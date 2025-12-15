Perú

Manuel Merino en contra de que militantes de Acción Popular postulen en otras listas: “Es lo primero que buscarán los sinvergüenzas”

Exparlamentario cuestionó que algunos candidatos evalúen integrar otras agrupaciones en calidad de invitados tras la anulación de las elecciones primarias. “Todos tenemos que asumir la responsabilidad”, mencionó

Guardar
El excongresista exige que se prohíba a los miembros de Acción Popular postular por otras agrupaciones políticas. | Mostritos y Pirañas

Tras la anulación de las elecciones internas de Acción Popular y la subsiguiente crisis interna que deja a la agrupación fuera de las Elecciones Generales 2026, muchos de los candidatos estarían buscando ser parte del nuevo Gobierno a través de otros partidos, en calidad de invitados. Dicha decisión fue fuertemente cuestionada por Manuel Merino, quien planteó prohibirlo.

Lo primero que van a hacer estos sinvergüenzas, que son los que nos han destruido, es coger los contactos, que seguramente tienen porque están en los altos niveles, colocar a su gente e ir por otro partido político”, expresó en entrevista con el programa Mostritos y pirañas, donde descartó tentar el Senado en otra agrupación.

Todos tenemos que asumir la responsabilidad. […] Esperemos que en el próximo plenario se permita hacer una votación y seamos respaldados para que no se permita que ningún acciopopulista vaya como invitado por otro partido político”, insistió.

Consultado sobre la permanencia de Julio Chávez, presidente de la agrupación, consideró que debe dar un paso al costado. “Él es el absoluto responsable de todos estos acontecimientos que lamentablemente han llevado a la eliminación de nuestro partido político. Yo creo que las ambiciones han podido más que la responsabilidad que tenía como presidente”.

Secretario de Acción Popular anunció
Secretario de Acción Popular anunció que tras las elecciones primarias iniciarán investigación por presunto fraude tras las declaraciones de Julio Chávez. (Composición Infobae)

Respecto al futuro del partido, Merino destacó la importancia de preparar una “limpieza” interna y de enfocarse en la posibilidad de reimpulsar la inscripción partidaria, pensando en las próximas elecciones regionales y municipales.

“Lo que hay que fortalecer es la elección de los gobiernos regionales y municipales para poder reimpulsar la inscripción del partido, porque hay un tema en debate que no sabemos si el partido ya queda eliminado de la inscripción y qué es lo que sucede más adelante para poder reinscribir el partido y poder dar una limpieza”, declaró.

¿Quiénes son los candidatos de Acción Popular que podrían quedar fuera de las Elecciones 2026?

Entre los candidatos al Senado que podrían quedar fuera de las Elecciones si no postulan con otras agrupaciones figuran los congresistas Silvia MontezaWilson Soto y María del Carmen Alva. Junto a ellos, Víctor Andrés García Belaúnde, considerado la cabeza de lista nacional; Alberto Tejada, propuesto para liderar la lista de Lima Metropolitana, y excongresistas como Ricardo Burga y Luis Roel Alva.

En la Cámara de Diputados, se habían anunciado las postulaciones de los parlamentarios Elvis VergaraHilda PorteroJuan Mori y José Arriola, todos con investigaciones abiertas.

Congresistas y figuras históricas de
Congresistas y figuras históricas de Acción Popular quedaron fuera de carrera tras la nulidad de las primarias decretada por el JNE. Foto: Composición Infobae Perú

“Se deben ir todos los dirigentes”

En la víspera, Víctor Andrés García Belaúnde, quien también descartó ser parte de otra agrupación en calidad de invitado, destacando su fidelidad hacia la agrupación, solicitó la expulsión de toda la actual dirigencia del partido.

El excandidato presidencial manifestó que nunca antes el partido había enfrentado un daño tan severo provocado desde el interior, describiendo la situación como una “desgracia tremenda” y “un día de luto” para los militantes honestos. Destacó que la indignación y la incertidumbre dominan las bases, convencidas de que la crisis ha sido producto de una implosión orquestada por la propia dirigencia.

Víctor Andrés García Belaúnde a
Víctor Andrés García Belaúnde a favor de la expulsión de toda la dirigencia de AP. | (Andina)

En diálogo con RPP, exigió un plenario nacional inmediato, la reestructuración total de autoridades y la creación de una comisión reorganizadora de figuras incuestionables como el exsenador Javier Díaz Orihuela.

No solo hay autores intelectuales del fraude, hay ejecutores. Tienen que ser expulsados rápidamente. […] La actual dirigencia no tiene autoridad moral para participar en la designación. Tienen que ser nuevas autoridades, imparciales, objetivas y sin intereses personales, por lo menos, para que puedan hacer un nuevo proceso más adelante”, sentenció.

Temas Relacionados

Manuel MerinoAcción PopularJNEElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Agresores de Azul Rojas reciben condena casi 20 años después: PJ dicta 17 años de prisión contra los policías Dino Ponce, Luis Quispe y Juan León

El fallo no solo reconoce las graves vulneraciones cometidas; también sienta un precedente histórico en la persecución de crímenes contra personas de la comunidad LGTBI

Agresores de Azul Rojas reciben

Ciro Castillo habría sido alertado de megaoperativo y orden de detención: abogado advierte fuga de información en la Fiscalía

El gobernador del Callao sigue prófugo tras un operativo de gran magnitud, mientras su abogado asegura que la notificación previa a la Defensoría Pública permitió su evasión

Ciro Castillo habría sido alertado

La Tinka en vivo: consulta los resultados del 14 de diciembre y confirma si tu combinación fue premiada

El sorteo millonario realiza dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Revise si fue el afortunado ganador del premio mayor

La Tinka en vivo: consulta

Lucas Colitto comparte felicidad por el cierre exitoso de Cusco FC en Liga 1 2025: “Hicimos un gran trabajo”

El mediocentro argentino destacó la unión y el esfuerzo del plantel ‘dorado’ para quedarse con el cupo de Perú 2. “Cumplimos el objetivo de terminar segundos y entrar a la fase de grupos de Libertadores”

Lucas Colitto comparte felicidad por

Las series de Netflix Perú que roban la atención HOY

Las series han tenido un mayor boom debido a que las plataformas de streaming han permitido que estas historias lleguen a usuarios de diversos países con sólo un clic

Las series de Netflix Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ciro Castillo habría sido alertado

Ciro Castillo habría sido alertado de megaoperativo y orden de detención: abogado advierte fuga de información en la Fiscalía

JNE denuncia intentos de presión por dejar fuera de las Elecciones 2026 a Acción Popular

Defensa de Ciro Castillo apelará detención preliminar y allanamiento en contra del gobernador del Callao

Acción Popular quedó fuera de las Elecciones 2026: claves de la decisión del JNE

Víctor García Belaúnde señala a responsables luego que el JNE sacó a Acción Popular de las Elecciones 2026: “Esto no es un error, es una desgracia”

ENTRETENIMIENTO

Las series de Netflix Perú

Las series de Netflix Perú que roban la atención HOY

Santi Lesmes se quiebra al hablar de Pol Deportes y su hermano tras ir a la Champions League: “tenemos tres hijos”

Pamela Franco defiende a Christian Cueva tras explotar contra reportera: “Le gusta bromear”

Isabel Pantoja vuelve a Lima por su 50 aniversario: fecha, lugar, entradas y todo sobre el show

Tilsa Lozano confirma que Jackson Mora le negó relación con Olinda Castañeda: “El papelón lo hice yo”

DEPORTES

Javier Rabanal recibe aprobación total

Javier Rabanal recibe aprobación total en Universitario para asumir la dirección técnica en Liga 1 y Copa Libertadores 2026

Lucas Colitto comparte felicidad por el cierre exitoso de Cusco FC en Liga 1 2025: “Hicimos un gran trabajo”

Mara Leao advierte sobre el duelo ante Alianza Lima tras su participación en el Mundial de Clubes: “Será muy difícil”

Entradas de Perú vs Bolivia: precios de las tribunas para ver amistoso internacional en Chincha 2025

Cenaida Uribe quiere traer a Scandicci o a otro club del Mundial para la próxima ‘Noche Blanquiazul’: “Estoy moviendo mis fichas”