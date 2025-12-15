Presidente de Acción Popular apunta contra la ONPE y el JNE, y anuncia que acudirá ante el TC tras anulación de elecciones primarias

Julio Chávez anunció que recurrirán a la vía constitucional. (Composición Infobae)

En medio de los cuestionamientos tras la anulación de las elecciones primarias de Acción Popular por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el presidente del partido, Julio Chávez Chiong, anunció que acudiría ante el Tribunal Constitucional (TC) a fin de garantizar la participación de la agrupación en los próximos comicios.

En un pequeño mensaje, publicado a través de sus redes sociales, el dirigente responsabilizó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como al JNE de la medida contra el partido de la lampa.“El primero no hizo nada a pesar de estar advertido y el segundo anuló arbitrariamente todo. Existe responsabilidad compartida”, escribió desde su cuenta oficial en X.

Publicación de Julio Chávez, presidente de Acción Popular. | X

La reacción llega después de que el JNE, mediante la Resolución N.º 0745-2025-JNE, declarara la nulidad de todas las elecciones internas del partido tras constatar un patrón de sustitución irregular de delegados en las mesas de sufragio, situación que fue considerada una violación grave a la democracia interna y al debido proceso.

Según la resolución, la ahora expresidenta del CNE, Cinthia Pajuelo Chávez, sustituyó sin justificación a 28 delegados debidamente elegidos y proclamados por otros afiliados que no resultaron ganadores, afectando no solo a Lima Metropolitana, sino también a Áncash, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Lima Norte, Lima Centro, Lima Oeste, Lima Provincias y Loreto. En las circunscripciones de Junín y Madre de Dios, se integraron delegados no proclamados por el CNE.

Una de las circunstancias facilitadoras de este hecho fue la entrega exclusiva de las claves de acceso al Registro de Elecciones Primarias (REP) de la ONPE solo a la presidenta del CNE, lo que permitió modificar el padrón oficial sin control colegiado. Esta situación fue señalada como una posible acción delictiva, presuntamente constitutiva de fraude electoral.

Cabe señalar que la decisión fue tomada por mayoría, ya que dos magistrados expresaron un voto en minoría considerando que era improcedente declarar la nulidad en esta etapa. No obstante, el fallo del pleno es definitivo, no admite recurso y deja a Acción Popular sin internas válidas para inscribir candidatos en los próximos comicios generales.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió anular las elecciones primarias del partido Acción Popular, destinadas a elegir a sus candidatos para las Elecciones Generales 2026, debido a "vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso". | Canal N

La resolución, emitida el 11 de diciembre de 2025 en Lima, detalla las etapas del proceso que derivaron en la nulidad. Las impugnaciones y solicitudes de nulidad presentadas por diversos afiliados y dirigentes de Acción Popular, como Ricardo Miguel Burga Chuquipiondo, Janet Geraldo Peña y Julio Abraham Chávez Chiong, dieron pie al análisis riguroso del proceso electoral interno.

¿Cuál es el papel de la ONPE?

La Resolución N.º 0745-2025-JNE señala de manera crítica que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) fue advertida con antelación sobre las irregularidades en la lista de delegados proporcionada por Acción Popular antes del desarrollo de las elecciones primarias, pero no adoptó las medidas necesarias para atender esas observaciones.

El Jurado Nacional de Elecciones precisó que, en lugar de corregir el problema, la ONPE elaboró el Informe N.º 000597-2025-GOECOR/ONPE del 7 de diciembre, en el que sostuvo que “cualquier lista distinta a la comunicada por los canales oficiales de la ONPE carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia y confianza del proceso electoral”. La resolución subraya que la ONPE, con esa postura, dejó de lado las alertas emitidas por los fiscalizadores del JNE, quienes advirtieron que se estaba cometiendo un error al considerar como delegados a ciudadanos que no fueron elegidos el 30 de noviembre de 2025, según lo establecido oficialmente.

El JNE interpreta que, además de no actuar, la ONPE incumplió su deber fundamental de asegurar que las votaciones reflejen la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que los escrutinios sean fiel reflejo de la voluntad popular.