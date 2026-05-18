Más de USD 20.000 millones en juego: Perú apunta a destrabar histórico paquete de inversiones mineras con IA

El Senace evalúa actualmente 102 estudios ambientales mineros, incluyendo proyectos clave como Coroccohuayco y La Granja.

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) proyecta viabilizar inversiones por más de US$ 20.000 millones en 2026, de las cuales más del 70% corresponde a proyectos mineros.

Así lo anunció Silvia Cuba, presidenta del Senace, durante su participación en el Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

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La funcionaria destacó que actualmente la entidad tiene 102 estudios ambientales mineros en evaluación, entre ellos proyectos emblemáticos como Coroccohuayco y La Granja.

Menos observaciones, más inversiones: cómo cambia la evaluación ambiental

La estrategia de la institución se centra en reducir los tiempos de tramitación, uno de los principales retos históricos en la evaluación ambiental de inversiones.

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Para ello, el Senace implementó un sistema de acompañamiento técnico previo a la presentación formal de expedientes, permitiendo que empresas y consultoras mejoren la calidad de sus estudios antes de ser evaluados oficialmente.

Nuevas estrategias técnicas y tecnológicas han reducido de hasta 70 a solo 2 o 3 las observaciones por expediente.

Este enfoque ha logrado disminuir de manera significativa la cantidad de observaciones que reciben los expedientes: “Hemos tenido estudios que se han aprobado en dos años y dos meses, pero que han tenido 17 informaciones complementarias”, indicó Cuba.

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Ahora, algunos expedientes entran con apenas dos o tres observaciones, frente a las 60 o 70 que antes podían registrarse.

¿Destrabar millones en inversiones sin sacrificar calidad ambiental?

El Senace también está apostando por la inteligencia artificial y las plataformas digitales para optimizar la elaboración y evaluación de los estudios ambientales.

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Una de las principales innovaciones es el uso compartido de líneas base de estudios previamente aprobados, lo que permite reutilizar información ambiental ya validada y reducir los tiempos de levantamiento de información en campo.

El uso de inteligencia artificial y plataformas digitales permite agilizar la elaboración y evaluación de estudios ambientales.

“Definitivamente la inteligencia artificial y la innovación tecnológica que estamos implementando en el Senace va a permitir optimizar los tiempos en la elaboración y en la evaluación de los estudios”, subrayó la presidenta de la entidad.

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Este esquema de coordinación anticipada ya muestra resultados concretos. Según Cuba, algunos Instrumentos Técnicos Sustentatorios (ITS) se están aprobando en plazos menores a los establecidos legalmente.

Como ejemplo, citó el estudio ambiental de Cerro Verde, aprobado en 11 meses, y que pudo concluirse en 9 meses de no haberse producido retrasos por parte de entidades opinantes externas.

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Prioridad: predictibilidad, calidad técnica y legitimidad social

Pese a la presión por destrabar inversiones, el Senace afirma que no sacrificará los estándares técnicos ni la legitimidad social de sus decisiones.

“Queremos que las decisiones sean predictivas, céleres, con calidad técnica, seguridad jurídica y legitimidad social”, enfatizó Cuba.

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Se reciclan líneas base de expedientes aprobados para acortar tiempos de campo y aprovechar datos ambientales validados.

La meta es lograr procesos más ágiles, pero sin dejar de lado el rigor en la evaluación y la transparencia ante la ciudadanía y los actores involucrados.

La aceleración de inversiones en minería y otras áreas clave dependerá de la capacidad de la entidad para mantener el equilibrio entre agilidad y calidad ambiental, en un contexto donde la innovación tecnológica y el trabajo conjunto con empresas y consultoras empiezan a marcar la diferencia.

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¿Qué es el Senace?

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) es un organismo público especializado, adscrito al Ministerio del Ambiente, encargado de evaluar y aprobar los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de los principales proyectos de inversión pública, privada o mixta en el país.

Su función central es garantizar que las inversiones de sectores como minería, energía, hidrocarburos y transportes cumplan estándares técnicos y ambientales antes de ser ejecutadas, promoviendo el desarrollo sostenible y la transparencia en los procesos de certificación ambiental.