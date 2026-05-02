Corte de agua para este 04 de mayo por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas que serán afectadas?

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao (Sedapal) informó que este sábado 2 de mayo se realizará una suspensión programada del suministro de agua en sectores de los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, La Molina y Carabayllo. La medida responde a la ejecución de trabajos de mantenimiento y optimización de la infraestructura de la red de distribución, según precisó la entidad.
El objetivo principal del corte temporal es garantizar mejoras en la calidad y continuidad del servicio para los usuarios, tanto en el mediano como en el largo plazo. La entidad destacó que estos trabajos forman parte de un plan integral orientado a modernizar las instalaciones y prevenir interrupciones no planificadas o fallas que puedan afectar a la población de manera imprevista.
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La empresa estatal aclaró que la suspensión del suministro no afectará la totalidad de cada distrito, sino únicamente a zonas específicas que han sido previamente identificadas en su plan operativo. La institución recomendó a los vecinos de las áreas comprendidas tomar previsiones, almacenando agua con antelación suficiente para cubrir las necesidades básicas mientras dure el corte.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Ate
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- A. H. Huaycán zona T
- UCV 171B - 171C
- UCV 172 - 173 -
- 130B-208-209
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
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- A.H. 9 de Febrero
- APV San Juan de Casa Blanca
- A.H. Integridad
- Solidaridad y Progreso Sector Los Frutales
- Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca
- A.H. Integ., Solid. y Prog. Sector San Juan de Casa Blanca
Hora: 9 a. m. - 9 p. m.
Puente Piedra
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- A. H. Participación Puente Pedrina
- A. H. Ramiro Prialé
- A.H. Señor de los Milagros
- Asoc. de Propietarios Lotización Rústica La Ensenada
- Asoc. de Propietarios Lotización Chillón
- Asoc. de Vivienda Villa Chillón Los Robles Mz. C Lote 6
- Asoc. Lotización Semi Rústica Chillón
- Asoc. Parcela Semi Rústica Residencial La Ensenada
Hora: 12 m. - 9 p. m.
La Molina
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- Urb. Las Lomas de La Molina Vieja
- Conjunto Residencial La Alameda I
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
Carabayllo
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- Urb. San Antonio de Carabayllo
- Urb. Alameda de San Juan
- Urb. Residencial San Antonio
- Urb. San Antonio de Carabayllo 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma etapa.
Hora: 12 m. - 8 p. m.