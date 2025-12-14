Perú

La vacunación contra la influenza A H3N2 puede evitar un posible confinamiento y casos mortales, afirma ex viceministro de Salud

Augusto Tarazona indicó que la mejor forma de que los peruanos eviten casos de hospitalización y fallecimientos a causa de la “super gripe” es vacunarse contra la influenza

Vacunación gratuita y permanente para
Vacunación gratuita y permanente para grupos de riesgo en centros de salud| Minsa

La vacunación frente a la influenza H3N2, en particular contra la variante K, será la herramienta principal con la que el Perú deberá enfrentar la llegada de la “super gripe” que se ha expandido en zonas como Europa y Estados Unidos. De esta forma, se podrán reducir las hospitalizaciones, muertes y la posibilidad de un confinamiento en Perú, según afirmó Augusto Tarazona, exministro de Salud

En conversación con Exitosa, Tarazona advirtió que la llegada de esta variante al país es inevitable por su alta facilidad de transmisión y la movilidad internacional, acentuada durante las festividades de fin de año. “Es inevitable. Lo que sí se puede evitar es que existan casos severos, hospitalizaciones, fallecidos, porque este es un virus que de alguna forma ya lo conocemos. Existen vacunas contra el virus influenza en general”, explicó el exministro.

El especialista afirmó que, aunque las vacunas actuales no están formuladas específicamente para el subclado K -que es el causante de la “super gripe”-, sí otorga una protección frente a cuadros graves y hospitalizaciones.

¿Se puede evitar una nueva cuarentena?

Al ser consultado sobre una posibilidad de que se establezca un nuevo periodo de confinamiento, Tarazona indicó que no es necesario imponer medidas drásticas en la situación actual y que ni en Europa ni en Norteamérica se han dictado estas medidas restrictivas.

El Ministerio de Salud alerta
El Ministerio de Salud alerta sobre el potencial ingreso del subtipo K de influenza, señala recomendaciones para la ciudadanía e informa sobre el monitoreo epidemiológico en curso| Foto: Canva

Basta con que se garantice la vacuna a la población vulnerable, que se use mascarilla en los momentos que se tiene síntomas respiratorios importantes, y otras medidas de protección como lavarse las manos, evitar ir enfermo al trabajo o asistir a lugares donde hay concentración de personas”, aseguró al medio radial.

“Esto es importantísimo en los medios de transporte urbano, donde suele observarse que las ventanas permanecen cerradas pese a la aglomeración de personas. Esto debe mejorar”, agregó. Hizo un llamado tanto a la ciudadanía como a las autoridades para reforzar estas medidas y reducir el impacto de la probable llegada de la variante.

La “super gripe” podría llegar en invierno al Perú

La vigilancia epidemiológica en el Perú se mantiene activa, pero hasta la fecha no se ha confirmado la presencia de la variante K de influenza H3N2 en territorio nacional. El especialista Omar Neyra, estimó en Exitosa que el ingreso del virus a Sudamérica podría coincidir con el invierno austral, con un mayor riesgo entre mayo y junio de 2026.

Neyra indicó que la influenza H3N2, conocida también como “super gripe”, ha provocado un aumento de casos y hospitalizaciones en Europa y Estados Unidos durante la temporada invernal y ha motivado una alerta sanitaria en la región.

Una persona recibe una vacuna
Una persona recibe una vacuna contra la influenza en Ciudad de México (México). Imagen de archivo. EFE/ Carlos Ramírez

El infectólogo Óscar Malpartida Tabuchi, entrevistado por Infobae Perú, confirmó que la variante aún no ha sido identificada en el Perú y que el seguimiento se realiza semanalmente. Por su parte, el ministro de Salud, Luis Quiroz, transmitió tranquilidad a la población, recordando que el riesgo de brotes en el país es actualmente de nivel bajo a moderado, debido a que el clima cálido limita la propagación masiva del virus. Sin embargo, las autoridades insisten en proteger a los grupos más vulnerables, pues la infección puede evolucionar a neumonía.

Síntomas, diagnóstico y grupos de riesgo

La influenza H3N2 y su variante K no presentan síntomas clínicos fácilmente diferenciables de otros subtipos, detalló Malpartida Tabuchi para Infobae Perú. “La influenza o gripe es una especie de resfrío, pero con síntomas más severos, como fiebre alta, malestar general, desgano y abundante secreción nasal. En algunos casos, puede avanzar hacia neumonía viral y complicaciones peligrosas, especialmente en grupos vulnerables”, explicó el especialista.

Neyra, en Exitosa, señaló que los principales afectados suelen ser personas mayores de 65 años, infantes con problemas inmunológicos y quienes padecen enfermedades crónicas.

La OMS y el Minsa han definido como grupos en mayor riesgo a los menores de cinco años, adultos mayores de sesenta y personas con comorbilidades. La identificación precisa de la variante K requiere pruebas específicas, disponibles únicamente en instituciones como el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud. “Solo por los síntomas no podremos distinguir si se trata de un síndrome respiratorio alto, una infección común o influenza. Es necesario realizar pruebas rápidas o moleculares y, para subtipificar la variante K, aplicar métodos adicionales”, precisó Malpartida Tabuchi.

