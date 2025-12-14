Casos de estrés incrementan en peruanos por gastos navideños y tráfico vehicular, advierte EsSalud

Las compras navideñas y el intenso tráfico de la temporada elevan los niveles de estrés y cansancio emocional en la población peruana. - EsSalud

Los peruanos enfrentan un incremento de estrés durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, según el Seguro Social de Salud (EsSalud). La combinación de preparativos, compra de regalos, tráfico intenso y ruidos molestos genera un ambiente propicio para tensiones emocionales y psicológicas, afectando de manera significativa el bienestar de la población.

Factores que elevan el estrés en fiestas

Martha Crosby, psicóloga y psicoterapeuta del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, resalta que la temporada festiva expone a las personas a múltiples factores estresantes. Los compromisos familiares, el aumento de desplazamientos por la ciudad y la acumulación de responsabilidades incrementan el nivel de ansiedad y agotamiento. Los ciudadanos asumen diferentes tareas en paralelo: desde compras y organización de eventos familiares, hasta enfrentar congestión vehicular durante horas. Todo este escenario genera fatiga emocional y física.

El ruido, la presión por los obsequios y los extensos desplazamientos agravan los síntomas de ansiedad y dificultan el disfrute de la Navidad - EsSalud

A la carga de actividades se suman otros elementos como el ruido generado por obras públicas y la música de alta intensidad, así como el cansancio físico de las largas jornadas laborales y de compras. La especialista destaca que, al llegar a casa, muchas personas se sienten exhaustas, lo que reduce su energía y motivación para continuar con los preparativos típicos de diciembre.

El componente económico cobra protagonismo en este contexto, sobre todo cuando existen limitaciones para adquirir obsequios para hijos, nietos o compañeros cercanos. La presión financiera puede provocar mayor tensión, insatisfacción y hasta discusiones en el entorno familiar.

Impacto emocional y salud mental en fiestas

Durante estas fechas, el peso de la nostalgia y la soledad también puede acentuarse. Para muchos peruanos, la Navidad revive recuerdos dolorosos relacionados con la ausencia de seres queridos, distancias por motivos laborales o rupturas familiares recientes. Crosby señala que estas circunstancias generan sentimientos de tristeza, culpa y desmotivación, propiciando que las fiestas sean experimentadas con pesar en lugar de con alegría.

EsSalud aconseja enfocarse en el valor simbólico de los regalos y adoptar técnicas de relajación para sobrellevar las fiestas de manera saludable - EsSalud

La psicóloga indica que el estrés puede manifestarse con síntomas como agotamiento mental, dificultades para concentrarse, irritabilidad, reacciones impulsivas y tendencia al aislamiento. En muchos casos, las personas pierden interés en actividades que antes disfrutaban y optan por evitar las celebraciones.

Tráfico y gastos: dos detonantes principales

El tráfico vehicular en las principales ciudades del país se vuelve caótico durante diciembre, lo que causa pérdida de tiempo, impaciencia y sensación de impotencia en los conductores y peatones. Esta situación, sumada al inevitable ruido y los apuros de último minuto, aumenta la frustración y el malestar general.

Por otro lado, los gastos navideños suelen ser una fuente de preocupación adicional. Algunas personas sienten la presión de cumplir con expectativas económicas difíciles de sostener, lo que puede afectar la armonía en el hogar y el ánimo personal. La especialista sugiere enfocar los obsequios en su valor simbólico y emocional, en vez de su costo material.

Estrategias para reducir el estrés festivo

Crosby recomienda adoptar técnicas de relajación para manejar el estrés: escuchar música suave durante los traslados, leer, practicar ejercicios de respiración o centrar los pensamientos en vivencias agradables. El autocuidado y la disposición a buscar espacios de paz contribuyen a vivir la Navidad de una manera más saludable.

Además, es fundamental entender que estas fechas representan una oportunidad para compartir momentos en calma y fortalecer los lazos familiares más allá de lo material. Respetar el ritmo personal, apoyar a quienes atraviesan dificultades emocionales y evitar sobrecargas de actividades son claves para proteger la salud mental en esta época del año.

El mensaje central de EsSalud es claro: se debe priorizar el bienestar emocional y recordar que la esencia de la Navidad reside en el valor de los afectos, no en los bienes materiales.