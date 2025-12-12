Perú

Fonavi: Lista 22 ya confirmó fecha de pago oficial en el Banco de la Nación

Infobae Perú pudo confirmar que en la sesión del 11 de diciembre de la Comisión Ad Hoc se definió la fecha oficial para el último pago a fonavistas

Un grupo menor de beneficiarios
Un grupo menor de beneficiarios recibirá la devolución de la Lista 22, pero esta vez no habrá un rango de edades que limite a los que se incluyen en el pago. - Crédito Banco de la Nación

Ya hay fecha del pago del Fonavi. El último pago del año será para la denominada nueva Lista 22, que se enmarca en las devoluciones para grupos de exafiliados que a la fecha no han sido incluidos en anteriores grupos de pago por aportes al extinto fondo de vivienda.

Es decir, son exfonavistas que no han visto mayor beneficio de sus aportes al Fonavi y no han recibido a la fecha ni un sol de devolución (como se sabe han habido 21 lista de pagos y 4 grupos de pagos por reintegro). Sin embargo, a diferencia de otras devoluciones, esta vez no se ha considerado un rango de edades exacto para limitar el grupo.

La fecha confirmada para el pago será desde el jueves 18 de diciembre, según confirmó a Infobae Perú Jorge Milla de la Comisión Ad Hoc, fecha en que los exfonavistas podrán ir al Banco de la Nación a cobrar su devolución (como se sabe, podría aprobarse un cronograma, como en veces anteriores). Esta vez los beneficiarios solo serán 31 mil 794 personas, y el monto a a devolver S/102 millones 182 mil 815.

Fonavistas piden por mayor presupuesto
Fonavistas piden por mayor presupuesto para las devoluciones. - Crédito Fenaf Perú

La lista 22

Infobae Perú pudo conocer que han cambiado algunos detalles de al Lista 22. Este es el resumen de cómo será el pago:

  • Ya no habrá un rango de edad. Es decir podrían ser “incluidos los de menores de 60 años”, según resaltó Jorge Milla a Infobae Perú. Así, se modificó el acuerdo inicial y ahora se considerará a exfonavistas sin un límite de edad (antes se iba a considerar a beneficiarios de 65 años a más, y para el el caso de fallecidos fonavistas, donde los herederos cobran por ellos, se consideraba a los que hubieran tenido 80 años a más)
  • Este grupo de pago estará conformado por fonavistas que a la fecha no han cobrado y de los cuales la Secretaria técnica logro acreditar Periodos o Aportaciones efectuadas al Fonavi
  • Cantidad de fonavistas beneficiados: 31 mil 794
  • Monto a devolver: S/102 millones 182 mil 815
  • Fecha de inicio de pago: Jueves 18 de diciembre de 2025
La Lista 22 del Fonavi
La Lista 22 del Fonavi se paga el 18 de diciembre, pero un informe de la PCM solo aprobó pagar al menor grupo de fonavistas que no han recibido pago anterior hasta la fecha. - Crédito Presidencia

¿Por qué serán menos de 32 mil fonavistas?

Anteriormente, los representantes de los fonavistas en la Comisión Ad Hoc habían revelado que dichos parámetros de edad, el rango que antes iba a considerarse, se tomaron por razones de los limitados recursos con los que se cuenta. Además, expresaron su preocupación por la falta de presupuesto para continuar con la devolución.

Ahora, sin embargo, ya no se considerará un límite de edad. Es decir, solo se tomará en cuenta al universo de fonavistas que aún no reciben un monto de sus aportes. Sin embargo, los beneficiarios serán menos de 32 mil exfonavistas. “Los fonavistas y dirigentes tomaron con sorpresa e indignación el número reducido de fonavistas que integran el Grupo de Pago N°22″, se pronunció la Fenaf Perú en su momento,

Según los representantes de la Fenaf Perú, en la Comisión Ad Hoc para la devolución de montos del Fonavi, también sorprende que durante todo un año, desde que se aprobó la Lista 21, solo se ha validado la información de 32 mil exfonavistas. Como se saben, estos grupos de pago se aprueban para exaportantes que aún no han recibido un solo sol de devolución. "Es muy poco para un trabajo de un año“, apuntó Jorge Milla para Infobae Perú.

