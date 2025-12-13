Gripe H3N2 en Perú: estos son los horarios de los locales disponibles para la vacunación contra la influenza

Vacunación gratuita y permanente para grupos de riesgo en centros de salud| Minsa

La campaña de vacunación contra la influenza, impulsada por el Ministerio de Salud (Minsa), permanece activa en todo el país con el objetivo de proteger a los grupos más vulnerables durante el invierno. Esto luego de conocer de la presencia de la variante K delvirus H3N2 en Europa y Estados Unidos.

No se ha descartado la presencia del virus en el territorio nacional frente a las fiestas de fin de año. Por ello, el Minsa exhortó a los ciudadanos a ir a los locales para su inmunización.

El Ministerio de Salud refuerza protección ante aumento de enfermedades respiratorias| Minsa

Las personas que presentan mayor riesgo de desarrollar cuadros severos, como niños menores de cinco años, adultos mayores de sesenta años, gestantes en cualquier etapa del embarazo, personas con enfermedades crónicas —entre ellas diabetes, hipertensión, afecciones respiratorias o cardiacas, cáncer e inmunodepresión— y personal de salud.

El doctor Juan Villena advierte que la vacunación y las medidas de prevención siguen siendo esenciales para proteger a la población frente a la influenza H3N2. Foto: Composición Infobae Perú

Locales en Lima

P.S. Palermo ( Lima Cercado ) – 8 a.m. a 2 p.m.

C.S. Villa María Perpetuo Socorro ( Lima Cercado ) – 8 a.m. a 8 p.m.

P.S. Huaca Pando ( Lima Cercado ) – 8 a.m. a 2 p.m.

Chacra Colorada ( Lima Cercado ) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. San Miguel ( San Miguel ) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. Breña ( Breña ) – 8 a.m. a 8 p.m.

CSMI Surquillo ( Surquillo ) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. Lince ( Lince ) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. Santa Cruz Miraflores ( Miraflores ) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. San Isidro ( San Isidro ) – 8 a.m. a 8 p.m.

CSMI El Porvenir ( La Victoria ) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. Todos los Santos San Borja ( San Borja ) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. San Luis ( San Luis ) – 8 a.m. a 8 p.m.

P.S. 15 de Enero ( San Juan de Lurigancho ) – 8 a.m. a 2 p.m.

C.S. Daniel Alcides Carrión ( San Juan de Lurigancho ) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. La Libertad ( San Juan de Lurigancho ) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. Campoy ( San Juan de Lurigancho ) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. Santa Rosa de Lima ( San Juan de Lurigancho ) – 8 a.m. a 8 p.m.

P.S. Ayacucho ( San Juan de Lurigancho ) – 8 a.m. a 2 p.m.

C.S. Huáscar XV ( San Juan de Lurigancho ) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. Enrique Montenegro ( San Juan de Lurigancho ) – 8 a.m. a 8 p.m.

C.S. Su Santidad Juan Pablo II ( San Juan de Lurigancho ) – 8 a.m. a 8 p.m.

P.S. José Carlos Mariátegui V Etapa ( San Juan de Lurigancho ) – 8 a.m. a 2 p.m.

P.S. César Vallejo (San Juan de Lurigancho) – 8 a.m. a 2 p.m.

Locales en el Callao

C.S. Carmen de la Legua ( Carmen de la Legua ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

C.S. Santa Fe ( Callao ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

C.S. Acapulco ( Callao ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

C.S. Néstor Gambetta ( Callao ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

C.S. Alberto Barton ( Callao ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. Botterín ( Callao ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. José Olaya ( Callao ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. Juan Pablo II ( Callao ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. Manuel Bonilla ( Callao ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. Puerto Nuevo ( Callao ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. San Juan Bosco ( Callao ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. Santa Rosa ( Callao ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

C.S. Márquez ( Ventanilla ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. Pachacútec Perú Corea ( Ventanilla ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

C.S. Villa Los Reyes ( Ventanilla ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. 3 de Febrero ( Ventanilla ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. Angamos ( Ventanilla ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. Bahía Blanca ( Ventanilla ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. Hijos de Almirante Grau ( Ventanilla ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. Luis Felipe de las Casas ( Ventanilla ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. Santa Rosa Pachacútec ( Ventanilla ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. Ventanilla Alta ( Ventanilla ) – 8 a.m. a 13:00 p.m.

P.S. Ventanilla Este (Ventanilla) – 8 a.m. a 13:00 p.m.