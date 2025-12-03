Perú

Panamericana TV confirma ‘La Granja VIP Perú’: 18 famosos vivirán aislados y deberán trabajar la tierra para sobrevivir

El canal anunció un formato con 40 cámaras y 18 famosos que deberán sobrevivir sin lujos y bajo vigilancia 24/7. Dos figuras de Panamericana liderarían el reality, pero el canal mantiene en suspenso sus identidades

Guardar
Los concursantes deberán sembrar, cuidar animales y competir por beneficios bajo cámaras encendidas las 24 horas. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Panamericana Televisión encendió el interés de la audiencia al presentar oficialmente ‘La Granja VIP Perú’, su nuevo reality de convivencia y competencia, un formato internacional que ha generado altos niveles de sintonía en otros países y que ahora llega al Perú con la promesa de mostrar una experiencia distinta a la habitual vida de lujo y exposición mediática de sus participantes.

La propuesta apunta a combinar entretenimiento familiar, exigencia física y adaptación emocional al sacar de su zona de confort a 18 figuras del espectáculo peruano, quienes deberán dejar atrás cualquier comodidad para instalarse en una granja real, trabajar la tierra y convivir bajo estricta vigilancia.

‘La Granja VIP Perú’: Panamericana
‘La Granja VIP Perú’: Panamericana confirma el reality que pondrá a famosos a trabajar la tierra. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La presentación del programa fue parte de la preventa del canal, donde se reveló que esta versión peruana contará con más de 40 cámaras operando las 24 horas del día, monitoreando cada movimiento dentro de las instalaciones. Panamericana busca replicar un formato que ha sido éxito en países como Chile, México, Argentina y Colombia, donde el público conectó rápidamente con el reto de ver a celebridades enfrentarse a actividades cotidianas del campo que, en muchos casos, jamás han realizado.

En el spot oficial difundido durante la programación del canal, Panamericana describe el reality como “el formato que conquista al mundo” y detalla que será un programa “para disfrutar en familia”. La expectativa creció rápidamente en redes, especialmente después de que se confirmara que esta producción llegará a las pantallas en el 2026 como uno de los proyectos más ambiciosos del canal.

El avance promocional señala que los participantes “vivirán una experiencia que jamás olvidarán”, enfatizando que se trata de un reto en el que no importará quién sea más famoso, sino quién tenga disciplina, resistencia, actitud y capacidad para adaptarse a un entorno totalmente diferente.

‘La Granja VIP Perú’: Panamericana
‘La Granja VIP Perú’: Panamericana confirma el reality que pondrá a famosos a trabajar la tierra. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

¿Quiénes serán los 18 famosos?

Aunque Panamericana aún no ha confirmado los nombres de los 18 famosos que integrarán el elenco, sí adelantaron que se trata de celebridades con personalidades fuertes, provenientes de distintos rubros: cantantes, influencers, exrealitys, actores y creadores de contenido.

La elección parece apuntar a asegurar dinamismo, choque de caracteres y momentos memorables que mantengan el interés de los espectadores. Otro detalle que generó gran expectativa fue el anuncio de que el programa tendrá dos conductoras, ambas actualmente vinculadas al canal.

‘La Granja VIP Perú’: Panamericana
‘La Granja VIP Perú’: Panamericana confirma el reality que pondrá a famosos a trabajar la tierra. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Durante la preventa se insinuó que una de ellas es “la preferida de las mañanas” y la otra figura en un espacio nocturno. Estas pistas hicieron que los nombres de Tilsa Lozano, Laura Spoya, Karla Tarazona y Rocío Miranda fueran mencionados de inmediato como posibles opciones, aunque Panamericana aún no lo ha confirmado oficialmente.

¿De qué se tratará ‘La Granja VIP Perú’?

El concepto de ‘La Granja VIP Perú’ consiste en colocar a los participantes en un entorno rural, sin las comodidades básicas de la vida moderna, obligándolos a realizar tareas del campo que incluyen cultivar, cosechar, alimentar animales, limpiar corrales, ordeñar vacas o cabras, organizar su espacio de vida y cumplir actividades de mantenimiento.

El objetivo es que aprendan a trabajar en equipo y desarrollen resiliencia mientras enfrentan retos diseñados para evaluar su fuerza física, resistencia emocional y capacidad estratégica.

Panamericana también adelantó que, además de las actividades diarias obligatorias, cada semana habrá competencias, juegos inesperados, dinámicas grupales y desafíos que pueden cambiar completamente el rumbo del programa.

‘La Granja VIP Perú’: Panamericana
‘La Granja VIP Perú’: Panamericana confirma el reality que pondrá a famosos a trabajar la tierra. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

El avance promocional menciona que habrá “competencias divertidas, desafíos inesperados y momentos que desatarán las situaciones más cómicas”, lo que confirma que el reality no solo tendrá estrés y exigencia, sino también entretenimiento ligero apto para toda la familia.

Otro aspecto importante es que los participantes deberán conseguir recompensas a través de su esfuerzo. Esto significa que la alimentación, las herramientas de trabajo o pequeños privilegios dependerán de su desempeño, un elemento que suele generar conflictos y negociaciones internas. Al no contar con lujos ni servicios básicos modernos, y en pleno aislamiento, las emociones se intensifican, lo que convierte al formato en un escenario perfecto para mostrar vulnerabilidad, tensiones y evolución personal.

El reality también apostaría por una experiencia transmedia. Aunque no se han dado mayores detalles, Panamericana dejó entrever que habrá contenido exclusivo para plataformas digitales, así como interacción con la audiencia y acceso extendido a las transmisiones desde la granja.

‘La Granja VIP Perú’: Panamericana
‘La Granja VIP Perú’: Panamericana confirma el reality que pondrá a famosos a trabajar la tierra. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Temas Relacionados

Panamericana TVPanamericana TelevisiónLa Granja VIP Perúperu-entretenimiento

Más Noticias

Walter Nina se consagró campeón bolivariano en los 10 mil metros con oro y récord incluido en Ayacucho-Lima 2025

El atleta puneño cruzó la meta con cerca de diez segundos de diferencia sobre su más inmediato perseguidor. El podio tuvo doble presencia peruana, pues Jhonatan Molina se colgó la medalla de bronce

Walter Nina se consagró campeón

Qué se celebra el 3 de diciembre en el Perú: una fecha que entrelaza memoria, justicia y modernidad

La confluencia de hitos históricos, sociales y tecnológicos en esta jornada revela la complejidad de la identidad peruana y los desafíos persistentes en la construcción de una sociedad más inclusiva y equitativa

Qué se celebra el 3

Magaly Medina condena ‘tardía reacción’ de Pamela López sobre examen de ETS: “Eso lo debiste hacer hace muchísimos años”

La conductora criticó duramente que Pamela se hiciera un examen de ETS recién ahora, pese a conocer el historial de infidelidades de Christian Cueva desde hace años

Magaly Medina condena ‘tardía reacción’

Kábala del martes 2 de diciembre de 2025: ganadores del último sorteo

¿Se rompió el pozo millonario este martes? Revise si fue el afortunado ganador del último sorteo

Kábala del martes 2 de

Gisela Valcárcel regresa triunfante a Panamericana Televisión: “Uno vuelve a los lugares en los que fue feliz”

“Este es el inicio que tanto he esperado”, mencionó la rubia conductora tras su presentación en la preventa del canal de la avenida Arequipa

Gisela Valcárcel regresa triunfante a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscal Henry Amenábar, detenido en

Fiscal Henry Amenábar, detenido en un baño con coima en dólares, participó en operativo para arrestar a Alan García en 2019

Vocero de Somos Perú en contra de reincorporar a mineros suspendidos del Reinfo: “No se puede retroceder”

JNE inicia proceso sancionador contra Rafael López Aliaga por invocar a Dios en su propaganda electoral, prohibido por ley

Congreso aprueba suspender viáticos y pasajes para parlamentarios y asesores durante la campaña electoral

Delia Espinoza acusa a juez Torres Tasso de coludirse con la JNJ tras no denunciarlos por incumplir reposición: “Lo voy a denunciar”

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina condena ‘tardía reacción’

Magaly Medina condena ‘tardía reacción’ de Pamela López sobre examen de ETS: “Eso lo debiste hacer hace muchísimos años”

Gisela Valcárcel regresa triunfante a Panamericana Televisión: “Uno vuelve a los lugares en los que fue feliz”

Así fue el ingreso de Jorge Benavides a la nueva parrilla de Panamericana TV: “Estoy feliz de regresar”

Bryan Torres confirma que ruptura con Samahara Lobatón fue por sus hijas: “Uno siempre tiene que ser más padre que pareja”

Ricardo Mendoza revelará el sexo de su bebé en un show especial de ‘Hablando Huevadas’

DEPORTES

Walter Nina se consagró campeón

Walter Nina se consagró campeón bolivariano en los 10 mil metros con oro y récord incluido en Ayacucho-Lima 2025

Abel Hernández, en disputa de los tres grandes del Perú; su agente afirma existencia de contacto con Alianza Lima

Gol de penal de Martín Távara en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Golazo de Hernán Barcos con magistral definición en Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de ‘play-offs’ de Liga 1 2025

Alianza Lima vs Sporting Cristal 1-1: goles y resumen del empate por semifinales ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025