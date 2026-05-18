Cardenal Castillo respalda protesta de estudiantes en la PUCP por cambios en el sistema de pensiones y pide solucionar conflictos

El cardenal Carlos Castillo Mattasoglio, en calidad de Gran Canciller de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), instó a las autoridades universitarias a revisar de inmediato la nueva escala de pensiones cuya implementación, prevista para 2027, ha generado protestas estudiantiles en la casa de estudios.

En una carta pública dirigida a la comunidad universitaria y a las autoridades de la PUCP, Castillo respaldó la manifestación de los estudiantes y la calificó como una “exigencia legítima”, por lo que solicitó que se conforme una comisión independiente para evaluar el impacto de la medida en la orientación social y humanista de la PUCP.

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El anuncio de la eliminación de las escalas de pago más bajas y la reducción de nueve a 4 categorías en el régimen de pensiones causó descontento generalizado en la comunidad universitaria. La propuesta implica un aumento del monto mínimo mensual de S/ 1.218 a S/ 2.692, más del doble del pago anterior.

En su texto, Castillo manifestó que ha recibido múltiples expresiones de preocupación por parte de alumnos, docentes y personal administrativo, por lo que consideró que la crisis institucional derivada de este cambio no puede resolverse sin diálogo. “Comparto haber recibido expresiones de gran preocupación por la existencia y persistencia de profundos desacuerdos que no están pudiendo ser manejados y canalizados eficazmente, como se hizo en otras épocas”, escribió el cardenal.

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La Federación de Estudiantes de la PUCP organizó un plantón contra el nuevo sistema de pensiones.

En su mensaje, el arzobispo de Lima y máximo responsable religioso de la universidad enfatizó que la protesta estudiantil constituye una “exigencia legítima” que la PUCP no debe reducir a un simple problema de orden o comunicación.

Castillo solicitó a las autoridades universitarias abstenerse de todo tipo de represalia, especialmente contra los alumnos movilizados, y subrayó la necesidad de diálogo, representatividad y transparencia. Además recordó que la mitad del alumnado actualmente se beneficia de las escalas G1, G2 y G3, permitiendo así un acceso más equitativo a la educación superior.

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Castillo propone evaluar la reforma de pensiones en la PUCP

El arzobispo de Lima reiteró una propuesta presentada ante la Asamblea Universitaria el pasado 11 de mayo: la creación de una Comisión Especial integrada por personalidades destacadas de distintas generaciones y expertos universitarios que tendrán la misión de determinar si el nuevo régimen de escalas de pensiones respeta valores de la casa de estudios como los principios católicos, humanistas y de inclusión social contemplados en su estatuto, además de identificar un modelo alternativo de sostenibilidad financiera viable.

Un grupo de estudiantes de la PUCP se mantiene en pie de lucha dentro de las instalaciones del rectorado. Líderes de la federación estudiantil lamentan la falta de transparencia y la nula disposición de las autoridades para atender sus demandas. (Crédito: Exitosa)

Castillo vinculó los reclamos estudiantiles a un compromiso colectivo con la equidad y el bien común. “Si bien pueden existir errores, tengamos en cuenta que sí están inspiradas por una honda vocación solidaria y por el sueño de construir ámbitos institucionales que promuevan la equidad y el bien común”, destacó en su mensaje.

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El cardenal citó también las directrices del Papa León XIV—actual pontífice de la Iglesia católica—sobre el carácter coral de la educación cristiana: “La educación cristiana es una obra coral: nadie educa solo. La comunidad educativa es un ‘nosotros’ en el que el docente, el estudiante, la familia, el personal administrativo y de servicio, los pastores y la sociedad civil convergen para generar vida”.

La carta incluyó un llamado concreto: “Convoco a todos los estamentos de la Universidad a renovar nuestro compromiso con el sentido, los fines y los principios que nos constituyen como una casa de estudios católica y pontificia”.

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