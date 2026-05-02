¿Paola Rivera jugará la final?: lo que sabe de su lesión previo al Alianza Lima vs San Martín por ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La voleibolista mexicana no terminó el duelo de vuelta por lesión. (Puro Vóley)

El desenlace del segundo partido de la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 dejó inquietud en Universidad San Martín, no solo por la derrota sufrida, sino también por el estado físico de su armadora principal, Paola Rivera. La jugadora mexicana terminó el encuentro con dolencias musculares que ponen en duda su participación en el decisivo ‘extra game’ frente a Alianza Lima, previsto para el domingo 3 de mayo.

Durante el cuarto set, Rivera manifestó una fuerte molestia en el muslo, lo que generó preocupación inmediata en el cuerpo técnico. A pesar de las dificultades para moverse con normalidad, intentó permanecer en el campo en uno de los momentos más críticos del duelo.

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El equipo médico de la USMP decidió vendarle la zona afectada para que pudiera seguir jugando, aunque esto no fue suficiente para que recuperara su mejor nivel. La lesión impactó en su rendimiento durante el tramo final del partido en el Polideportivo Lucha Fuentes.

La armadora mexicana no pudo finalizar el partido con normalidad y es duda para el "extra game". (Video: Latina)

¿Paola Rivera jugará la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

La lesión de Paola Rivera mantiene en incertidumbre a la San Martín, sus hinchas cruzan los dedos para que pueda superarlo y estar presente en la final por ‘extra game’ de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Sin embargo, se pudo conocer que las ‘santas’ mantienen en total reserva el estado de salud de la mexicana.

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Su presencia en la definición del título nacional está en duda, todo dependerá de su evolución, la esperarán hasta el último día. Igual, Guilherme Schmitz tomó precaución y ya definió quién la reemplazará en caso no esté al cien por ciento.

“San Martín no ha revelado el estado de salud de la armadora mexicana. Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que mantienen a la jugadora entrenando con cargas bajas y un ritmo bajo en los entrenamientos hasta conocer exactamente la gravedad de su lesión. En caso de que no llegue a la final del día domingo, su lugar sería ocupado por Shiamara Almeida, la armadora nacional que busca su primer título en su carrera, pero que ya sabe lo que es disputar finales, pues las jugó con Sporting Cristal, Alianza Lima y también con la San Martín”, informó el programa ‘Puro Vóley’.

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Paola Rivera es la armadora titular de San Martín. Crédito: Prensa USMP

Además, el medio de voleibol puntualizó que Rivera no entrenó toda la semana y se hará un último estudio para ver si hay una mejora que le permita alinear al choque decisivo.

“San Martín mantiene en estricta reserva el estado de salud de la armadora mexicana, pero lo que hemos podido averiguar es que Paola Rivera no habría estado entrenando debido a que tendría un desgarro en el muslo derecho. Se desconoce el tamaño del desgarro, pero se nos mencionó que le iban a estar haciendo un segundo chequeo a Paola Rivera para conocer la evolución de dicha lesión. En caso de no haber mejorado o seguir presentando estas molestias, la jugadora tendría que ser marginada del plantel para la final definitiva. Sin embargo, aún hay que esperar para saber si Rivera evolucionó favorablemente o no”, añadió.

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El equipo 'blanquiazul' ganó la revancha y forzó el "extra game" por el título de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. (Video: Latina)