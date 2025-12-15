Manuel Merino en contra de que militantes de Acción Popular postulen en otras listas: “Es lo primero que buscarán los sinvergüenzas”

El excongresista exige que se prohíba a los miembros de Acción Popular postular por otras agrupaciones políticas. | Mostritos y Pirañas

Tras la anulación de las elecciones internas de Acción Popular y la subsiguiente crisis interna que deja a la agrupación fuera de las Elecciones Generales 2026, muchos de los candidatos estarían buscando ser parte del nuevo Gobierno a través de otros partidos, en calidad de invitados. Dicha decisión fue fuertemente cuestionada por Manuel Merino, quien planteó prohibirlo.

“Lo primero que van a hacer estos sinvergüenzas, que son los que nos han destruido, es coger los contactos, que seguramente tienen porque están en los altos niveles, colocar a su gente e ir por otro partido político”, expresó en entrevista con el programa Mostritos y pirañas, donde descartó tentar el Senado en otra agrupación.

“Todos tenemos que asumir la responsabilidad. […] Esperemos que en el próximo plenario se permita hacer una votación y seamos respaldados para que no se permita que ningún acciopopulista vaya como invitado por otro partido político”, insistió.

Consultado sobre la permanencia de Julio Chávez, presidente de la agrupación, consideró que debe dar un paso al costado. “Él es el absoluto responsable de todos estos acontecimientos que lamentablemente han llevado a la eliminación de nuestro partido político. Yo creo que las ambiciones han podido más que la responsabilidad que tenía como presidente”.

Secretario de Acción Popular anunció que tras las elecciones primarias iniciarán investigación por presunto fraude tras las declaraciones de Julio Chávez. (Composición Infobae)

Respecto al futuro del partido, Merino destacó la importancia de preparar una “limpieza” interna y de enfocarse en la posibilidad de reimpulsar la inscripción partidaria, pensando en las próximas elecciones regionales y municipales.

“Lo que hay que fortalecer es la elección de los gobiernos regionales y municipales para poder reimpulsar la inscripción del partido, porque hay un tema en debate que no sabemos si el partido ya queda eliminado de la inscripción y qué es lo que sucede más adelante para poder reinscribir el partido y poder dar una limpieza”, declaró.

¿Quiénes son los candidatos de Acción Popular que podrían quedar fuera de las Elecciones 2026?

Entre los candidatos al Senado que podrían quedar fuera de las Elecciones si no postulan con otras agrupaciones figuran los congresistas Silvia Monteza, Wilson Soto y María del Carmen Alva. Junto a ellos, Víctor Andrés García Belaúnde, considerado la cabeza de lista nacional; Alberto Tejada, propuesto para liderar la lista de Lima Metropolitana, y excongresistas como Ricardo Burga y Luis Roel Alva.

En la Cámara de Diputados, se habían anunciado las postulaciones de los parlamentarios Elvis Vergara, Hilda Portero, Juan Mori y José Arriola, todos con investigaciones abiertas.

Congresistas y figuras históricas de Acción Popular quedaron fuera de carrera tras la nulidad de las primarias decretada por el JNE. Foto: Composición Infobae Perú

“Se deben ir todos los dirigentes”

En la víspera, Víctor Andrés García Belaúnde, quien también descartó ser parte de otra agrupación en calidad de invitado, destacando su fidelidad hacia la agrupación, solicitó la expulsión de toda la actual dirigencia del partido.

El excandidato presidencial manifestó que nunca antes el partido había enfrentado un daño tan severo provocado desde el interior, describiendo la situación como una “desgracia tremenda” y “un día de luto” para los militantes honestos. Destacó que la indignación y la incertidumbre dominan las bases, convencidas de que la crisis ha sido producto de una implosión orquestada por la propia dirigencia.

Víctor Andrés García Belaúnde a favor de la expulsión de toda la dirigencia de AP. | (Andina)

En diálogo con RPP, exigió un plenario nacional inmediato, la reestructuración total de autoridades y la creación de una comisión reorganizadora de figuras incuestionables como el exsenador Javier Díaz Orihuela.

“No solo hay autores intelectuales del fraude, hay ejecutores. Tienen que ser expulsados rápidamente. […] La actual dirigencia no tiene autoridad moral para participar en la designación. Tienen que ser nuevas autoridades, imparciales, objetivas y sin intereses personales, por lo menos, para que puedan hacer un nuevo proceso más adelante”, sentenció.