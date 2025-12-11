Perú

José Jerí se reunió con expertos del FBI y la DEA en Palacio de Gobierno para hablar sobre seguridad

El presidente dirigió el encuentro con la intención de recoger experiencias y opiniones de expertos para elaborar un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana

Guardar
José Jerí se reunió con
José Jerí se reunió con expertos del FBI y la DEA en Palacio de Gobierno para hablar sobre seguridad ciudadana. (Foto: Presidencia Perú)

El presidente José Jerí sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con una delegación de expertos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) con el objetivo de recoger sus recomendaciones para iniciar la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

El encuentro, que según Presidencia, fue solicitado por el mandatario, tuvo como punto central el fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad, mejorar el control de las fronteras y dotar al Estado peruano de herramientas más eficaces frente a los desafíos en materia de seguridad.

Esta sesión marcó el inicio de una serie de reuniones consultivas que se realizarán durante diciembre entre autoridades peruanas y la delegación estadounidense. Jerí afirmó que el propósito es que el nuevo plan de seguridad ciudadana funcione como hoja de ruta para el próximo gobierno y permita la implementación de acciones concretas y fiscalizables.

José Jerí se reunió con
José Jerí se reunió con expertos del FBI y la DEA en Palacio de Gobierno para hablar sobre seguridad ciudadana. (Foto: Presidencia Perú)

Entre los asistentes se encontraban figuras clave del Ejecutivo y el Congreso: el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez; el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela; el ministro de Defensa, César Díaz; el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola; y el presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso, Alfredo Azurín.

Por parte de Estados Unidos, la delegación incluyó seis funcionarios encabezados por José A. Pérez, director de Operaciones del FBI, junto a especialistas de la DEA y de programas policiales estatales.

Durante la jornada, Jerí reconoció las deficiencias del Estado peruano en el ámbito de seguridad. Enumeró factores como el control deficiente de las fronteras, los bajos recursos tecnológicos y un marco normativo poco eficiente como causas que contribuyeron a la situación crítica actual. En ese contexto, destacó la importancia de aprovechar la experiencia de los especialistas estadounidenses para adaptar soluciones a la realidad peruana.

José Jerí propuso derogar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. (Video: TV Perú)

Nuestro objetivo es dejar un plan de seguridad contundente, que proporcione acciones concretas a ejecutar, sea fácil de fiscalizar por las autoridades pertinentes y que sirva como hoja de ruta para el próximo Gobierno. Tenemos el firme compromiso de reducir la criminalidad”, indicó el presidente Jerí.

La delegación estadounidense expresó su disposición a compartir conocimientos y experiencias, apuntando a que estas contribuciones puedan implementarse en el país en un corto plazo. La colaboración técnica comprenderá sesiones de trabajo con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la PNP, quienes unirán esfuerzos para diseñar estrategias más firmes y eficaces contra el crimen organizado.

José Jerí adelantó llegada de expertos extranjeros

Según Jerí, la experiencia de otros países donde se han alcanzado resultados positivos en materia de seguridad constituirá una de las bases principales del diseño del nuevo plan, pero no la única. El presidente aseguró que el denominado plan Bratton —inspirado en la gestión del exjefe de la Policía de Nueva York, William Bratton, y basado en la teoría de la ventana rota— será solo una de las herramientas consideradas en la construcción de la estrategia.

José Jerí anuncia la llegada de expertos en seguridad ciudadana como parte del proceso de elaboración de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (Video: RPP)

“Hemos dicho que vamos a basarnos no solamente en el plan Bratton. Una de las herramientas que estamos tomando en consideración es el plan Bratton, mas no la única”, puntualizó el presidente. También señaló que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 y otras experiencias internacionales exitosas se integrarán en la elaboración del nuevo plan.

Temas Relacionados

José JeríSeguridad CiudadanaFBIDEAEstados Unidosperu-politica

Más Noticias

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Con gol de Santiago González tras asistencia de Gustavo Cazonatti, los ‘celestes’ vienen ganando 1-0 a los ‘dorados’ en el Estadio Nacional de Lima. Sigue las incidencias del encuentro

Sporting Cristal vs Cusco FC

Serofobia: señales de que tienes miedo a convivir con personas con VIH

La serofobia se expresa en distintos escenarios, desde el entorno familiar hasta el educativo y laboral, dificultando la vida cotidiana de quienes poseen el diagnóstico

Serofobia: señales de que tienes

Golazo de Santiago González para el 1-0 en Sporting Cristal vs Cusco FC por final ida de los ‘play-offs’ de Liga 1

El ‘Santi’ se ha sacado de la galera un golazo de catálogo para romper el cero, en el estadio Nacional. Asistencia espléndida de Gustavo Cazonatti

Golazo de Santiago González para

Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Real Madrid y Manchester City protagonizarán un gran duelo en el Bernabéu. Mientras que Alianza Lima disputará su segundo cotejo en el Mundial de Clubes de vóley

Partidos de hoy, miércoles 10

Yape también domina en Bolivia: se ha consolidado como la billetera digital líder y ahora apunta a llegar al 50% de su población

La billetera digital peruana acelera su crecimiento en el mercado boliviano, sumando millones de usuarios. Ahora prepara una nueva etapa centrada en ofrecer créditos y ampliar el acceso a servicios financieros

Yape también domina en Bolivia:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Luna a Rafael López

José Luna a Rafael López Aliaga: “Ironía que rechace la homosexualidad y su partido tenga personajes gay”

Secretario de Estado de Donald Trump visitará el Perú en 2026, confirmó el canciller Hugo de Zela

Canciller Hugo de Zela incómodo con preguntas de la prensa extranjera sobre Betssy Chávez: “Pensé que ya había sido claro”

TC declaró fundada la medida cautelar de la JNJ contra el PJ: estos son los argumentos que frenan reposición de Delia Espinoza

Esta es la lista de vicepresidentes que postularán en las Elecciones 2026 y podrían asumir la Presidencia en caso de vacancia

ENTRETENIMIENTO

Púrpura Sessions llega a Lima:

Púrpura Sessions llega a Lima: Bacanos, Jerau y Danni Úbeda estrenan la experiencia musical 360 del año

Pamela Franco confirma ser mánager de Christian Cueva y espera gran regalo para Navidad: “Tengo que recuperar lo del bolso”

Michelle Alexander sobre el ingreso de su hermano Julián a Panamericana TV: “No compito con nadie, solo conmigo misma”

Magaly Medina y César Hildebrandt critican entrevista de Milagros Leiva al presidente José Jerí: “Que la haga Susy Díaz”

Kathy Sheen presenta a sus gemelas por primera vez desde UCI: “Gracias por enseñarme tanto”

DEPORTES

Golazo de Santiago González para

Golazo de Santiago González para el 1-0 en Sporting Cristal vs Cusco FC por final ida de los ‘play-offs’ de Liga 1

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Partidos de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

“Salimos a lavarnos la cara”: Clarivett Yllescas dimensionó hazaña mundial de Alianza Lima y valoró su regreso tras lesión

Alianza Lima y los resultados que necesita en la fecha final para clasificar a semifinales del Mundial de Clubes 2025