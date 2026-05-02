Perú

Corte de agua para este 04 de mayo por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas que serán afectadas?

Los usuarios deben asegurar una reserva suficiente de agua y organizar su consumo mientras se mantenga la suspensión temporal del servicio

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El corte de agua programado para el 04 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific
El corte de agua programado para el 04 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao (Sedapal) informó que este sábado 2 de mayo se realizará una suspensión programada del suministro de agua en sectores de los distritos de Ate, San Juan de Lurigancho, Puente Piedra, La Molina y Carabayllo. La medida responde a la ejecución de trabajos de mantenimiento y optimización de la infraestructura de la red de distribución, según precisó la entidad.

El objetivo principal del corte temporal es garantizar mejoras en la calidad y continuidad del servicio para los usuarios, tanto en el mediano como en el largo plazo. La entidad destacó que estos trabajos forman parte de un plan integral orientado a modernizar las instalaciones y prevenir interrupciones no planificadas o fallas que puedan afectar a la población de manera imprevista.

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La empresa estatal aclaró que la suspensión del suministro no afectará la totalidad de cada distrito, sino únicamente a zonas específicas que han sido previamente identificadas en su plan operativo. La institución recomendó a los vecinos de las áreas comprendidas tomar previsiones, almacenando agua con antelación suficiente para cubrir las necesidades básicas mientras dure el corte.

Sedapal sugirió a los usuarios adoptar medidas preventivas y revisar sus medios oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas - Créditos: Magnific.
Sedapal sugirió a los usuarios adoptar medidas preventivas y revisar sus medios oficiales para obtener información actualizada sobre las áreas afectadas - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

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  • A. H. Huaycán zona T
  • UCV 171B - 171C
  • UCV 172 - 173 -
  • 130B-208-209

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

  • A.H. 9 de Febrero
  • APV San Juan de Casa Blanca
  • A.H. Integridad
  • Solidaridad y Progreso Sector Los Frutales
  • Agru. Las Casuarinas de Casa Blanca
  • A.H. Integ., Solid. y Prog. Sector San Juan de Casa Blanca

Hora: 9 a. m. - 9 p. m.

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.

Puente Piedra

  • A. H. Participación Puente Pedrina
  • A. H. Ramiro Prialé
  • A.H. Señor de los Milagros
  • Asoc. de Propietarios Lotización Rústica La Ensenada
  • Asoc. de Propietarios Lotización Chillón
  • Asoc. de Vivienda Villa Chillón Los Robles Mz. C Lote 6
  • Asoc. Lotización Semi Rústica Chillón
  • Asoc. Parcela Semi Rústica Residencial La Ensenada

Hora: 12 m. - 9 p. m.

La Molina

  • Urb. Las Lomas de La Molina Vieja
  • Conjunto Residencial La Alameda I

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

Carabayllo

  • Urb. San Antonio de Carabayllo
  • Urb. Alameda de San Juan
  • Urb. Residencial San Antonio
  • Urb. San Antonio de Carabayllo 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma etapa.

Hora: 12 m. - 8 p. m.

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