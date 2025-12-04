Keiko Fujimori tiene más poder que el Congreso y casi tanto como el presidente, según encuesta de CPI

La lideresa de Fuerza Popular es considerada por los peruanos como la segunda persona con más poder en el país, solo superada por el presidente José Jerí. REUTERS/Angela Ponce

La lideresa de Fuerza Popular y precandidata a la presidencia para el 2026, Keiko Fujimori, es la segunda persona con más poder del Perú, casi al nivel del presidente José Jerí, y muy por encima del Congreso, según reveló una encuesta reciente hecha por CPI.

Según la información, difundida por RPP, un 15.1 % de peruanos consideran que Fujimori es la segunda persona con más poder del país, solo por detrás del presidente interino, José Jerí, que se ubica en el primer lugar con 19.9 %.

El gerente general de CPI, Omar Castro, indicó que “la presencia de Keiko Fujimori en este tipo de preguntas de poder siempre aparece en el segundo o tercer lugar. Nunca ha llegado al primero porque no ha llegado a ser presidenta, pero siempre aparece y la población siempre la da un protagonismo bastante fuerte en la política y en lo que significa poder en el país”.

Candidatos a la presidencia entre los más poderosos

El estudio de opinión también cuenta con la presencia de otros dos candidatos a la presidencia entre los personajes con más poder en el Perú. Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, aparece en tercer lugar con 3.8 % de las preferencias; mientras que César Acuña, líder de Alianza Por el Progreso, se encuentra en cuarto lugar con 2.1 %. Ambos personajes se encuentran muy por debajo de la lideresa de Fuerza Popular.

Coincidentemente, los tres candidatos presidenciales que aparecen en el top, también son los líderes de bancadas con gran presencia en el Congreso. Fuerza Popular suma 21 congresistas; Alianza Por el Progreso tiene 17; y Renovación Popular tiene 11 parlamentarios.

La encuesta a los ciudadanos difundida en RPP ubica al Congreso en sexto lugar de la lista, con apenas el 1 % de personas considerando a esta institución entre quienes tienen más poder. Incluso Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso e integrante de Fuerza Popular, está por encima, en el quinto lugar, con 1.2 %.

Policía y Fiscalía: las más rechazadas del Perú

Según el estudio, difundido por la encuestadora en RPP, el 73.3 % de los peruanos desaprueban la gestión actual de la Policía Nacional del Perú (PNP), ahora liderada por el Comandante General Óscar Arriola, quien asumió el cargo el pasado 31 de octubre del 2025, luego del pase a retiro de Víctor Zanabria, quien lo precedió en el puesto durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte. La aprobación de la PNP solo alcanza el 26.7 %, según la encuesta.

Policía y Fiscalía son las instituciones más rechazadas del Perú, según encuesta de CPI. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Por otro lado, el estudio de opinión también revela que la institución con mayor rechazo en su gestión actual, liderada por Tomás Gálvez, es la Fiscalía de la Nación, que posee un 82.2 % de desaprobación, un porcentaje muy superior al de la PNP, mientras que su aprobación es de apenas el 17.8 % de los peruanos.

Según el gerente de CPI, la alta desaprobación de la Fiscalía de la Nación en su gestión actual podría estar relacionada con la disputa entre las fiscales supremas Patricia Benavides y Delia Espinoza, e incluso reveló que existen estudios privados en los que se revela que gran parte de los peruanos no saben quién es el fiscal de la Nación.