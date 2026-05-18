Perú

Cardenal Castillo respalda protesta de estudiantes en la PUCP por cambios en el sistema de pensiones y pide solucionar conflictos

En su calidad de Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), el cardenal Carlos Castillo pidió que no se tomen represalias en contra de los estudiantes que protestan por la nueva escala de pensiones del centro de estudios

Guardar
Google icon
Carlos Castillo

El cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, en calidad de Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), instó a las autoridades universitarias a revisar de inmediato la nueva escala de pensiones cuya implementación, prevista para 2027, ha generado protestas estudiantiles en la casa de estudios.

En una carta pública dirigida a la comunidad universitaria y a las autoridades de la PUCP, Castillo respaldó la manifestación de los estudiantes y la calificó como una “exigencia legítima”, por lo que solicitó que se conforme una comisión independiente para evaluar el impacto de la medida en la orientación social y humanista de la PUCP.

PUBLICIDAD

El anuncio de la eliminación de las escalas de pago más bajas y la reducción de nueve a 4 categorías en el régimen de pensiones causó descontento generalizado en la comunidad universitaria. La propuesta implica un aumento del monto mínimo mensual de S/ 1.218 a S/ 2.692, más del doble del pago anterior.

En su texto, Castillo manifestó que ha recibido múltiples expresiones de preocupación por parte de alumnos, docentes y personal administrativo, por lo que consideró que la crisis institucional derivada de este cambio no puede resolverse sin diálogo. “Comparto haber recibido expresiones de gran preocupación por la existencia y persistencia de profundos desacuerdos que no están pudiendo ser manejados y canalizados eficazmente, como se hizo en otras épocas”, escribió el cardenal.

PUBLICIDAD

La Federación de Estudiantes de la PUCP organizó un plantón contra el nuevo sistema de pensiones.
La Federación de Estudiantes de la PUCP organizó un plantón contra el nuevo sistema de pensiones.

En su mensaje, el arzobispo de Lima y máximo responsable religioso de la universidad enfatizó que la protesta estudiantil constituye una “exigencia legítima” que la PUCP no debe reducir a un simple problema de orden o comunicación.

Castillo solicitó a las autoridades universitarias abstenerse de todo tipo de represalia, especialmente contra los alumnos movilizados, y subrayó la necesidad de diálogo, representatividad y transparencia. Además recordó que la mitad del alumnado actualmente se beneficia de las escalas G1, G2 y G3, permitiendo así un acceso más equitativo a la educación superior.

Castillo propone evaluar la reforma de pensiones en la PUCP

El arzobispo de Lima reiteró una propuesta presentada ante la Asamblea Universitaria el pasado 11 de mayo: la creación de una Comisión Especial integrada por personalidades destacadas de distintas generaciones y expertos universitarios que tendrán la misión de determinar si el nuevo régimen de escalas de pensiones respeta valores de la casa de estudios como los principios católicos, humanistas y de inclusión social contemplados en su estatuto, además de identificar un modelo alternativo de sostenibilidad financiera viable.

Un grupo de estudiantes de la PUCP se mantiene en pie de lucha dentro de las instalaciones del rectorado. Líderes de la federación estudiantil lamentan la falta de transparencia y la nula disposición de las autoridades para atender sus demandas. (Crédito: Exitosa)

Castillo vinculó los reclamos estudiantiles a un compromiso colectivo con la equidad y el bien común. “Si bien pueden existir errores, tengamos en cuenta que sí están inspiradas por una honda vocación solidaria y por el sueño de construir ámbitos institucionales que promuevan la equidad y el bien común”, destacó en su mensaje.

El cardenal citó también las directrices del Papa León XIV—actual pontífice de la Iglesia católica—sobre el carácter coral de la educación cristiana: “La educación cristiana es una obra coral: nadie educa solo. La comunidad educativa es un ‘nosotros’ en el que el docente, el estudiante, la familia, el personal administrativo y de servicio, los pastores y la sociedad civil convergen para generar vida”.

La carta incluyó un llamado concreto: “Convoco a todos los estamentos de la Universidad a renovar nuestro compromiso con el sentido, los fines y los principios que nos constituyen como una casa de estudios católica y pontificia”.

Temas Relacionados

Carlos CastilloPUCPperu-noticias

Más Noticias

Más de USD 20.000 millones en juego: Perú apunta a destrabar histórico paquete de inversiones mineras con IA

El Senace informó que busca mantener la calidad técnica y la legitimidad social pese a la presión por acelerar inversiones

Más de USD 20.000 millones en juego: Perú apunta a destrabar histórico paquete de inversiones mineras con IA

Óxido, tornillos sueltos y pasamanos que se desprenden: El deporable estado de los buses del Metropolitano al descubierto tras choque en Miraflores

Un triple choque entre buses del Metropolitano cerca de la estación Angamos dejó cerca de 46 heridos y permitió ver, a través de las cámaras de Canal N, el estado interno de las unidades, que confirman ser inseguros para los usuarios

Óxido, tornillos sueltos y pasamanos que se desprenden: El deporable estado de los buses del Metropolitano al descubierto tras choque en Miraflores

El inesperado cambio de Sekou Gassama en Universitario tras la sanción contra el ‘Tunche’ Rivera: “Se le abre una posibilidad”

La separación del delantero peruano tras un polémico gesto con camiseta ‘crema’ le otorgaría otra chance en el equipo al hispano-senegalés

El inesperado cambio de Sekou Gassama en Universitario tras la sanción contra el ‘Tunche’ Rivera: “Se le abre una posibilidad”

Sin Bandera vuelve a Lima con el cierre de su exitoso “Escenas Tour”: fecha, lugar, venta de entradas y más

El dúo romántico anunció su regreso a nuestro país a poco haber llenado un concierto en Lima. Conoce todos los detalles del evento

Sin Bandera vuelve a Lima con el cierre de su exitoso “Escenas Tour”: fecha, lugar, venta de entradas y más

Desarticulan al Tren de Aragua Nueva Generación: menor de 17 años es acusada de mutilar dedos a secuestrados

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizaron un amplio operativo en el distrito de El Agustino, al este de Lima, logrando la captura de quince personas vinculadas a una red que retenía a empresarios y comerciantes a cambio de cuantiosos rescates

Desarticulan al Tren de Aragua Nueva Generación: menor de 17 años es acusada de mutilar dedos a secuestrados
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga no asumirá como senador: sería reemplazado por exministro de Alberto Fujimori condenado por corrupción

Rafael López Aliaga no asumirá como senador: sería reemplazado por exministro de Alberto Fujimori condenado por corrupción

Delia Espinoza es incorporada al proceso competencial de la JNJ contra el PJ: TC acepta su pedido

Rafael López Aliaga niega apoyo a Keiko Fujimori: consideraría hablar con Juntos por el Perú y Ahora Nación en el Congreso

Resultados ONPE al 100%: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la segunda vuelta electoral

Renovación Popular impugnará proclamación del JNE que confirma a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en segunda vuelta

ENTRETENIMIENTO

Sin Bandera vuelve a Lima con el cierre de su exitoso “Escenas Tour”: fecha, lugar, venta de entradas y más

Sin Bandera vuelve a Lima con el cierre de su exitoso “Escenas Tour”: fecha, lugar, venta de entradas y más

Pati Lorena llora y le pide perdón a Pablo Heredia por eliminación de ‘La Granja VIP’ y él responde: “Los amo tanto”

Gabriel Meneses fue operado tras caída en EEG y su padre da detalles de su estado de salud: “Todo fue un éxito”

‘La Granja VIP’ cambia de horario: ¿a qué hora serán las galas y desde cuándo?

Melcochita asegura que su joven pareja no se aprovecha de su dinero: “Ella tiene sus negocios, tiene más plata”

DEPORTES

El inesperado cambio de Sekou Gassama en Universitario tras la sanción contra el ‘Tunche’ Rivera: “Se le abre una posibilidad”

El inesperado cambio de Sekou Gassama en Universitario tras la sanción contra el ‘Tunche’ Rivera: “Se le abre una posibilidad”

Jorge Araujo deja Universitario y ya tendría nuevo equipo en la Liga 1: Juan Pablo II aparece como destino

¿El ‘Tunche’ Rivera seguirá en Universitario? El oscuro panorama y los detalles de la sanción tras polémica con la camiseta ‘crema’

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así están los equipos tras el final de la fecha 15 del Torneo Apertura

DT de Cienciano lanzó picante comentario sobre Alianza Lima tras derrota en Cusco: “Con presupuesto impresionante y hacían tiempo”