José Antonio Kast es el presidente electo de Chile: reacción de José Jerí, políticos y congresistas de Perú

José Antonio Kast es el presidente electo de Chile. | (Photo by Eitan ABRAMOVICH / AFP)

La elección de José Antonio Kast como presidente de Chile marcó un giro político decisivo en el país vecino y provocó inmediatas reacciones dentro del escenario político peruano. Con un contundente 58,1 % de los votos frente al 41,8 % de Jeannette Jara, la jornada electoral chilena fue seguida de cerca por partidos, líderes y autoridades que ven en el triunfo de Kast un hito relevante para la relación bilateral.

El presidente José Jerí fue uno de los primeros en comunicarse con el mandatario electo. Desde Palacio de Gobierno, se informó que felicitó por teléfono a José Antonio Kast y le deseó los mayores éxitos en su gestión, enfatizando los “vínculos de amistad entre el Perú y Chile, relación bilateral que se sustenta en profundas coincidencias y complementariedades políticas y económicas que han permitido que ambos países desarrollen una agenda amplia y diversa en beneficio de sus poblaciones”.

Durante la conversación, se evidenció además la disposición de ambas administraciones a trabajar de manera conjunta en la lucha contra la criminalidad y la delincuencia transnacional. Jerí reiteró la invitación a celebrar el Gabinete Binacional Perú–Chile en el segundo bimestre del año 2026, un mecanismo clave para la cooperación regional.

Publicación de José Jerí tras victoria de José Antonio Kast. | Presidencia

Por el lado de los candidatos presidenciales, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), saludó la elección y felicitó a la población de Chile por la jornada democrática y en paz que realizaron. “América Latina necesita gobiernos que den resultados y fortalezcan sus instituciones. No hay espacio para la izquierda radical. En nuestro país, desde APP, nuestro compromiso es hacer un gobierno que brinde resultados en favor de los peruanos más vulnerables”, escribió.

Keiko Fujimori, candidata presidencial y lideresa de Fuerza Popular, también se pronunció a través de sus redes sociales: “Felicitaciones al presidente electo José Antonio Kast por su victoria. La voluntad del pueblo chileno ha sido clara y abre un nuevo ciclo basado en la democracia y la libertad. Le deseamos muchos éxitos en su gestión”.

El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, también expresó su agrado comentando que “es una buena noticia su elección”: “Tengo la suerte de tener una amistad con él. Lo llamé hace algunos días y le dije que ojalá Chile se libere de Boric. Chile está muy avanzado y falta la confianza y él inspira confianza. Algo de las fronteras hablamos".

“[Sobre la migración] Yo le dije que había que hacer un tratado rápido para un corredor humano que pase por Ecuador y que vaya a Colombia, a ver qué pasa ahí y puede que antes de Navidad haya noticias de Venezuela. Porque mucho hermano venezolano es honesto, pero están de ilegales, entonces, ¿qué mejor que vayan a su patria?”, sentenció.

Rafael López Aliaga expresa su satisfacción por la elección de José Antonio Kast en Chile, a quien llamó días antes. Sostiene que su victoria es una liberación de la influencia de Boric y beneficiará la economía | Canal N

¿Qué dijo José Antonio Kast sobre Perú?

Tras votar en la segunda vuelta presidencial de Chile, José Antonio Kast, líder del Partido Republicano y próximo presidente del país, dedicó unas palabras a la relación con Perú y la situación política en la región.

Durante una conferencia de prensa, Kast afirmó: “Nosotros esperamos tener la mejor relación con todos nuestros vecinos. Creo que se han ido dando situaciones que no estaban dentro de lo que nosotros podíamos resolver, como los cambios políticos que ha tenido Bolivia, el cambio político que se va a dar a lo mejor de aquí a un año en la estabilidad en Perú”.