directrices del Papa León XIV—actual pontífice de la Iglesia católica—sobre el carácter coral de la educación cristiana: “La educación cristiana es una obra coral: nadie educa solo. La comunidad educativa es un ‘nosotros’ en el que el docente, el estudiante, la familia, el personal administrativo y de servicio, los pastores y la sociedad civil convergen para generar vida”.
La carta incluyó un llamado concreto: “Convoco a todos los estamentos de la Universidad a renovar nuestro compromiso con el sentido, los fines y los principios que nos constituyen como una casa de estudios católica y pontificia”.
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