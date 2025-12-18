Elecciones 2026: JNE incorpora la lucha contra la desinformación y la IA en el nuevo Pacto Ético Electoral

Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: Andina)

La firma del Pacto Ético Electoral, prevista para este jueves 18 de diciembre, representa un cambio importante en la manera en que el sistema electoral peruano busca enfrentar uno de los principales riesgos de los próximos comicios: la desinformación, amplificada por las nuevas tecnologías y el uso creciente de inteligencia artificial en campañas políticas. De cara a las elecciones generales de 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha decidido colocar este desafío en el centro de un acuerdo orientado a fortalecer la transparencia y el debate democrático.

El director de Educación y Formación Cívica Electoral del JNE, Carlos Vilela del Carpio, explicó que el pacto no se limita a reafirmar principios tradicionales como el respeto entre contendores o la tolerancia en la campaña, sino que incorpora compromisos diseñados para responder al actual ecosistema digital. “Este es un pacto ético innovador”, afirmó, al destacar que el documento ha sido reformulado para atender problemáticas que han cobrado mayor relevancia en los últimos procesos electorales.

Firma del Pacto Ético Electoral.

Uno de los principales cambios es la reducción del número de compromisos. “Anteriormente (…) tenían como veinte, veintidós compromisos. Sin embargo, ahora para que este sea un poco más didáctico, es de diez compromisos”, precisó Vilela. Esta reformulación busca concentrar la atención de los partidos políticos y de la ciudadanía en aspectos considerados críticos, como la proliferación de noticias falsas, el acoso político y la manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial.

Noticias falsas y acoso político

Desde el JNE advierten que el uso intensivo de plataformas digitales ha facilitado la difusión de información inexacta o tergiversada durante los procesos electorales. Según Vilela, se ha vuelto frecuente la circulación de contenidos que alteran discursos, imágenes o mensajes de candidatos con fines políticos. “Damos cuenta que mucho material comunicacional es tergiversado, lo vulneran”, sostuvo.

Frente a este escenario, el Pacto Ético Electoral incorpora, por primera vez de manera explícita, el compromiso de las organizaciones políticas de no recurrir a este tipo de prácticas. El objetivo, explicó el funcionario, es que la campaña se centre en propuestas y planes de gobierno, y no en ataques personales. “Nosotros estamos resaltando para que se respete, digamos, las propuestas (…) y los planes de gobierno y no centrarse realmente en las personas”, enfatizó.

El candidato presidencial Pedro Castillo saluda a sus seguidores mientras se esperan los resultados electorales el pasado jueves desde su local de campaña en Lima (Perú). EFE/ Harold Mejía

Este enfoque responde a una creciente preocupación por el deterioro del debate público, marcado por la polarización, la desinformación y el acoso político en redes sociales, fenómenos que afectan la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones informadas.

Nuevas tecnologías y nuevos desafíos

Como parte de esta estrategia, el organismo electoral viene fortaleciendo sus capacidades internas para enfrentar la desinformación. “Nosotros desde el Jurado Nacional de Elecciones ya estamos innovando en estas nuevas métodos de comunicación, que hay un laboratorio de inteligencia artificial aquí y vamos a hacer seguimiento a las noticias falsas”, detalló Vilela.

El énfasis estará puesto en identificar contenidos generados o manipulados mediante inteligencia artificial, una práctica cada vez más frecuente en campañas electorales a nivel regional. Muchas de estas piezas circulan principalmente en redes sociales, lo que exige una respuesta rápida y coordinada por parte de las autoridades electorales.

Miembros del Jurado Nacional de Elecciones participarán en sesiones de formación sobre el nuevo sistema de voto digital. (Andina)

El Pacto Ético Electoral también establece un mecanismo de vigilancia ciudadana. “La persona que lo identifica lo comunica al Jurado Nacional de Elecciones (…) y nosotros lo trasladamos al Tribunal de Honor”, explicó el director de Educación del JNE, al señalar que este procedimiento busca involucrar activamente a la ciudadanía.

Exhortaciones públicas

Aunque el pacto no contempla sanciones legales, sí prevé consecuencias políticas y reputacionales. Para ello, se ha creado un Tribunal de Honor encargado de evaluar los casos de incumplimiento y emitir exhortaciones públicas. En situaciones como la difusión de videos manipulados con inteligencia artificial o la publicación de información falsa, estos pronunciamientos se harán públicos a través de los canales oficiales del JNE.

El objetivo final, según el organismo electoral, es que los ciudadanos cuenten con mayores elementos para decidir su voto en un escenario donde participan 38 organizaciones políticas, fortaleciendo así la transparencia y la calidad del proceso democrático.