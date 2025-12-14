¿Quiénes son los cuadros de Acción Popular que quedan fuera de las elecciones tras la anulación de sus primarias por el JNE?

Congresistas y figuras históricas de Acción Popular quedaron fuera de carrera tras la nulidad de las primarias decretada por el JNE. Foto: Composición Infobae Perú

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló las elecciones primarias de Acción Popular, dejando fuera de la contienda no solo a Alfredo Barnechea, su aspirante presidencial, sino también a toda la lista de precandidatos a senadores y diputados que el partido preparaba para las Elecciones Generales 2026. La decisión, argumentada en la existencia de vicios sustanciales que vulneran la democracia interna y el debido proceso, implica que todas las figuras que buscaban integrar el nuevo Congreso –tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados– han quedado fuera antes siquiera de ser inscritas oficialmente.

La medida desencadenó incertidumbre y descontento en la agrupación de la lampa, pues pone en riesgo no solo su representación parlamentaria, sino la permanencia legal del partido. Dirigentes y bases manifestaron que la resolución del JNE resulta desproporcionada y debió limitarse solo a las mesas impugnadas. Sin candidaturas válidas, el proyecto político de Acción Popular para el próximo ciclo electoral queda en el limbo.

Además de paralizar las aspiraciones personales y colectivas de la militancia, la decisión amenaza con dejar fuera del Congreso a figuras históricas, nuevos cuadros y dirigentes con cuestionamientos pendientes, cortando de raíz la estrategia partidaria que contemplaba una lista competitiva y renovada para el Senado y la Cámara de Diputados.

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió anular las elecciones primarias del partido Acción Popular, destinadas a elegir a sus candidatos para las Elecciones Generales 2026, debido a "vicios sustanciales que vulneran los principios de democracia interna y el debido proceso". | Canal N

¿Quiénes no podrán competir por Acción Popular en 2026?

La decisión ha dejado sin opciones a los principales cuadros congresales de Acción Popular. Entre quienes pierden la posibilidad de postular al Senado se encuentran Silvia Monteza, Wilson Soto y Maria del Carmen Alva. Para la Cámara de Diputados, la anulación golpea a Elvis Vergara, Hilda Portero, Juan Mori, Luis Aragón y Enrique Alva. A ellos se suman figuras emblemáticas como Víctor Andrés García Belaúnde, previsto como cabeza de lista al Senado nacional, y Alberto Tejada, propuesto para liderar la lista por Lima Metropolitana, junto a actuales y excongresistas como Ricardo Burga y Luis Roel Alva.

El impacto de la decisión abarca también a dirigentes con investigaciones vigentes, como lo expone Diario Correo: Hilda Portero y José Arriola, ambos señalados en casos de “mochasueldos”, formaban parte de los aspirantes al Congreso por Acción Popular. Pese a los escándalos vinculados al recorte de sueldos a trabajadores parlamentarios, buscaban su continuidad parlamentaria, objetivo ahora frustrado por la nulidad.

José Arriola, a quien se le incautó miles de dólares y soles, es investigado por presuntamente haber sido parte de 'Los Niños'

Cabe precisar que Vergara, Mori y Arriola estuvieron vinculados al caso “Los Niños” de Acción Popular, investigación que reveló a un grupo de congresistas acusados de haber brindado respaldo político al gobierno de Pedro Castillo a cambio de presuntos beneficios en obras y cargos públicos.

En 2022, el caso “Los Niños” involucró a los congresistas de Acción Popular Ilich Fredy López Ureña, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Jorge Luis Flores Ancachi, Elvis Hernán Vergara Mendoza y Juan Carlos Mori Celi, investigados por presunta corrupción tras apoyar a Pedro Castillo a cambio de beneficios ilícitos.

Se revelaron los nombres de congresistas de Acción Popular involucrados en caos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo. | VIDEO: RPP

Con este fallo –que alcanza tanto a nuevos liderazgos como a aquellos implicados en cuestionamientos éticos–, la totalidad de los aspirantes a senadores y diputados de Acción Popular queda excluida del proceso electoral 2026. La medida elimina cualquier posibilidad de que el partido presente una fórmula propia en el próximo Congreso y desactiva su presencia en la nueva etapa bicameral.

La exclusión no solo representa un revés político y estratégico, sino que deja sin opción de competencia democrática a uno de los partidos históricos del Perú. La nómina de excluidos, en suma, contempla tanto referentes partidarios como dirigentes investigados, consolidando una fractura inédita para la agrupación y sus seguidores a nivel nacional.

Acción Popular rechaza la nulidad y anuncia acciones legales

La reacción oficial de Acción Popular ha sido inmediata y categórica. En un comunicado difundido a la militancia y la opinión pública, el partido rechazó la resolución del JNE, calificándola de “ilegal” y señalando que “el Pleno se extralimitó en el petitorio de las impugnaciones presentadas”. Además, la organización enfatizó que la medida “nos deja sin candidatos legalmente definidos para el 2026, lo cual pone en grave riesgo la vigencia del partido y constituye una causal directa para la cancelación de nuestra inscripción como organización política”.

En paralelo, el partido de la lampa remarcó que el JNE anuló todo el proceso interno, pese a que solo se cuestionaban mesas específicas y no la totalidad de las elecciones. El partido exigió el respeto irrestricto al debido proceso y al principio de legalidad, y anunció que agotará todas las vías legales —tanto administrativas como judiciales— para revertir la decisión, defendiendo el derecho de sus cuadros y de la propia organización a participar en los próximos comicios nacionales.

El excandidato presidencial Alfredo Barnechea reacciona con indignación a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de anular las primarias del partido Acción Popular | Canal N

Por su parte, Alfredo Barnechea, el principal afectado por la anulación, expresó su “sorpresa e indignación” por la rapidez y el secretismo de la resolución. En declaraciones públicas, Barnechea denunció que el proceso careció de audiencias y que la publicación se realizó “a media tarde de un sábado, como si se quisiera evitar el escrutinio público”. El excandidato presidencial afirmó que Acción Popular “agotará todas las instancias legales y judiciales para defenderse” y que la medida del JNE constituye “una vergüenza para la democracia”.

Barnechea fue enfático al anunciar que la lucha electoral y política recién comienza para el partido: “Vamos a apelar, presentaremos todas las quejas y no descartamos acciones legales internacionales. La verdadera amenaza para la democracia es lo que se está haciendo con Acción Popular, no la defensa justa que ahora iniciaremos”. Tanto él como la dirigencia aseguran que el partido no renunciará a su derecho de competencia y que la militancia debe mantenerse unida, siguiendo por la vía legal hasta las últimas consecuencias.