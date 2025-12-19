Elecciones 2026: Debate presidencial podría durar “3 o 4 días” con careos de hasta tres candidatos, según JNE

Debate presidencial del 2026 podría durar hasta 4 días” con careos de hasta tres candidatos, según JNE. (Foto: TV Perú)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha presentado una propuesta para el debate presidencial para las Elecciones 2026 que considera dividir el evento en tres o cuatro días debido a la gran cantidad de candidatos a la Presidencia, que son un total de 36 luego de la exclusión de Acción Popular.

Según Carlos Vilela, director Nacional de Educación del JNE, la iniciativa busca la interacción directa entre más de dos candidatos, y que la ciudadanía pueda escuchar y contrastar las propuestas de los aspirantes, según indicó en conversación con RPP.

“Es justamente lo que hemos conversado (...) Dividirla en días, tres, cuatro días. Tiene que ver la posibilidad de escuchar a todos, porque la ciudadanía necesita que interactúen los candidatos, se hagan preguntas, como lo hemos visto años anteriores (...) estamos viendo la posibilidad de que sean cuatro días (...) Que puedan, este, también la ciudadanía tener la posibilidad de hacer las preguntas”, detalló Vilela a RPP.

En cuanto a la modalidad de los debates, Vilela señaló que se está considerando la posibilidad de realizar careos no solo entre pares, sino también entre grupos de tres candidatos, dependiendo de la temática seleccionada. “Entre pares o entre tres candidatos se hacen las preguntas, ¿no? De acuerdo a la temática, por supuesto, que se vaya a escoger”, explicó.

Para las Elecciones 2026 también se votará por un Senado. Foto: Gobierno del Perú

El vocero del JNE afirmó que la metodología del debate será sometida a la aprobación de las organizaciones políticas participantes, tal como ocurre con el pacto ético, para asegurar la legitimidad y el compromiso de todos los participantes.

Pacto Ético contra el mal uso de la IA y la tecnología

En materia de ética y tecnología, el JNE ha reforzado los lineamientos para combatir la desinformación y el uso indebido de datos personales durante la campaña electoral. Vilela destacó el compromiso de la institución con la vigilancia de prácticas como el uso de bots, trolls o cuentas falsas para difundir propaganda o manipular el debate público.

“Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos del Jurado Nacional de Elecciones para este laboratorio”, indicó, en referencia a la implementación de mecanismos de monitoreo y detección de irregularidades en el entorno digital. Además, precisó que, en caso de evidencias de acceso ilícito a bases de datos o campañas de desinformación, las organizaciones políticas afectadas podrán presentar denuncias ante las autoridades competentes, y el JNE brindará el soporte necesario para esclarecer los hechos.

Publicación de hojas de vida y planes de gobierno

El cronograma electoral también fue abordado durante la conversación con RPP. Vilela informó que el 23 de diciembre es la fecha límite para que los partidos políticos soliciten la inscripción de sus candidatos, mientras que a partir del 24 de diciembre se publicarán las hojas de vida y los planes de gobierno en la plataforma Voto Informado.

Plataforma Voto Informado del JNE. (Foto: JNE)

Respecto a la dinámica del voto y la cédula electoral, Pablo Hartrill, subgerente de documentación e investigación electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), explicó en declaraciones recogidas por RPP que los electores tendrán plena libertad para decidir cómo votar en cada una de las cinco elecciones que se realizarán de manera simultánea.

“Puedes dejarlo en blanco. Está totalmente libre, es decisión de la ciudadanía. Son como cinco elecciones independientes, ¿qué significa? Podría anular mi primera columna, votar en la segunda, hacerlo en la tercera, dejar la cuarta en blanco y votar en la quinta. No hay ningún inconveniente”, detalló Hartrill, quien enfatizó que el sistema permite distintas combinaciones y opciones para el votante.