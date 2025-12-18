Se comprobó el exceso de plaguicidas en alimentos de mercados de Lima y Callao: melocotón y fresa entre las frutas afectadas

Las observaciones se efectuaron en el marco de inspecciones desarrolladas en noviembre por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria. Foto: composición Infobae Perú

La Contraloría General de la República confirmó la presencia de residuos de plaguicidas por encima de los límites máximos permitidos en diversos alimentos de origen vegetal que se comercializan en mercados de Lima y Callao. Entre las sustancias detectadas figuran químicos altamente tóxicos e incluso prohibidos en el país, lo que representa un riesgo directo para la salud de los consumidores y el entorno natural.

Las observaciones se realizaron durante inspecciones ejecutadas en noviembre por la Dirección Ejecutiva de Lima y Callao del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), con acompañamiento de la comisión de control de la Contraloría. El análisis incluyó tanto mercados mayoristas y minoristas como predios de producción primaria.

Alimentos con residuos por encima de lo permitido

De un total de 12 muestras recolectadas en los mercados Satélite de Ventanilla, Las Tres Regiones de Carabayllo y Playa Villa Sur de Villa El Salvador, siete superaron los límites máximos de plaguicidas químicos de uso agrícola. Los productos observados fueron melocotón, fresa, palta, pimiento, espinaca, maracuyá y ají amarillo.

En el melocotón se identificó Chlorpyrifos, plaguicida cuyo uso está prohibido en el Perú, mientras que en la fresa se halló Methomyl, sustancia catalogada como altamente tóxica. Estos compuestos pueden generar efectos adversos en los sistemas cardiovascular, endocrino y neurológico, además de ser peligrosos para aves, peces y la cadena alimentaria en general.

En el melocotón se detectó Chlorpyrifos, un plaguicida que no está autorizado para su uso en el Perú. Foto: Adobe Stock

Falta de trazabilidad limita acciones de control

Según el Informe de Visita de Control n.° 011-2025-OCI/4540-SVC, correspondiente al periodo del 11 al 17 de noviembre de 2025, los puestos de venta donde se tomaron las muestras no contaban con información de trazabilidad de origen. Esta carencia restringe la capacidad del SENASA para iniciar procedimientos de control y reduce la posibilidad de aplicar medidas preventivas o correctivas orientadas a garantizar la inocuidad agroalimentaria.

Durante las inspecciones en predios de cultivo, la comisión de control detectó que se tomaron muestras a productores que no estaban inscritos en el padrón “Predio-Productor” del SENASA y que tampoco fueron registrados conforme al procedimiento vigente. Esta omisión dificulta la identificación de responsables ante la producción de alimentos que no cumplen con los estándares sanitarios.

En estas visitas se recolectaron muestras de brócoli, apio, tomate (2) y papa en los centros poblados de Olfa y El Olivar de Carabayllo, así como en Trapiche y Huarabi Bajo, en Santa Rosa de Quives (Canta). De las cinco muestras analizadas, dos —tomate y apio— presentaron residuos de plaguicidas por encima de los límites permitidos, siendo el apio el más crítico al registrar cinco pesticidas distintos en exceso.

Irregularidades en la toma de muestras

El informe también advierte deficiencias en el cumplimiento de los procedimientos para la recolección de muestras. En el mercado Satélite de Ventanilla, por ejemplo, no se verificaron previamente las condiciones del lugar, lo que impidió obtener las cantidades requeridas de dos productos para el análisis.

En el mercado Satélite de Ventanilla no se realizó una evaluación previa del entorno, lo que derivó en la imposibilidad de reunir el volumen necesario de dos alimentos para su respectivo análisis. Foto: AMLQ

Ante esta situación, las muestras faltantes se recolectaron en un mercado de otro distrito, y no en el más cercano ni dentro de la misma jurisdicción, contraviniendo lo establecido en la normativa. Esta práctica podría afectar el desarrollo del Plan Anual de Monitoreo de Residuos Químicos y otros Contaminantes en Alimentos Agropecuarios 2025.

Finalmente, la Contraloría informó que los resultados del control fueron comunicados a la jefatura nacional del SENASA para que se adopten las acciones correctivas necesarias y se refuerce la seguridad de los alimentos destinados al consumo humano.