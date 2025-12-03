Panamericana TV confirma ‘La Granja VIP Perú’: 18 famosos vivirán aislados y deberán trabajar la tierra para sobrevivir

Los concursantes deberán sembrar, cuidar animales y competir por beneficios bajo cámaras encendidas las 24 horas. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Panamericana Televisión encendió el interés de la audiencia al presentar oficialmente ‘La Granja VIP Perú’, su nuevo reality de convivencia y competencia, un formato internacional que ha generado altos niveles de sintonía en otros países y que ahora llega al Perú con la promesa de mostrar una experiencia distinta a la habitual vida de lujo y exposición mediática de sus participantes.

La propuesta apunta a combinar entretenimiento familiar, exigencia física y adaptación emocional al sacar de su zona de confort a 18 figuras del espectáculo peruano, quienes deberán dejar atrás cualquier comodidad para instalarse en una granja real, trabajar la tierra y convivir bajo estricta vigilancia.

‘La Granja VIP Perú’: Panamericana confirma el reality que pondrá a famosos a trabajar la tierra. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La presentación del programa fue parte de la preventa del canal, donde se reveló que esta versión peruana contará con más de 40 cámaras operando las 24 horas del día, monitoreando cada movimiento dentro de las instalaciones. Panamericana busca replicar un formato que ha sido éxito en países como Chile, México, Argentina y Colombia, donde el público conectó rápidamente con el reto de ver a celebridades enfrentarse a actividades cotidianas del campo que, en muchos casos, jamás han realizado.

En el spot oficial difundido durante la programación del canal, Panamericana describe el reality como “el formato que conquista al mundo” y detalla que será un programa “para disfrutar en familia”. La expectativa creció rápidamente en redes, especialmente después de que se confirmara que esta producción llegará a las pantallas en el 2026 como uno de los proyectos más ambiciosos del canal.

El avance promocional señala que los participantes “vivirán una experiencia que jamás olvidarán”, enfatizando que se trata de un reto en el que no importará quién sea más famoso, sino quién tenga disciplina, resistencia, actitud y capacidad para adaptarse a un entorno totalmente diferente.

‘La Granja VIP Perú’: Panamericana confirma el reality que pondrá a famosos a trabajar la tierra. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

¿Quiénes serán los 18 famosos?

Aunque Panamericana aún no ha confirmado los nombres de los 18 famosos que integrarán el elenco, sí adelantaron que se trata de celebridades con personalidades fuertes, provenientes de distintos rubros: cantantes, influencers, exrealitys, actores y creadores de contenido.

La elección parece apuntar a asegurar dinamismo, choque de caracteres y momentos memorables que mantengan el interés de los espectadores. Otro detalle que generó gran expectativa fue el anuncio de que el programa tendrá dos conductoras, ambas actualmente vinculadas al canal.

‘La Granja VIP Perú’: Panamericana confirma el reality que pondrá a famosos a trabajar la tierra. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Durante la preventa se insinuó que una de ellas es “la preferida de las mañanas” y la otra figura en un espacio nocturno. Estas pistas hicieron que los nombres de Tilsa Lozano, Laura Spoya, Karla Tarazona y Rocío Miranda fueran mencionados de inmediato como posibles opciones, aunque Panamericana aún no lo ha confirmado oficialmente.

¿De qué se tratará ‘La Granja VIP Perú’?

El concepto de ‘La Granja VIP Perú’ consiste en colocar a los participantes en un entorno rural, sin las comodidades básicas de la vida moderna, obligándolos a realizar tareas del campo que incluyen cultivar, cosechar, alimentar animales, limpiar corrales, ordeñar vacas o cabras, organizar su espacio de vida y cumplir actividades de mantenimiento.

El objetivo es que aprendan a trabajar en equipo y desarrollen resiliencia mientras enfrentan retos diseñados para evaluar su fuerza física, resistencia emocional y capacidad estratégica.

Panamericana también adelantó que, además de las actividades diarias obligatorias, cada semana habrá competencias, juegos inesperados, dinámicas grupales y desafíos que pueden cambiar completamente el rumbo del programa.

‘La Granja VIP Perú’: Panamericana confirma el reality que pondrá a famosos a trabajar la tierra. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El avance promocional menciona que habrá “competencias divertidas, desafíos inesperados y momentos que desatarán las situaciones más cómicas”, lo que confirma que el reality no solo tendrá estrés y exigencia, sino también entretenimiento ligero apto para toda la familia.

Otro aspecto importante es que los participantes deberán conseguir recompensas a través de su esfuerzo. Esto significa que la alimentación, las herramientas de trabajo o pequeños privilegios dependerán de su desempeño, un elemento que suele generar conflictos y negociaciones internas. Al no contar con lujos ni servicios básicos modernos, y en pleno aislamiento, las emociones se intensifican, lo que convierte al formato en un escenario perfecto para mostrar vulnerabilidad, tensiones y evolución personal.

El reality también apostaría por una experiencia transmedia. Aunque no se han dado mayores detalles, Panamericana dejó entrever que habrá contenido exclusivo para plataformas digitales, así como interacción con la audiencia y acceso extendido a las transmisiones desde la granja.

‘La Granja VIP Perú’: Panamericana confirma el reality que pondrá a famosos a trabajar la tierra. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión