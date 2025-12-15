Perú

El mensaje que José Antonio Kast, presidente electo de Chile, dio sobre Perú tras emitir su voto

En una conferencia de prensa, el candidato del Partido Republicano se refirió a la relación que tendría con los países vecinos

José Antonio Kast, candidato presidencial
José Antonio Kast, candidato presidencial del ultraderechista Partido Republicano de Chile, y su esposa María Pía Adriasola Barroilhet, llegan a un colegio electoral para votar durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Santiago de Chile, el 14 de diciembre de 2025. REUTERS/Juan González

José Antonio Kast, fundador del Partido Republicano, se convirtió este domingo 14 de diciembre en el nuevo presidente electo de Chile al imponerse de manera holgada ante Jeannette Jara, candidata del Partido Comunista. Este triunfo marca un profundo giro hacia la derecha en el país austral, tras dos intentos fallidos en 2017 y 2021. En la segunda vuelta de estas históricas elecciones, Kast obtuvo un contundente 58,1% de los votos, frente al 41,8% de su oponente, de acuerdo con el 99% de actas escrutadas por el Servel.

La victoria de Kast no solo representa uno de los mayores márgenes desde el retorno a la democracia, sino que confirma el avance de una alternativa política que propone un cambio drástico en la agenda nacional. El presidente electo ganó en todas las regiones del país, incluyendo tradicionales bastiones de la izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, y arrasó especialmente en las zonas mineras del norte y agrícolas del sur.


Una pantalla muestra los primeros resultados mientras los partidarios de José Antonio Kast, candidato presidencial del ultraderechista Partido Republicano de Chile, se reúnen durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en Santiago, Chile, el 14 de diciembre de 2025. REUTERS/Juan González

¿Qué dijo sobre Perú?

El flamante mandatario votó a primeras horas en Santiago y, tras emitir su voto, ofreció una conferencia de prensa donde trazó sus principales metas de gobierno y se refirió a la situación regional, con énfasis en Perú.

“Nosotros esperamos tener la mejor relación con todos nuestros vecinos. Creo que se han ido dando situaciones que no estaban dentro de lo que nosotros podíamos resolver, como los cambios políticos que ha tenido Bolivia, el cambio político que se va a dar a lo mejor de aquí a un año en la estabilidad en Perú”, declaró Kast, haciendo referencia a la crisis política y próximas elecciones.

El mensaje llega en medio de un contexto complejo en el que el propio Kast ha reiterado en campaña su apuesta por la férrea defensa de las fronteras y una política migratoria aún más restrictiva. De hecho, en un video desde Arica, la frontera de Chile con Perú, advirtió que los migrantes irregulares tendrán un plazo de noventa días para regularizar su estadía o deberán abandonar el país antes del 11 de marzo, día en que asumirá la presidencia.

Fuente: X

Este mensaje generó tensión entre países, la declaratoria de emergencia por parte del gobierno de José Jerí en las fronteras y convocatoria de reuniones entre ambas administraciones. Por parte de Perú, participó el embajador Pedro Bravo Carranza, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, y Alberto Balladares Ramírez, superintendente nacional de Migraciones; mientras que por Chile la embajadora Marta Bonet Guerricabeitia, directora general de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Exterior, y por Luis Eduardo Thayer Correa, director nacional del Servicio Nacional de Migraciones.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de tener un diálogo permanente para fortalecer la cooperación en temas de migración. La posición oficial del Perú es que no tienen la “capacidad para recibir a más migrantes”, de acuerdo con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Hugo de Zela.

