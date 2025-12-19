Jean Paul Santa María no viajará a España con Romina Gachoy por compromisos laborales.

Magaly Medina destapa la fuerte crisis que atraviesan Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. A ella le han ofrecido participar en el reality 'Gran Hermano VIP' en España, pero los contratos de él en Perú se interponen en sus planes, generando un gran conflicto. Video: Magaly TV La Firme

Jean Paul Santa María ha confirmado que no podrá acompañar a su esposa, Romina Gachoy, a España para participar en el reality Gran Hermano VIP, debido a contratos laborales vigentes hasta 2026. El cantante explicó que su agenda profesional, con presentaciones y compromisos ya asumidos, le impide dejar el país, aunque respalda la decisión de Gachoy de considerar la propuesta televisiva.

Motivos laborales de Jean Paul Santa María

Santa María detalló que la imposibilidad de viajar junto a Gachoy responde exclusivamente a razones profesionales. “Yo tengo contratos hasta 2026, o sea no es tan sencillo. Tengo eventos en enero, febrero, marzo y abril”, afirmó. El artista subrayó que su agenda está comprometida con presentaciones y acuerdos que no puede cancelar, lo que hace inviable acompañar a su esposa durante la duración del reality en España.

En conversación con Magaly TV La Firme, el cantante reiteró que, de no existir estos compromisos, su decisión sería diferente: “Si no tuviera contratos, sí me iría con ella. Sería todo mucho más sencillo, pero sé que ambos lo vamos a saber manejar en pro de la familia”. Santa María también reconoció que la situación ha generado conversaciones internas en la pareja y que la decisión de Gachoy ha sido el resultado de meses de diálogo.

A pesar de la distancia que implicaría la participación de Gachoy en Gran Hermano VIP, Santa María manifestó su apoyo a la modelo para que acepte la oferta. “Yo le he dicho a ella que lo haga, porque creo que igual suma, pero claro, entiendo que no es tan fácil. Creo que es algo que se debe manejar en interna, sé que ella se ha dejado llevar y la entiendo, la apoyo y todo”, expresó el cantante.

La advertencia de la psicóloga Laura Borlini sobre la decisión de Romina Gachoy

La propuesta de Gran Hermano VIP ha puesto a prueba la organización familiar de la pareja. Santa María reconoció que la separación temporal afectaría tanto a él como a sus hijos, y que la decisión de Gachoy ha generado tensiones y emociones encontradas en el núcleo familiar. Antes de que la noticia se hiciera pública, la pareja había planificado actividades familiares que quedaron en pausa debido a la incertidumbre generada por la posible participación de Gachoy en el reality.

El cantante enfatizó que la crisis no implica una ruptura definitiva, sino un proceso de diálogo y reorganización. “Nosotros teníamos una sesión de fotos navideña que estoy seguro de que la vamos a retomar. Ella incluso se puso mal porque tocamos el tema del reality”, relató Santa María, evidenciando el impacto emocional que la situación ha tenido en la familia.

La psicóloga Laura Borlini, consultada en Magaly TV La Firme, analizó el dilema de Gachoy y subrayó la importancia de que la decisión sea tomada de manera autónoma. “La decisión tiene que ser 100% de ella”, sostuvo Borlini, quien identificó en la modelo una necesidad de realización personal tras años de priorizar el bienestar familiar. La especialista advirtió que la frustración por la postergación de proyectos propios puede derivar en crisis de identidad y resentimiento, por lo que consideró fundamental que Gachoy asuma la elección y sus consecuencias.

Borlini también valoró que Santa María no haya impuesto restricciones a su esposa, permitiéndole decidir libremente. “Eso evita reproches futuros y traslada la responsabilidad de la elección a quien la toma”, explicó la psicóloga en el programa conducido por Magaly Medina.

Riesgos y dilemas de la participación de Romina Gachoy en el reality español

La participación en Gran Hermano VIP implica una alta exposición mediática y la posibilidad de que los concursantes sean objeto de rumores o controversias, un aspecto que preocupa tanto a Santa María como a los especialistas consultados. El cantante reconoció que el formato del programa suele fomentar relaciones y conflictos entre los participantes, lo que podría incomodar a Gachoy.

“Son los riesgos que uno corre al aceptar este tipo de propuestas y sé que a ella eso no la hace sentir cómoda, tener que estar expuesta a esas cosas. Yo confío en ella, va más por un tema de extrañarnos y que no es sencillo por la familia”, declaró Santa María.

Durante el análisis en Magaly TV La Firme, Borlini y Medina coincidieron en que los realities de convivencia pueden afectar la imagen personal y familiar de los participantes. Borlini recomendó evaluar cuidadosamente si los beneficios profesionales y económicos compensan los posibles riesgos, tanto para la estabilidad emocional de Gachoy como para la percepción pública de la familia.

La psicóloga también advirtió que, si bien la oportunidad puede representar un crecimiento profesional, la exposición y las dinámicas del reality pueden generar situaciones difíciles de manejar. “Todos sabemos cómo funcionan los realities. Se generan relaciones, hay mucha exposición, y no sé hasta qué punto esta exposición sea sana para los niños y para ella como mujer”, reflexionó Borlini en el programa de Medina.

A pesar de las dificultades y los riesgos, Santa María reiteró su confianza en la fortaleza de la pareja y en la capacidad de ambos para superar la crisis. La decisión final, según las fuentes consultadas, sigue en manos de Gachoy, quien continúa evaluando la propuesta.