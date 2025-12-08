César Acuña afirma que no está mal que la universidad que fundó le preste dinero al partido político que fundó para financiarlo

El fundador de APP respondió por una deuda de casi 20 millones. | Canal N

César Acuña, fundador de la Universidad César Vallejo y del partido político Alianza Para el Progreso (APP), defendió públicamente los millonarios préstamos otorgados tanto por la universidad y su entorno familiar a la agrupación política, que actualmente le adeuda S/ 20 millones.

Durante una conferencia de prensa, Acuña indicó que “no es malo que un fundador o un grupo de personas puedan aportar o puedan prestar para que el partido se mantenga vigente. El dinero aportado es lícito, producto de mi trabajo de muchos años”.

El fundador de APP y la UCV también sostuvo que los fondos millonarios entregados al partido son legales y transparentes, y rechazando críticas surgidas tras la difusión de un reportaje en Cuarto Poder que reveló una deuda cercana a S/ 20 millones de APP con integrantes de la familia Acuña y la universidad.

Préstamos y deudas de Alianza Para el Progreso

Según información de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), citada por Cuarto Poder, APP le debe dinero a su fundador, César Acuña, a sus hijos, a su excuñado y a la Universidad César Vallejo. Estos préstamos aparecen registrados como “créditos concertados corrientes y no corrientes” y datan desde el año 2016.

El líder de Alianza Para el Progreso afirmó que los aportes de la Universidad César Vallejo a su partido son en realidad “préstamos” y es dinero lícito. | Gore La Libertad

Luis Valdez, secretario general de APP, explicó en RPP que el monto millonario “es una deuda acumulada que tenemos con nuestro presidente del partido y con parte de su familia”. Detalló que estos recursos se emplearon para mantener locales en todo el país, pagar planillas, servicios y actividades de movilización. Además, subrayó la necesidad de contar con fondos para el funcionamiento partidario.

Tanto Acuña como Valdez insistieron en la transparencia de las operaciones financieras del partido. Valdez reafirmó en RPP que Alianza Para el Progreso tiene “cuentas transparentes, claras. Estos recursos que han ingresado a Alianza Para el Progreso han sido declarados ante la SUNAT y están declarados también ante la ONPE”. También precisó que APP no recurre a financiamiento de empresas ilícitas.

Durante su conferencia de prensa, César Acuña afirmó no entender el motivo de los cuestionamientos alrededor de las llamadas “donaciones” a su partido. Indicó que los fondos son fruto de su trabajo. “No sé cuál sería lo negativo. En buena hora que peruanos traten de prestar o aportar para que un partido no desaparezca”, aunque los peruanos a los que hace referencia son sus familiares y el partido que buscan mantener en funcionamiento es el que fundó él.

Al ser consultado por una presunta ventaja electoral de APP por estos aportes personales, Acuña negó esa posibilidad pues, según él, “el que pone autoridades y saca autoridades es Dios... por intermedio del pueblo. Aquí no decide el dinero. Decide la población”.

Sostuvo que las críticas y reportajes que cuestionan el financiamiento del partido responden a motivaciones políticas, especialmente en periodo electoral: “Quieren dañar la imagen de una persona que tiene toda la voluntad de trabajar por el Perú”. Manifestó su tranquilidad y comentó que los ataques buscan perjudicar su imagen y la del partido a puertas del inicio de la campaña presidencial.