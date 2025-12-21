Actividad de restaurantes creció 2,95% por mayor demanda en segmentos como la comida rápida

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el resultado mensual fue impulsado por restaurantes y servicios de bebidas, pese a la caída del catering. Foto: Comedera

La actividad de restaurantes avanzó 2,95% en octubre de 2025 respecto al mismo mes del año anterior, con lo que sumó tres meses consecutivos de crecimiento. El resultado respondió al desempeño favorable de varias ramas del sector vinculadas al servicio de comidas y bebidas.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el comportamiento del mes estuvo sostenido por las otras actividades de servicio de comidas, el grupo de restaurantes y el servicio de bebidas, mientras que el suministro de comidas por encargo registró una contracción.

Otras actividades de servicio de comidas lideran el crecimiento

Las otras actividades de servicio de comidas crecieron 8,16% en octubre. Este aumento estuvo asociado al mayor dinamismo de los concesionarios de alimentos, que atendieron un mayor número de órdenes de servicio provenientes de empresas de diversos sectores.

Asimismo, influyeron la apertura de nuevas sucursales y la renovación de contratos, junto con un mayor movimiento turístico y la realización de viajes de promoción escolar, factores que elevaron la demanda de estos servicios.

En octubre, el grupo de restaurantes anotó una expansión de 1,27%. Foto: Bus Hop

Avance del grupo de restaurantes y del servicio de bebidas

El grupo de restaurantes registró un crecimiento de 1,27% en octubre, impulsado por una mayor demanda en rubros como comidas rápidas, comida criolla, pizzerías, cafés y restaurantes turísticos. Este desempeño estuvo apoyado por promociones comerciales, estrategias de marketing y la realización de ferias y festividades gastronómicas.

En el caso del servicio de bebidas, la expansión fue de 5,48%, favorecida por una mayor concurrencia a cafeterías, bares y juguerías. El INEI señaló que este resultado estuvo vinculado a celebraciones como el Día de la Canción Criolla, Halloween y distintos festivales.

Caída del catering y resultado acumulado

El suministro de comidas por encargo disminuyó 2,85% en octubre, debido a menores requerimientos para la atención de eventos corporativos, así como de buffets y banquetes.

En el periodo comprendido entre enero y octubre de 2025, la actividad de restaurantes acumuló un crecimiento de 1,76% en comparación con el mismo periodo del año previo.

En el rubro de bebidas se observó un crecimiento de 5,48%, impulsado por el aumento de la afluencia de público a cafeterías, bares y juguerías. Foto: Viajes Perú

La gastronomía como parte importante de la economía peruana

La gastronomía peruana se ha consolidado como un pilar clave de la economía nacional, más allá de su valor cultural y simbólico. En los últimos años, la cocina local se ha convertido en un fuerte atractivo para los visitantes extranjeros: el 81% de los turistas que llegan al país busca probar la comida peruana, lo que genera un movimiento económico cercano a USD 300 millones, de acuerdo con cifras recientes del sector turismo. Este interés ha impulsado una mayor actividad en restaurantes, mercados y ferias gastronómicas, creando empleo directo e indirecto en distintas regiones del país.

El impacto económico de esta actividad también se refleja en el desempeño del turismo. Los viajeros motivados por la experiencia culinaria suelen prolongar su estadía y elevar su nivel de gasto, lo que beneficia a rubros como el hospedaje, el transporte y los servicios turísticos. Datos oficiales del 2024 indican que el turismo gastronómico aportó más de S/ 6.832 millones, equivalente a casi el 22% del PBI turístico, confirmando que la cocina peruana es un componente estructural de esta industria.

A ello se suma el reconocimiento internacional de la gastronomía peruana, que ha fortalecido la demanda externa de insumos y productos vinculados a la cocina local. Ingredientes como la palta, el cacao, los ajíes y los granos andinos han ganado espacio en los mercados internacionales, generando mayores ingresos para el sector agrícola y agroexportador. De forma paralela, el crecimiento de emprendimientos gastronómicos demuestra que este rubro no solo atrae turistas, sino que también fomenta innovación, formalización y empleo sostenible, consolidándose como un motor económico con efectos multiplicadores en todo el país.