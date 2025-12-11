Perú

Hospitales de Perú registran aumento de pacientes con infecciones respiratorias en medio de brote de “super gripe” en Europa y USA

Los pacientes en Perú reportan síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales y presencia significativa de flema. Variante K de la influenza H3N2 aún no llega al Perú, pero casos de infecciones podrían aumetar en otoño, indica experto

Pacientes con infecciones respiratorias se duplican en Perú en medio de un incremento de casos de "super gripe" en Estados Unidos y Europa. (Video: Latina)

Los hospitales y postas de salud en Perú han experimentado un incremento notable en las atenciones de pacientes por casos de infecciones respiratorias durante los últimos dos meses, en medio de la alerta internacional generada por el avance de la llamada “super gripe”, una variante de influenza H3N2 variante K que ha saturado sistemas sanitarios en Europa, Estados Unidos y Asia.

Aunque la variante señalada como la responsable por los casos de “super gripe” aún no se encuentra en el Perú, el médico infectólogo Leslie Soto indicó a Latina que, sin un refuerzo en medidas sanitarias, podría generarse un aumento considerable de contagios en los próximos meses, especialmente en otoño.

“Los países donde tenemos gran cantidad de gente que está muy mal son países que no se vacunan”, afirmó el especialista, que además aseguró que la vacuna contra la influenza para el año 2026 incluye una protección para este tipo de virus.

Soto indicó que “la H3N2 está dentro de la vacuna de influenza que nos ponen a todos este año. Lo que se necesita son medidas de bioseguridad. Me hago mi distanciamiento social, que es metro y medio, me pongo mi mascarilla... Si estoy tosiendo y estornudando como loco en la casa, no voy a trabajar (...)”.

Aumentan los pacientes con infecciones respiratorias

En el caso del Perú, algunos pacientes de diferentes edades acuden a establecimientos de salud con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, secreción nasal, dolores corporales y óseos, molestias oculares y presencia significativa de flema.

“Como dos semanas. Sí, y con fiebre”, relató una paciente al referirse a la duración de su malestar. Otros usuarios señalaron la intensidad de los síntomas y el dolor de huesos. El personal sanitario ha duplicado la capacidad de atención en algunos centros, pasando de 20 a 50 consultas diarias por cuadros respiratorios recientes, de acuerdo con información de Latina.

“Super gripe” en Estados Unidos y Europa

A nivel internacional, la temporada invernal en el hemisferio norte se caracteriza por un brote adelantado de la variante K de la influenza H3N2, lo que provoca una presión inédita sobre hospitales en países como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, España, Estados Unidos, Canadá y Japón. En España, la tasa de gripe llegó a 112,2 casos por cada 100.000 habitantes, cifra casi diez veces mayor que la del año anterior, según el Instituto de Salud Carlos III.

Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de Estados Unidos advirtieron que la variante K se ha vuelto dominante y que el brote podría extenderse hasta la primavera. La circulación simultánea de otros patógenos, como el virus respiratorio sincitial (VRS) y el SARS-CoV-2, ha incrementado la saturación hospitalaria y plantea dificultades para el diagnóstico diferencial.

Menores de 10 años y
Menores de 10 años y personas de la tercera edad son los grupos etarios de mayor riesgo. (EsSalud)

La OMS y el European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) han indicado que, aunque la mayoría de los casos será leve, la coincidencia de la gripe con otros virus y la alta demanda asistencial ponen en riesgo la atención de otras patologías. Las autoridades sanitarias han reforzado plantillas, habilitado zonas de aislamiento, promovido el uso de mascarillas y desplegado campañas de prevención.

En Japón y el Reino Unido, se aconseja el uso de tapabocas en hospitales y el aislamiento domiciliario ante síntomas gripales, especialmente en niños y adultos mayores.

La OMS reitera la importancia de vacunar a mayores de sesenta años, personas con enfermedades de base, profesionales de la salud, embarazadas y niños con factores de riesgo.

