Perú

Gripe H3N2 en Perú: estos son los horarios de los locales disponibles para la vacunación contra la influenza

El Ministerio de Salud aseguró que sí hay vacunas en los centros de atención, por lo que pidió a los grupos vulnerables a acudir según el cronograma

Guardar
Vacunación gratuita y permanente para
Vacunación gratuita y permanente para grupos de riesgo en centros de salud| Minsa

La campaña de vacunación contra la influenza, impulsada por el Ministerio de Salud (Minsa), permanece activa en todo el país con el objetivo de proteger a los grupos más vulnerables durante el invierno. Esto luego de conocer de la presencia de la variante K delvirus H3N2 en Europa y Estados Unidos.

No se ha descartado la presencia del virus en el territorio nacional frente a las fiestas de fin de año. Por ello, el Minsa exhortó a los ciudadanos a ir a los locales para su inmunización.

El Ministerio de Salud refuerza
El Ministerio de Salud refuerza protección ante aumento de enfermedades respiratorias| Minsa

Las personas que presentan mayor riesgo de desarrollar cuadros severos, como niños menores de cinco años, adultos mayores de sesenta años, gestantes en cualquier etapa del embarazo, personas con enfermedades crónicas —entre ellas diabetes, hipertensión, afecciones respiratorias o cardiacas, cáncer e inmunodepresión— y personal de salud.

El doctor Juan Villena advierte
El doctor Juan Villena advierte que la vacunación y las medidas de prevención siguen siendo esenciales para proteger a la población frente a la influenza H3N2. Foto: Composición Infobae Perú

Locales en Lima

  • P.S. Palermo (Lima Cercado) – 8 a.m. a 2 p.m.
  • C.S. Villa María Perpetuo Socorro (Lima Cercado) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • P.S. Huaca Pando (Lima Cercado) – 8 a.m. a 2 p.m.
  • Chacra Colorada (Lima Cercado) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • C.S. San Miguel (San Miguel) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • C.S. Breña (Breña) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • CSMI Surquillo (Surquillo) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • C.S. Lince (Lince) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • C.S. Santa Cruz Miraflores (Miraflores) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • C.S. San Isidro (San Isidro) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • CSMI El Porvenir (La Victoria) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • C.S. Todos los Santos San Borja (San Borja) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • C.S. San Luis (San Luis) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • P.S. 15 de Enero (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 2 p.m.
  • C.S. Daniel Alcides Carrión (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • C.S. La Libertad (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • C.S. Campoy (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • C.S. Santa Rosa de Lima (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • P.S. Ayacucho (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 2 p.m.
  • C.S. Huáscar XV (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • C.S. Enrique Montenegro (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • C.S. Su Santidad Juan Pablo II (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 8 p.m.
  • P.S. José Carlos Mariátegui V Etapa (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 2 p.m.
  • P.S. César Vallejo (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 2 p.m.

Locales en el Callao

  • C.S. Carmen de la Legua (Carmen de la Legua) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • C.S. Santa Fe (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • C.S. Acapulco (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • C.S. Néstor Gambetta (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • C.S. Alberto Barton (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • P.S. Botterín (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • P.S. José Olaya (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • P.S. Juan Pablo II (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • P.S. Manuel Bonilla (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • P.S. Puerto Nuevo (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • P.S. San Juan Bosco (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • P.S. Santa Rosa (Callao) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • C.S. Márquez (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • P.S. Pachacútec Perú Corea (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • C.S. Villa Los Reyes (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • P.S. 3 de Febrero (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • P.S. Angamos (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • P.S. Bahía Blanca (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • P.S. Hijos de Almirante Grau (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • P.S. Luis Felipe de las Casas (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • P.S. Santa Rosa Pachacútec (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • P.S. Ventanilla Alta (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.
  • P.S. Ventanilla Este (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

Temas Relacionados

Gripe H3N2Variante KMinsaperu-noticias

Más Noticias

Magaly Medina cuestiona a Christian Cueva por enfrentar a la prensa: “La falta de educación se le nota”

La conductora criticó la actitud del futbolista durante un encuentro con periodistas en Lima y subrayó la importancia de mantener el respeto al responder preguntas en eventos públicos

Magaly Medina cuestiona a Christian

Los cuatro proyectos en activos que MEF adjudicará: Movilizarán más de US$ 3.500 millones hacia el 2027

A través de Proinversión, el Ministerio de Economía activará millones de dólares en inversiones en los próximos años

Los cuatro proyectos en activos

Dueño de negocio se defiende de asalto y corretea a fierrazos a delincuente

Pese a los disparos realizados por el sujeto, el propietario del negocio mostró firmeza y logró que el atacante escape sin completar el robo

Dueño de negocio se defiende

Hospitales de Perú registran aumento de pacientes con infecciones respiratorias en medio de brote de “super gripe” en Europa y USA

Los pacientes en Perú reportan síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores corporales y presencia significativa de flema. Variante K de la influenza H3N2 aún no llega al Perú, pero casos de infecciones podrían aumetar en otoño, indica experto

Hospitales de Perú registran aumento

Municipalidad de Lima confirma que volverá a cobrar peajes en la Panamericana Sur, pero con una tarifa “más asequible”

A puertas de la temporada de verano, una de las principales interrogantes es cómo la gestión de Renzo Reggiardo garantizará el orden y el adecuado mantenimiento de las vías de la Panamericana Sur

Municipalidad de Lima confirma que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Juez Torres Tasso obedece al

Juez Torres Tasso obedece al TC y suspende el trámite de la demanda de Delia Espinoza contra la JNJ

Ministro Miguel Espichán: “Estamos expuestos como país vulnerable al cambio climático y al derretimiento de los glaciares”

Tren Lima–Chosica: Rafael López Aliaga promociona marcha en vacío tras mantener los vagones abandonados en el Parque de la Muralla

José Jerí promulga ley para abrir carretera en un corredor con narcopistas, cultivos ilegales y territorios indígenas vulnerables

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina cuestiona a Christian

Magaly Medina cuestiona a Christian Cueva por enfrentar a la prensa: “La falta de educación se le nota”

Latina presentó adelanto de ‘Valentina Valiente’: confirmó a Rodrigo Brand como su protagonista con Mayra Goñi

José Peláez regresa a Latina TV este 2026 con programa propio y que fue un éxito internacional ‘Me caigo de risa’

Magaly Medina revela qué le dijo a María Pía Copello tras conocer que Paolo Guerrero estaría en su canal de YouTube

Diego Rodríguez pide que paren el ‘hate’ contra Tammy Parra tras confesar que lo dejó por su mánager

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario HOY: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2025

Resultados de la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Partidos de hoy, sábado 13 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 8 de la primera fase

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta por la Liga Femenina 2025