Malas noticias para el Fonavi: Gobierno de Jerí busca que Lista 22 pague a menos beneficiarios

La Lista 22 del Fonavi se proyecto pagar en diciembre, pero un informe de la PCM contempla pagar al menor grupo de fonavistas que no han recibido pago anterior hasta la fecha. - Crédito Presidencia

Alerta, fonavistas. Según la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú), la Secretaria técnica, organismo responsable de la conformación del padrón de beneficiarios de la devolución de aportes del Fonavi —el extinto fondo de vivienda al que millones de trabajadores aportaron en ochentas y noventas—, ha presentado un informe preliminar en el que contemplan que la Lista 22 se pague solo a 32 mil fonavistas, el grupo más reducido hasta ahora.

“La Comisión Ad Hoc en la sesión 20 del 14 de octubre 2025, con la debida anticipación, aprobó los criterios sobre los cuales dicha unidad ejecutora (la Secretaria Técnica) debería conformar dicho padrón, incluido los Fonavistas en proceso de evaluación por obras de agua/desagüe. Sin embargo, grande ha sido la sorpresa al conocer el informe preliminar de dicho grupo en el que se están solo considerando aproximadamente 32 mil fonavistas y menos de 3 mil 500 fonavistas en evaluación por obras de agua y desagüe”, reveló la Fenaf Perú.

Así, como se recuerda, la lista 20 del Fonavi incluyó más de 64 mil beneficiarios en su padrón y la lista 21, más de 98 mil (se pagaron en diciembre de 2023 y 2024, respectivamente). Ahora, la decisión de la Secretaría Técnica —controlada por la Presidencia del Consejo de Ministros, con Ernesto Álvarez Miranda, el primer Ministro de José Jerí, a la cabeza— haría que el grupo de la devolución de la lista 22 (para nuevos beneficiarios) sea el más pequeño a la fecha.

La Lista 22 se pagaría en diciembre y se anda preparando todo para la implementación. Mientras, el MEF ha cambiado a su representante. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

PCM busca ‘alargar’ pagos del Fonavi

“Los fonavistas y dirigentes tomaron con sorpresa e indignación el número reducido de fonavistas que integran el Grupo de Pago N°22″, se pronunció la Fenaf Perú.

Para los representantes de la Fenaf Perú, en la Comisión Ad Hoc a la devolución de montos del Fonavi, también sorprende que durante todo un año, desde que se aprobó la Lista 21, solo se ha validado la información de 32 mil exfonavistas. Como se saben, estos grupos de pago se aprueban para exaportantes que aún no han recibido un solo sol de devolución.

“Solo se incorporarán 3.500 Fonavistas que estaban en evaluación por obras de agua y desagüe, de más de 45 mil. Es demasiado poco para un trabajo de un año“, apuntó Jorge Milla para Infobae Perú.

Los fonavistas beneficiarios ya se encuentran cobrando el Reintegro 4. Los que aún no lo hagan y no sepan si recibirán sus devoluciones, deben revisar si están incluidos en el padrón. - Crédito Banco de la Nación

A ese paso, la devolución de todos los aportes del Fonavi se alargaría, y tomaría más tiempo, inclusive, del que ya se había calculado según el presupuesto insuficiente (a ojos de la Fenaf Perú) que se destinará en 2026, según el Presupuesto Público. “¿uantos años se demoraría la Secretaria Técnica en validar los datos de los más de 500 mil Fonavistas que nunca cobraron ni un sol? 16 años"

La siguientes acciones

Según informan desde la Fenaf Perú, los dirigentes enviarán una carta al Primer Ministro Ernesto Alvarez Miranda, el responsable político del trabajo de la Secretaria Técnica, y a la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para que fiscalice el trabajo de la Secretaria técnica de apoyo a la Comisión Ad Hoc.

Asimismo, la representación fonavista ha llamado a reunión este miércoles 3 de diciembre en la Plaza San Martín, para informar las acciones que planean evaluar y tomar para continuar con esta lucha por recuperar todo su dinero aportado.