Corte de agua para este 04 de mayo por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas que serán afectadas?

El corte de agua programado para el 04 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao (Sedapal) informó que este sábado 2 de mayo se realizará una suspensión programada del suministro de agua en sectores de los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, La Molina y Carabayllo. La medida responde a la ejecución de trabajos de mantenimiento y optimización de la infraestructura de la red de distribución, según precisó la entidad.

El objetivo principal del corte temporal es garantizar mejoras en la calidad y continuidad del servicio para los usuarios, tanto en el mediano como en el largo plazo. La entidad destacó que estos trabajos forman parte de un plan integral orientado a modernizar las instalaciones y prevenir interrupciones no planificadas o fallas que puedan afectar a la población de manera imprevista.

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La empresa estatal aclaró que la suspensión del suministro no afectará la totalidad de cada distrito, sino únicamente a zonas específicas que han sido previamente identificadas en su plan operativo. La institución recomendó a los vecinos de las áreas comprendidas tomar previsiones, almacenando agua con antelación suficiente para cubrir las necesidades básicas mientras dure el corte.

Sedapal sugirió a los usuarios adoptar medidas preventivas y revisar sus medios oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

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A. H. Huaycán zona T

UCV 171B - 171C

UCV 172 - 173 -

130B-208-209

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

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A.H. 9 de Febrero

APV San Juan de Casa Blanca

A.H. Integridad

Solidaridad y Progreso Sector Los Frutales

Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca

A.H. Integ., Solid. y Prog. Sector San Juan de Casa Blanca

Hora: 9 a. m. - 9 p. m.

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.

Puente Piedra

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A. H. Participación Puente Pedrina

A. H. Ramiro Prialé

A.H. Señor de los Milagros

Asoc. de Propietarios Lotización Rústica La Ensenada

Asoc. de Propietarios Lotización Chillón

Asoc. de Vivienda Villa Chillón Los Robles Mz. C Lote 6

Asoc. Lotización Semi Rústica Chillón

Asoc. Parcela Semi Rústica Residencial La Ensenada

Hora: 12 m. - 9 p. m.

La Molina

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Urb. Las Lomas de La Molina Vieja

Conjunto Residencial La Alameda I

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Carabayllo

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Urb. San Antonio de Carabayllo

Urb. Alameda de San Juan

Urb. Residencial San Antonio

Urb. San Antonio de Carabayllo 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma etapa.

Hora: 12 m. - 8 p. m.