Perú

Jean Paul Santa María responde a Angie Jibaja con documento del colegio de sus hijos que desmiente versiones de la modelo

La institución educativa donde estudian los hijos de Angie Jibaja y Jean Paul Santa María emitió un comunicado oficial que respalda la versión del cantante y su esposa, aclarando la polémica sobre el traslado escolar y los supuestos malos tratos

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Jean Paul Santa María muestra documento del colegio de sus hijos que desmiente versión de Angie Jibaja. Video: América Hoy

La disputa entre Angie Jibaja y Jean Paul Santa María sumó un nuevo episodio tras la reciente difusión de un comunicado oficial emitido por el colegio al que asisten los hijos de la expareja.

Este documento respalda la versión del cantante y su esposa, Romina Gachoy, a raíz de las declaraciones que Jibaja realizó en redes sociales, donde acusó a Santa María de poner en riesgo a los menores y denunció supuestos malos tratos.

Ante esta situación, el cantante decidió activar la vía legal, solicitando la intervención de las autoridades para salvaguardar el bienestar y la tranquilidad familiar.

Jean Paul Santa María le recuerda a Angie Jibaja que hay una medida de protección legal hacia sus hijos

El conflicto cobró notoriedad luego de que, en un live de TikTok, Angie Jibaja señalara públicamente: “Si a uno de mis niños le pasa algo, le echo directamente la culpa a Jean Paul Santa María y a su esposa”, acusación grave que incluyó el supuesto hecho de que los menores se desplazaban a pie hacia el colegio y que, según la exmodelo, sufrían episodios de maltrato.

En respuesta, Jean Paul Santa María sostuvo que se encuentra amparado por una medida de protección legal que prohíbe a Jibaja cualquier acto de hostigamiento, intimidación, amenaza o daño contra los menores o contra él mismo.

El cantante explicó que, aunque está al tanto de las acusaciones de su expareja, evitará responder públicamente para no contravenir la orden judicial. No obstante, subrayó la importancia de que las autoridades se pronuncien para garantizar la paz de sus hijos.

“Sí, estoy al tanto de lo que ha dicho. No es la primera vez que ella, sin pensar, sale y hace comentarios... Lo que yo más deseo es que ya no se toquen temas ligados a mis hijos. Entonces no me voy a poner yo a hacer eso. Creo que ahora el camino es el que estoy tomando, que es ir todo por la parte legal. Espero realmente que esta vez las entidades pertinentes se pronuncien y hagan lo que hay que hacer para que mis hijos tengan la paz que merecen”, declaró a ‘América Hoy’.
Jean Paul Santa María hace denuncia contra Angie Jibaja por resistencia y desobediencia a la autoridad. Video: América Hoy

La denuncia presentada por Santa María advierte sobre los riesgos que implica exponer públicamente información sensible sobre la rutina de sus hijos, especialmente tratándose de menores de edad. “Al referirse de esa manera, estaría poniendo en peligro a sus hijos, ya que estarían poniendo en alerta a posibles extorsionadores”, alerta el documento que sustenta la denuncia formal interpuesta.

Romina Gachoy responde a Angie Jibaja y defiende la tranquilidad familiar

Por su parte, Romina Gachoy también salió al paso de las acusaciones mediante un mensaje enviado a ‘América Hoy’. La esposa del cantante desmintió enfáticamente las versiones sobre el traslado escolar de los menores.

Romina Gachoy responde a los nuevos comentarios realizados por Angie Jibaja. Video: América Hoy

Nosotros pagamos todos los meses 1200 soles de movilidad escolar. Nunca jamás han ido o regresado caminando, eso es un total invento. De hecho, no tiene ni tendrá jamás pruebas de lo que dice, porque no es verdad”, expresó. Sobre el tema de los presuntos malos tratos, Gachoy agregó: “Ha mencionado un montón de incoherencias sin pruebas”.

Como elemento clave, el colegio donde estudian los menores emitió un comunicado firmado y sellado por sus autoridades. Este documento confirma que “los menores siempre han contado con movilidad particular”, especificando que el servicio de traslado está a cargo de una persona debidamente identificada y registrada.

Con esta comunicación, la institución educativa desmiente categóricamente lo afirmado por Jibaja en las redes.

El conflicto entre Angie Jibaja, Jean Paul Santa María y Romina Gachoy continúa escalando, pero la mirada ahora está puesta en la respuesta de las autoridades y en la protección integral de los derechos de los niños involucrados.

Santa María ha insistido en que su objetivo más importante es preservar la tranquilidad y seguridad de sus hijos, apelando a que se respete la medida de protección vigente y evitando la exposición de los menores en controversias públicas.

