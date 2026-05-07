Peruano que ganó medalla de oro en Biología estudiará con beca completa en EE.UU.: fue admitido en tres prestigiosas universidades

Composición: Infobae Perú

A los 19 años, Richard Fabián Simon Lozano vuelve a poner el nombre del Perú en alto. El joven estudiante, quien años atrás destacó por obtener una medalla de oro en una olimpiada internacional de Biología, ahora logró ser admitido con beca completa en tres universidades de Estados Unidos, un resultado que ha llamado la atención por el nivel de exigencia académica de las instituciones que lo aceptaron.

El peruano iniciará en septiembre una nueva etapa en Williams College, una de las universidades más reconocidas del sistema Liberal Arts en EE.UU., donde estudiará Neurociencias. Su historia está marcada por largas jornadas de preparación, competencias internacionales, dificultades económicas y una fuerte pasión por la ciencia, factores que terminaron convirtiéndolo en uno de los estudiantes peruanos más destacados de los últimos años.

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De campeón internacional en Biología a estudiante becado en Estados Unidos

Richard Simón hace historia con su medalla de oro en España|Richard Simón

El camino de Richard hacia las universidades estadounidenses comenzó oficialmente en 2025, cuando inició su preparación para postular al extranjero. Sin embargo, su vínculo con el mundo académico competitivo se remonta a 2023, etapa en la que empezó a participar en olimpiadas escolares de Química y Biología mientras cursaba estudios en el colegio Prolog.

Ese mismo año alcanzó notoriedad nacional tras obtener la medalla de oro en la XVI Olimpiada Iberoamericana de Biología (OIAB 2023), desarrollada en Madrid, España. En aquella competencia enfrentó a representantes de más de 15 países y consiguió posicionarse entre los mejores estudiantes de la región.

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Durante una entrevista brindada tras su triunfo internacional, el joven contó que atravesó momentos complicados durante la pandemia de la COVID-19 debido a las dificultades económicas que afectaron a su familia. Pese a ello, continuó preparándose hasta conseguir una beca que le permitió acceder a entrenamientos especializados y participar en competencias nacionales e internacionales.

“Se lo dedico a todos los que lucharon contra la pandemia”, expresó entonces el escolar peruano, quien además agradeció a médicos, maestros y personas que estuvieron en primera línea durante la emergencia sanitaria.

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Actualmente, Richard acumula dos medallas internacionales, una mención honrosa y reconocimientos nacionales en disciplinas científicas. Parte de su crecimiento académico también estuvo ligado a Beca Cometa, iniciativa del Grupo Intercorp que brinda asesoría a estudiantes interesados en ingresar a universidades de alto nivel en Estados Unidos.

Gracias a este programa, pudo reforzar aspectos académicos, prepararse emocionalmente y conocer de cerca el complejo sistema de admisión universitario estadounidense. Como parte del proceso, rindió un examen de inglés en el que obtuvo nivel avanzado y posteriormente presentó el SAT, alcanzando 1520 puntos sobre 1600, una puntuación que lo ubicó dentro del 2% superior a nivel global.

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El resultado llegó el pasado 20 de marzo de 2026. Ese día recibió las cartas de admisión de Williams College, Pomona College y Arizona State University, todas acompañadas de becas completas que superaban los 100 mil dólares. Además, otras universidades lo colocaron en lista de espera.

Finalmente, optó por Williams College debido a su exigencia académica y el tamaño reducido de su comunidad estudiantil. “Buscaba ese rigor académico que te exige dar el máximo. Además, me atrajo su comunidad de poco más de 2000 estudiantes, con clases pequeñas y un trato más cercano con los docentes”, explicó.

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Su pasión por la Neurociencia, la enseñanza y el sueño de ayudar a más jóvenes peruanos

Escolar peruano gana oro en Olimpiada de Biología: “Le dedico a todos los que lucharon contra la pandemia”| Difusión

Aunque inicialmente pensó en estudiar Economía, con el paso de los años Richard encontró un fuerte interés en comprender el funcionamiento del cerebro y los procesos cognitivos. Por ello decidió seguir la carrera de Neurociencias, área que considera clave para entender el comportamiento humano y desarrollar soluciones para la sociedad.

“Entender cómo razonamos puede ayudar a desarrollar políticas que beneficien a la sociedad”, comentó el joven estudiante sobre las razones que lo llevaron a elegir esta especialidad.

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Además del ámbito científico, mantiene diversas actividades personales. Practica rugby de manera amateur, disfruta leer literatura clásica y suele pasar tiempo en la playa. Sin embargo, uno de los aspectos que más destacan en su entorno es su interés por la enseñanza.

Actualmente participa como profesor voluntario en su colegio y también dicta clases en iniciativas educativas relacionadas con Química, incluso para estudiantes universitarios. Esa experiencia, asegura, reforzó su deseo de compartir conocimientos con otros jóvenes peruanos.

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El joven vive junto a sus padres, Richard Simon Tineo y Sonia Lozano Bernal, así como con su hermana menor, a quien busca orientar en su formación académica. Su familia ha acompañado de cerca todo el proceso y será también quien lo despida cuando viaje a Estados Unidos a finales de agosto para participar en el programa de orientación para estudiantes internacionales.

Las clases en Williams College comenzarán oficialmente el 10 de septiembre y su formación tendrá una duración de cuatro años. A largo plazo, Richard espera continuar con estudios de doctorado y profundizar en investigación científica.

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Su objetivo, según remarcó, no se limita al crecimiento personal. También busca que más estudiantes peruanos conozcan las oportunidades académicas internacionales y se animen a postular. “Quiero que más estudiantes sepan que sí es posible”, sostuvo.