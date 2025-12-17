Perú

Este sencillo hábito es esencial para prevenir la gripe H3N2 luego de confirmarse los primeros casos en Perú

Ante la aparición de la nueva influenza, las autoridades instan a la población a seguir recomendaciones y fortalecer los hábitos de higiene. Estas medidas son esenciales para contener la transmisión

La expansión global de la
La expansión global de la gripe H3N2 mantiene la atención de las autoridades peruanas| Canvas

La confirmación de los primeros casos de gripe H3N2 en el Perú por parte del Ministerio de Salud (Minsa) llevó a reforzar las recomendaciones de higiene diaria para limitar la propagación del virus. Esta variante, que circula con mayor fuerza en temporadas de alta movilización, ha reavivado la importancia de retomar medidas de prevención en entornos familiares, escolares y comunitarios.

Entre las acciones más efectivas figura el lavado de manos, considerada una barrera directa contra diversos agentes infecciosos. Mantener este hábito, junto con evitar tocarse el rostro y limpiar superficies, reduce de manera significativa el riesgo de contagio para todas las edades. La experiencia reciente con otros virus demostró que el compromiso colectivo puede frenar brotes antes de que ganen terreno en la comunidad.

Los especialistas y las autoridades de salud insisten en la necesidad de incorporar la higiene como rutina incluso fuera de épocas en las que las enfermedades respiratorias alcanzan su punto más alto. El desafío es sostener el cambio cultural para que la prevención no dependa solo del temor, sino de la convicción diaria de proteger a los más vulnerables.

¿Cuál es el hábito más efectivo para detener la H3N2?

La vocera de Sunass (Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento), Gabriela Corimanya, advierte que el lavado de manos frecuente y correcto es la práctica más decisiva para reducir el riesgo de infección ante la H3N2. “No debemos olvidar las prácticas que aprendimos durante la pandemia”, subrayó en diálogo con RPP Noticias, llamando a convertir este hábito en un reflejo cotidiano. El lavado de manos no solo protege a quien lo realiza, sino que corta la cadena de transmisión, resguardando a familiares y personas del entorno inmediato.

Cada persona puede ser agente
Cada persona puede ser agente de cambio. Lavarse las manos no es solo higiene, es un compromiso con la vida y con quienes aún no tienen cómo hacerlo. (Freepik)

Corimanya recomienda emplear al menos veinte segundos en el proceso, asegurándose de enjabonar bien toda la mano, incluyendo uñas y espacios entre los dedos. Esta técnica es especialmente crucial luego de toser, estornudar o preparar alimentos, ya que las manos actúan como vehículo principal para la transferencia de virus y bacterias a superficies y personas. La vocera subraya que el descuido en estos momentos críticos puede facilitar el contagio dentro del hogar y la comunidad.

El componente ambiental también es relevante. Corimanya incide en que lavarse las manos correctamente no significa desperdiciar agua: aconseja cerrar el caño mientras se enjabonan las manos y solo abrirlo para enjuagar. De esta manera, se promueve la higiene sin comprometer la sostenibilidad del recurso hídrico, especialmente en regiones donde el acceso no es continuo o existen ciclos de racionamiento.

Cuando el agua debe ser almacenada en ausencia de suministro directo, la vocera recomienda especial cuidado con los recipientes: mantenerlos limpios y tapados previene la contaminación, la proliferación de insectos y la pérdida de potabilidad. “Es fundamental controlar que ningún insecto o polvo contamine el agua guardada”, resalta Corimanya, haciendo énfasis en la protección de la salud y la prevención de otras enfermedades transmitidas por agua.

Nació como una campaña global
Nació como una campaña global que quiso transformar un acto diario en una política de salud pública, demostrando que el agua y el jabón son armas poderosas contra infecciones evitables. (Freepik)

Finalmente, el mensaje central es que el lavado de manos debe consolidarse como un comportamiento automático las veces que demanda la convivencia diaria: antes de comer, tras manipular objetos comunes, o al regresar a casa luego de salir. Solo la persistencia en este hábito permitirá responder con eficacia no solo ante la H3N2, sino frente a futuras amenazas sanitarias en el país.

Consejos para almacenar y utilizar agua de forma segura

En los lugares donde el acceso a agua potable no está garantizado en forma continua, extremar los cuidados para mantener una higiene adecuada es fundamental. Desde la Superintendencia Nacional de Servicios y Saneamiento se recalca la importancia de lavar y desinfectar cuidadosamente los recipientes que se emplean para almacenar agua, procurando que estén siempre tapados con una cubierta que evite la entrada de insectos y polvo, y que así el agua se mantenga limpia.

Para quienes deben almacenar agua por periodos prolongados, también se recomienda revisar periódicamente el estado de los envases, limpiarlos antes de rellenarlos y desechar el agua que esté turbia o con mal olor. Sunas ha habilitado canales de atención y consulta para orientar a las familias sobre medidas de higiene seguras en situaciones de acceso restringido.

Qué se sabe sobre los primeros pacientes con H3N2 en Perú

El Ministerio de Salud confirmó que los dos primeros casos de H3N2 en el país fueron detectados siguiendo los sistemas de vigilancia epidemiológica. A pesar de la inquietud por la variante, la autoridad remarcó que “el riesgo de epidemia en Perú se considera bajo” y desestimó que se trate de una pandemia.

EsSalud pide a los ciudadanos
EsSalud pide a los ciudadanos que usen mascarilla si presentan síntomas respiratorios de la gripe H3N2. (Foto: Minsa)

Según los voceros oficiales, la circulación del virus fuera de temporada invernal reduce la probabilidad de un aumento abrupto de casos, aunque no descartaron un repunte en los meses fríos. Los menores afectados ya recibieron el alta, y la vigilancia sanitaria continuará reforzándose, junto con las campañas para que la población mantenga las medidas básicas de prevención.

¿Cómo se contagiaron los primeros casos de H3N2 en Lima?

La confirmación de dos casos de influenza A (H3N2) subclado K en menores de edad en Lima ha despertado interrogantes sobre la forma en que se produjo el contagio. Según el Ministerio de Salud, ninguno de los pacientes tiene antecedentes de viaje ni nexos epidemiológicos identificables, lo que sugiere que el virus ya circulaba en el entorno local antes de ser detectado por el sistema de vigilancia epidemiológica.

Gripe H3N2: lo que debemos evitar si tenemos sospecha que hemos sido contagiados| TV Perú

El Centro Nacional de Epidemiología sostiene que el H3N2 probablemente estuvo presente de manera silenciosa en el país durante varios meses, sin que se registrara un incremento abrupto de casos graves. Por ello, las investigaciones continúan mientras las autoridades insisten en fortalecer las medidas de prevención y la vigilancia para anticipar posibles aumentos hacia el próximo invierno.

