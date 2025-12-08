Perú

César Acuña afirma que no está mal que la universidad que fundó le preste dinero al partido político que fundó para financiarlo

El líder de Alianza Para el Progreso afirmó que los aportes de la Universidad César Vallejo a su partido son en realidad “préstamos” y es dinero lícito

Guardar
El fundador de APP respondió por una deuda de casi 20 millones. | Canal N

César Acuña, fundador de la Universidad César Vallejo y del partido político Alianza Para el Progreso (APP), defendió públicamente los millonarios préstamos otorgados tanto por la universidad y su entorno familiar a la agrupación política, que actualmente le adeuda S/ 20 millones.

Durante una conferencia de prensa, Acuña indicó que “no es malo que un fundador o un grupo de personas puedan aportar o puedan prestar para que el partido se mantenga vigente. El dinero aportado es lícito, producto de mi trabajo de muchos años”.

El fundador de APP y la UCV también sostuvo que los fondos millonarios entregados al partido son legales y transparentes, y rechazando críticas surgidas tras la difusión de un reportaje en Cuarto Poder que reveló una deuda cercana a S/ 20 millones de APP con integrantes de la familia Acuña y la universidad.

Préstamos y deudas de Alianza Para el Progreso

Según información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), citada por Cuarto Poder, APP le debe dinero a su fundador, César Acuña, a sus hijos, a su excuñado y a la Universidad César Vallejo. Estos préstamos aparecen registrados como “créditos concertados corrientes y no corrientes” y datan desde el año 2016.

El líder de Alianza Para
El líder de Alianza Para el Progreso afirmó que los aportes de la Universidad César Vallejo a su partido son en realidad “préstamos” y es dinero lícito. | Gore La Libertad

Luis Valdez, secretario general de APP, explicó en RPP que el monto millonario “es una deuda acumulada que tenemos con nuestro presidente del partido y con parte de su familia”. Detalló que estos recursos se emplearon para mantener locales en todo el país, pagar planillas, servicios y actividades de movilización. Además, subrayó la necesidad de contar con fondos para el funcionamiento partidario.

Tanto Acuña como Valdez insistieron en la transparencia de las operaciones financieras del partido. Valdez reafirmó en RPP que Alianza Para el Progreso tiene “cuentas transparentes, claras. Estos recursos que han ingresado a Alianza Para el Progreso han sido declarados ante la SUNAT y están declarados también ante la ONPE”. También precisó que APP no recurre a financiamiento de empresas ilícitas.

Durante su conferencia de prensa, César Acuña afirmó no entender el motivo de los cuestionamientos alrededor de las llamadas “donaciones” a su partido. Indicó que los fondos son fruto de su trabajo. “No sé cuál sería lo negativo. En buena hora que peruanos traten de prestar o aportar para que un partido no desaparezca”, aunque los peruanos a los que hace referencia son sus familiares y el partido que buscan mantener en funcionamiento es el que fundó él.

El líder de Alianza Para
El líder de Alianza Para el Progreso afirmó que los aportes de la Universidad César Vallejo a su partido son en realidad “préstamos” y es dinero lícito. Foto: Gobierno Regional La Libertad

Al ser consultado por una presunta ventaja electoral de APP por estos aportes personales, Acuña negó esa posibilidad pues, según él, “el que pone autoridades y saca autoridades es Dios... por intermedio del pueblo. Aquí no decide el dinero. Decide la población”.

Sostuvo que las críticas y reportajes que cuestionan el financiamiento del partido responden a motivaciones políticas, especialmente en periodo electoral: “Quieren dañar la imagen de una persona que tiene toda la voluntad de trabajar por el Perú”. Manifestó su tranquilidad y comentó que los ataques buscan perjudicar su imagen y la del partido a puertas del inicio de la campaña presidencial.

Temas Relacionados

César AcuñaAlianza Para el ProgresoAPPElecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de S/4 mil en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Pese a cobrar como coordinadora administrativa en Lurigancho Chosica, Irma Castillo no acude a su oficina y destina su jornada laboral a actividades políticas y a la defensa de su hermano

Hermana de Pedro Castillo recibe

¿Quiénes son las mujeres que buscarán la Presidencia de Perú en 2026?: cuatro candidatas lograron pasar las internas en un proceso dominado por hombres

Con perfiles y trayectorias propias, Keiko Fujimori, Fiorella Molinelli, Marisol Pérez Tello y Rosario Fernández Bazán se convirtieron en las protagonistas de sus partidos, abriendo un inédito espacio para el liderazgo femenino en la contienda presidencial del próximo año

¿Quiénes son las mujeres que

Así reaparece Daniel Cango, el torturador de ‘Los Michis’: el preso con 61 cadenas perpetuas recluido en Challapalca

En una entrevista exclusiva con Panorama, el líder criminal narra desde la prisión más inhóspita del país los métodos de terror que impuso con su banda, las traiciones internas y el impacto de su encierro tras cuatro años de aislamiento

Así reaparece Daniel Cango, el

Pedro García comparó la carrera de Christian Cueva con una serie de Netflix: “En Juan Pablo II va a elegir al DT y los refuerzos”

El periodista deportivo se pronunció por la llegada del volante peruano de Emelec al conjunto de Chongoyape, lanzando irónicos comentarios sobre su posible rol

Pedro García comparó la carrera

Niño venezolano se emociona al conocer a ‘Pol Deportes’ y revela que es su inspiración: “Logra sus sueños”

En España, durante su visita en Madrid, Cliver Huamán tuvo encuentros con el público y se llevó este emotivo momento con un joven migrante

Niño venezolano se emociona al
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller corrige a José Jerí

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de S/4 mil en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

¿Quiénes son las mujeres que buscarán la Presidencia de Perú en 2026?: cuatro candidatas lograron pasar las internas en un proceso dominado por hombres

Al estilo del Mundial: Candidato presidencial del partido Salvemos al Perú se definirá con un sorteo de bolillas, según ONPE

Elecciones 2026: Conoce quiénes son los 37 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

ENTRETENIMIENTO

Niño venezolano se emociona al

Niño venezolano se emociona al conocer a ‘Pol Deportes’ y revela que es su inspiración: “Logra sus sueños”

‘Pol Deportes’ llegó a España y fue recibido por la comunidad peruana: “Gracias por el cariño”

Grupo 5 reacciona al ver a Ibai Llanos cantando su canción ‘Eres mi bien’ y él responde: “Perú es clave”

Xiomy Kanashiro responde a usuario que cuestionó su relación con Doña Charo: “Mi suegra y yo nos adoramos”

Tilsa Lozano revela que sufrió de ansiedad tras terminar con Miguel Hidalgo por ampay: “Soñaba con una familia”

DEPORTES

Pedro García comparó la carrera

Pedro García comparó la carrera de Christian Cueva con una serie de Netflix: “En Juan Pablo II va a elegir al DT y los refuerzos”

Alianza Lima busca el fichaje de ‘9′ con pasado en River Plate que le anotó en Copa Libertadores y enfrentó a Carlos Zambrano

“La mayoría de jugadores de Alianza Lima no quiere a Hernán Barcos”, el inesperado motivo de la salida del ‘Pirata’ del equipo ‘íntimo’

Reimond Manco hizo crudo análisis sobre Sergio Peña en Alianza Lima y le dejó sentido consejo: “Es mejor hablar menos y jugar más”

Sporting Cristal vs Cusco FC: ¿Cuándo se jugará la primera final de los playoffs de la Liga 1 2025?