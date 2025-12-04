Perú

Keiko Fujimori tiene más poder que el Congreso y casi tanto como el presidente, según encuesta de CPI

La lideresa de Fuerza Popular es considerada por los peruanos como la segunda persona con más poder en el país, solo superada por el presidente José Jerí

Guardar
La lideresa de Fuerza Popular
La lideresa de Fuerza Popular es considerada por los peruanos como la segunda persona con más poder en el país, solo superada por el presidente José Jerí. REUTERS/Angela Ponce

La lideresa de Fuerza Popular y precandidata a la presidencia para el 2026, Keiko Fujimori, es la segunda persona con más poder del Perú, casi al nivel del presidente José Jerí, y muy por encima del Congreso, según reveló una encuesta reciente hecha por CPI.

Según la información, difundida por RPP, un 15.1 % de peruanos consideran que Fujimori es la segunda persona con más poder del país, solo por detrás del presidente interino, José Jerí, que se ubica en el primer lugar con 19.9 %.

El gerente general de CPI, Omar Castro, indicó que “la presencia de Keiko Fujimori en este tipo de preguntas de poder siempre aparece en el segundo o tercer lugar. Nunca ha llegado al primero porque no ha llegado a ser presidenta, pero siempre aparece y la población siempre la da un protagonismo bastante fuerte en la política y en lo que significa poder en el país”.

Candidatos a la presidencia entre los más poderosos

El estudio de opinión también cuenta con la presencia de otros dos candidatos a la presidencia entre los personajes con más poder en el Perú. Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, aparece en tercer lugar con 3.8 % de las preferencias; mientras que César Acuña, líder de Alianza Por el Progreso, se encuentra en cuarto lugar con 2.1 %. Ambos personajes se encuentran muy por debajo de la lideresa de Fuerza Popular.

Coincidentemente, los tres candidatos presidenciales que aparecen en el top, también son los líderes de bancadas con gran presencia en el Congreso. Fuerza Popular suma 21 congresistas; Alianza Por el Progreso tiene 17; y Renovación Popular tiene 11 parlamentarios.

La encuesta a los ciudadanos difundida en RPP ubica al Congreso en sexto lugar de la lista, con apenas el 1 % de personas considerando a esta institución entre quienes tienen más poder. Incluso Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso e integrante de Fuerza Popular, está por encima, en el quinto lugar, con 1.2 %.

Policía y Fiscalía: las más rechazadas del Perú

Según el estudio, difundido por la encuestadora en RPP, el 73.3 % de los peruanos desaprueban la gestión actual de la Policía Nacional del Perú (PNP), ahora liderada por el Comandante General Óscar Arriola, quien asumió el cargo el pasado 31 de octubre del 2025, luego del pase a retiro de Víctor Zanabria, quien lo precedió en el puesto durante el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte. La aprobación de la PNP solo alcanza el 26.7 %, según la encuesta.

Policía y Fiscalía son las
Policía y Fiscalía son las instituciones más rechazadas del Perú, según encuesta de CPI. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Por otro lado, el estudio de opinión también revela que la institución con mayor rechazo en su gestión actual, liderada por Tomás Gálvez, es la Fiscalía de la Nación, que posee un 82.2 % de desaprobación, un porcentaje muy superior al de la PNP, mientras que su aprobación es de apenas el 17.8 % de los peruanos.

Según el gerente de CPI, la alta desaprobación de la Fiscalía de la Nación en su gestión actual podría estar relacionada con la disputa entre las fiscales supremas Patricia Benavides y Delia Espinoza, e incluso reveló que existen estudios privados en los que se revela que gran parte de los peruanos no saben quién es el fiscal de la Nación.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriCongresoEncuestaJosé JeríRafael López AliagaCésar AcuñaFuerza PopularCPIperu-politica

Más Noticias

Rosalía vuelve a dejar fuera a Perú de su gira mundial LUX Tour 2026

La cantante catalana vuelve a omitir a Perú en su esperada gira mundial, desatando una ola de reacciones y memes entre sus seguidores, quienes aún sueñan con verla en vivo algún día

Rosalía vuelve a dejar fuera

Pan con chicharrón se mantiene en la cima en ranking de Taste Atlas

Este sándwich tradicional no solo obtuvo la máxima distinción entre desayunos, sino que también fue destacado como el mejor exponente nacional

Pan con chicharrón se mantiene

Hermanos extorsionaban con peaje ilegal a vecinos para permitirles entrar a sus propias casas en Huachipa

Tres sujetos, incluidos los hermanos Randy y Ronny Fox Aguirre, fueron detenidos por extorsión por la Policía Nacional luego que las víctimas realizaran la denuncia correspondiente

Hermanos extorsionaban con peaje ilegal

Estas 7 potencias mundiales amenazan el reinado de la quinua peruana, revela ADEX: menestras y arroz reciben mejor tratamiento en Perú

Nuevos productores globales están aprendiendo a cultivar la quinua, mientras en Perú el grano recibe un peor tratamiento tributario que las menestras importadas, como la lenteja. Kiwicha y cañihua serían las siguientes

Estas 7 potencias mundiales amenazan

Rutas de Lima se retira y deja más de 600 personas desempleadas: ¿qué hará la Municipalidad de Lima ante su pedido laboral?

El sindicato, en diálogo con Infobae Perú, exige que los trabajadores sean reincorporados y advierte sobre el riesgo en la atención de emergencias mientras la decisión de la municipalidad sigue pendiente

Rutas de Lima se retira
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno de José Jerí oficializa

Gobierno de José Jerí oficializa postura sobre el Reinfo: Minem respalda ampliarlo hasta diciembre de 2026

Pedro Castillo acusa a jueces de cometer una “aberración jurídica” al condenarlo a 11 años de prisión

Inhabilitación de Delia Espinoza: esta sería la estrategia legal del Congreso para impedir su retorno

Testigo revela que allegado de Juan José Santiváñez habría mandado a seguir y eliminar a periodista Karla Ramírez

Delia Espinoza responde a su inhabilitación: próximos pasos y críticas al silencio de la Junta de Fiscales Supremos

ENTRETENIMIENTO

Rosalía vuelve a dejar fuera

Rosalía vuelve a dejar fuera a Perú de su gira mundial LUX Tour 2026

Los acuerdos de Samahara Lobatón y Bryan Torres tras conciliación: desde régimen de visitas a pensión de alimentos

Tilsa Lozano regresa a ‘El Valor de la Verdad’ con confesiones sobre Juan Manuel Vargas y Jackson Mora

Navidad 2025 en Lima: agenda navideña con espectáculos, ballet, musicales y tecnología para toda la familia

Gisela Valcárcel deja producción de ‘América Hoy’ y confirma el fin de su contrato con América TV: “Termina el 31 de diciembre”

DEPORTES

Liga 1 2026: ¿Cuándo arrancará

Liga 1 2026: ¿Cuándo arrancará el torneo peruano?

Representante de Abel Hernández advierte a Universitario: “No hay problema si no llega a la ‘U’, equipo no le va a faltar”

¿Qué necesita Perú Sub 19 para ganar la medalla de oro en vóley de los Juegos Bolivarianos 2025?

“Paolo Guerrero no es un suplente simpático, puede haber conflicto”, la explicación de Giancarlo Granda a la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima

Resultados de Perú vóley en los Juegos Bolivarianos 2025: así quedaron los partidos de la ‘bicolor’