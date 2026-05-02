Perú

PJ impone reglas de conducta a fiscales implicados en presunta red criminal de Patricia Benavides

Se trata de los fiscales Miguel Vegas, Doris Beltrán y Álvaro Castañeda, quienes habrían coordinado una investigación exprés contra los jueces que otorgaron una medida cautelar a la anterior JNJ

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Patricia Benavides volvió a la Fiscalía por una cuestionada decisión de la JNJ Foto: EFE/ Paolo Aguilar
Patricia Benavides volvió a la Fiscalía por una cuestionada decisión de la JNJ Foto: EFE/ Paolo Aguilar

El Poder Judicial impuso comparecencia con restricciones a los fiscales Miguel Ángel Vegas Vaccaro, Doris Gloria Beltrán Espinoza y Álvaro Abilio Castañeda Rojas. Todos ellos implicados en la presunta red criminal de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, quien durante su gestión los promovió a adjuntos supremos provisionales.

Así lo dispuso el Juzgado Supremo de la Investigación Preparatoria al declarar fundado en parte el requerimiento que fue presentado inicialmente por Delia Espinoza, cuando estuvo a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos.

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En su requerimiento Espinoza también solicitaba el impedimento de salida del país y la suspensión preventiva de los referidos fiscales por 36 meses. Sin embargo, el nuevo despacho supremo a cargo de la investigación, el de Lourdes Bernardita Téllez Pérez, desistió del pedido de suspensión en plena audiencia.

PJ impone reglas de conducta a fiscales promovidos por Patricia Benavides.
PJ impone reglas de conducta a fiscales promovidos por Patricia Benavides.
PJ impone reglas de conducta a fiscales promovidos por Patricia Benavides.
PJ impone reglas de conducta a fiscales promovidos por Patricia Benavides.
PJ impone reglas de conducta a fiscales promovidos por Patricia Benavides.
PJ impone reglas de conducta a fiscales promovidos por Patricia Benavides.

Cabe precisar que el Juzgado solo accedió a imponer reglas de conducta. Rechazó el pedido respecto al impedimento de salida del país y la imposición de una caución económica.

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Así, los fiscales Miguel Ángel Vegas Vaccaro, Doris Gloria Beltrán Espinoza y Álvaro Abilio Castañeda Rojas deberán seguir las siguientes restricciones:

  • Obligación de no ausentarse de la localidad en la que reside sin autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República.
  • Comparecer para el control biométrico cada 30 días; dicho control se realiza a través del Servicio de Registro y Control Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres del Poder Judicial.
  • La obligación de presentarse ante la autoridad judicial o fiscal, en la hora y fecha, que sea requerido para cualquier actuación del proceso.

En caso de que los fiscales en mención no cumplan con las reglas de conducta, la comparecencia con restricciones será revocada y en su lugar se dictará prisión preventiva.

El caso

La investigación contra los fiscales Miguel Ángel Vegas Vaccaro, Doris Gloria Beltrán Espinoza y Álvaro Abilio Castañeda Rojas trata sobre la presunta coordinación ilícita para que se abra una carpeta fiscal contra los jueces de la Tercera Sala Constitucional de Lima por emitir una medida cautelar a favor de la anterior Junta Nacional de Justicia (JNJ). Todo esto, supuestamente, por órdenes de Patricia Benavides.

Miguel Vegas Vaccaro fue nombrado adjunto supremo por Patricia Benavides, quien tiene un abierto conflicto con la JNJ. Foto: Fiscalía
Vegas Vaccaro fue recientemente ratificado por la JNJ. Foto: Fiscalía

Así, a Álvaro Abilio Castañeda Rojas se le atribuye haber participado en la elaboración de una denuncia por prevaricato y abuso de autoridad contra los jueces que favorecieron a la JNJ, actuando bajo el interés particular de la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides y utilizando recursos del Ministerio Público para fines ajenos a su función.

A Miguel Ángel Vegas Vaccaro se le investiga como presunto autor del delito de cohecho pasivo específico por supuestamente haber aceptado la promesa de ser mantenido en su cargo a cambio de emitir de manera inusualmente célere la disposición de inicio de investigación preliminar contra los jueces superiores.

Por último, a Doris Gloria Beltrán Espinoza se le imputa ser autora de cohecho pasivo propio y cómplice primaria de cohecho pasivo específico. Ello por presuntamente aceptar la promesa de permanecer en su cargo a cambio de recibir y gestionar con celeridad el proyecto de denuncia contra los jueces constitucionales, coordinando la elaboración inmediata de la disposición de apertura de investigación.

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