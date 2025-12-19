Perú

Elecciones 2026: Debate presidencial podría durar “3 o 4 días” con careos de hasta tres candidatos, según JNE

El formato del debate ya fue propuesto a las organizaciones políticas que participarán en las Elecciones 2026

Guardar
Debate presidencial del 2026 podría
Debate presidencial del 2026 podría durar hasta 4 días” con careos de hasta tres candidatos, según JNE. (Foto: TV Perú)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha presentado una propuesta para el debate presidencial para las Elecciones 2026 que considera dividir el evento en tres o cuatro días debido a la gran cantidad de candidatos a la Presidencia, que son un total de 36 luego de la exclusión de Acción Popular.

Según Carlos Vilela, director Nacional de Educación del JNE, la iniciativa busca la interacción directa entre más de dos candidatos, y que la ciudadanía pueda escuchar y contrastar las propuestas de los aspirantes, según indicó en conversación con RPP.

“Es justamente lo que hemos conversado (...) Dividirla en días, tres, cuatro días. Tiene que ver la posibilidad de escuchar a todos, porque la ciudadanía necesita que interactúen los candidatos, se hagan preguntas, como lo hemos visto años anteriores (...) estamos viendo la posibilidad de que sean cuatro días (...) Que puedan, este, también la ciudadanía tener la posibilidad de hacer las preguntas”, detalló Vilela a RPP.

En cuanto a la modalidad de los debates, Vilela señaló que se está considerando la posibilidad de realizar careos no solo entre pares, sino también entre grupos de tres candidatos, dependiendo de la temática seleccionada. “Entre pares o entre tres candidatos se hacen las preguntas, ¿no? De acuerdo a la temática, por supuesto, que se vaya a escoger”, explicó.

Para las Elecciones 2026 también
Para las Elecciones 2026 también se votará por un Senado. Foto: Gobierno del Perú

El vocero del JNE afirmó que la metodología del debate será sometida a la aprobación de las organizaciones políticas participantes, tal como ocurre con el pacto ético, para asegurar la legitimidad y el compromiso de todos los participantes.

Pacto Ético contra el mal uso de la IA y la tecnología

En materia de ética y tecnología, el JNE ha reforzado los lineamientos para combatir la desinformación y el uso indebido de datos personales durante la campaña electoral. Vilela destacó el compromiso de la institución con la vigilancia de prácticas como el uso de bots, trolls o cuentas falsas para difundir propaganda o manipular el debate público.

“Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos del Jurado Nacional de Elecciones para este laboratorio”, indicó, en referencia a la implementación de mecanismos de monitoreo y detección de irregularidades en el entorno digital. Además, precisó que, en caso de evidencias de acceso ilícito a bases de datos o campañas de desinformación, las organizaciones políticas afectadas podrán presentar denuncias ante las autoridades competentes, y el JNE brindará el soporte necesario para esclarecer los hechos.

Publicación de hojas de vida y planes de gobierno

El cronograma electoral también fue abordado durante la conversación con RPP. Vilela informó que el 23 de diciembre es la fecha límite para que los partidos políticos soliciten la inscripción de sus candidatos, mientras que a partir del 24 de diciembre se publicarán las hojas de vida y los planes de gobierno en la plataforma Voto Informado.

Plataforma Voto Informado del JNE.
Plataforma Voto Informado del JNE. (Foto: JNE)

Respecto a la dinámica del voto y la cédula electoral, Pablo Hartrill, subgerente de documentación e investigación electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), explicó en declaraciones recogidas por RPP que los electores tendrán plena libertad para decidir cómo votar en cada una de las cinco elecciones que se realizarán de manera simultánea.

“Puedes dejarlo en blanco. Está totalmente libre, es decisión de la ciudadanía. Son como cinco elecciones independientes, ¿qué significa? Podría anular mi primera columna, votar en la segunda, hacerlo en la tercera, dejar la cuarta en blanco y votar en la quinta. No hay ningún inconveniente”, detalló Hartrill, quien enfatizó que el sistema permite distintas combinaciones y opciones para el votante.

Temas Relacionados

Elecciones 2026 PerúJurado Nacional de EleccionesOficina Nacional de Procesos Electoralesperu-politicaVoto InformadoElecciones 2026JNE

Más Noticias

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

El famoso youtuber estadounidense afrontará una nueva pelea, pero esta vez tendrá al frente a un excampeón del mundo. Conoce todos los detalles de la cita boxística

Jake Paul vs Anthony Joshua

Este sencillo hábito es esencial para prevenir la gripe H3N2 luego de confirmarse los primeros casos en Perú

Ante la aparición de la nueva influenza, las autoridades instan a la población a seguir recomendaciones y fortalecer los hábitos de higiene. Estas medidas son esenciales para contener la transmisión

Este sencillo hábito es esencial

Piden al JNE anular primarias de Renovación Popular y dejar fuera de carrera a Rafael López Aliaga

Advierten al tribunal electoral que el partido celeste llevó a cabos sus elecciones primarias en una modalidad distinta a la que establece su Estatuto y Reglamento

Piden al JNE anular primarias

Ministerio Público analiza nueva subespecialidad para enfrentar sicariato y extorsión en Lima norte

Gálvez señaló que las agresiones contra fiscales no son hechos aislados, sino expresiones de una estrategia criminal destinada a amedrentar a quienes investigan a estas organizaciones.

Ministerio Público analiza nueva subespecialidad

Préstamo del Banco de Crédito ofrece S/99.999 a una tasa de 11,57%: La fecha límite

Ojo, la nueva tasa promocional es de 11,57%, una más baja que en las anteriores campañas del banco. ¿En qué condiciones se puede acceder a esta?

Préstamo del Banco de Crédito
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piden al JNE anular primarias

Piden al JNE anular primarias de Renovación Popular y dejar fuera de carrera a Rafael López Aliaga

Ministerio Público analiza nueva subespecialidad para enfrentar sicariato y extorsión en Lima norte

Sicarios intentan asesinar a fiscal de violencia familiar de Lima Norte y el atentado queda registrado en cámaras de seguridad

JEE le da un día a Roberto Sánchez para que responda por usar a sus trabajadores para su campaña

TC admite a Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

ENTRETENIMIENTO

Alejandro Aramburú causa furor en

Alejandro Aramburú causa furor en el aeropuerto de Lima: cantante regresó a Perú tras su debut internacional en Santos Bravos

‘No Te Va Gustar’ en Lima: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto de la banda uruguaya

Romina Gachoy revela que el reencuentro de Angie Jibaja con sus hijos en Lima termina en decepción

La incansable lucha de Jessica Madueño para lograr que Guillermo Dávila reconozca a Vasco como su hijo

Jessica Madueño: ¿De qué murió la madre de Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila?

DEPORTES

Jake Paul vs Anthony Joshua

Jake Paul vs Anthony Joshua HOY: a qué hora, dónde ver en Perú y la millonaria bolsa del evento de box

Fixture que le resta a Universitario en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: duelos rumbo al título nacional

Fixture que le resta a Alianza Lima en Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos en busca del tricampeonato

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precio y venta para los partidos de la fecha 9 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sebastián Britos demuestra preocupación por el futuro de Universitario: “No sé cuáles son los planes que tiene el club”