José Jerí se reunió con expertos del FBI y la DEA en Palacio de Gobierno para hablar sobre seguridad ciudadana. (Foto: Presidencia Perú)

El presidente José Jerí sostuvo una reunión en Palacio de Gobierno con una delegación de expertos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Administración de Control de Drogas (DEA) con el objetivo de recoger sus recomendaciones para iniciar la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana.

El encuentro, que según Presidencia, fue solicitado por el mandatario, tuvo como punto central el fortalecimiento de la lucha contra la criminalidad, mejorar el control de las fronteras y dotar al Estado peruano de herramientas más eficaces frente a los desafíos en materia de seguridad.

Esta sesión marcó el inicio de una serie de reuniones consultivas que se realizarán durante diciembre entre autoridades peruanas y la delegación estadounidense. Jerí afirmó que el propósito es que el nuevo plan de seguridad ciudadana funcione como hoja de ruta para el próximo gobierno y permita la implementación de acciones concretas y fiscalizables.

Entre los asistentes se encontraban figuras clave del Ejecutivo y el Congreso: el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez; el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela; el ministro de Defensa, César Díaz; el ministro del Interior, Vicente Tiburcio; el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola; y el presidente de la Comisión Especial Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso, Alfredo Azurín.

Por parte de Estados Unidos, la delegación incluyó seis funcionarios encabezados por José A. Pérez, director de Operaciones del FBI, junto a especialistas de la DEA y de programas policiales estatales.

Durante la jornada, Jerí reconoció las deficiencias del Estado peruano en el ámbito de seguridad. Enumeró factores como el control deficiente de las fronteras, los bajos recursos tecnológicos y un marco normativo poco eficiente como causas que contribuyeron a la situación crítica actual. En ese contexto, destacó la importancia de aprovechar la experiencia de los especialistas estadounidenses para adaptar soluciones a la realidad peruana.

José Jerí propuso derogar el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. (Video: TV Perú)

“Nuestro objetivo es dejar un plan de seguridad contundente, que proporcione acciones concretas a ejecutar, sea fácil de fiscalizar por las autoridades pertinentes y que sirva como hoja de ruta para el próximo Gobierno. Tenemos el firme compromiso de reducir la criminalidad”, indicó el presidente Jerí.

La delegación estadounidense expresó su disposición a compartir conocimientos y experiencias, apuntando a que estas contribuciones puedan implementarse en el país en un corto plazo. La colaboración técnica comprenderá sesiones de trabajo con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y la PNP, quienes unirán esfuerzos para diseñar estrategias más firmes y eficaces contra el crimen organizado.

José Jerí adelantó llegada de expertos extranjeros

Según Jerí, la experiencia de otros países donde se han alcanzado resultados positivos en materia de seguridad constituirá una de las bases principales del diseño del nuevo plan, pero no la única. El presidente aseguró que el denominado plan Bratton —inspirado en la gestión del exjefe de la Policía de Nueva York, William Bratton, y basado en la teoría de la ventana rota— será solo una de las herramientas consideradas en la construcción de la estrategia.

José Jerí anuncia la llegada de expertos en seguridad ciudadana como parte del proceso de elaboración de un nuevo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (Video: RPP)

“Hemos dicho que vamos a basarnos no solamente en el plan Bratton. Una de las herramientas que estamos tomando en consideración es el plan Bratton, mas no la única”, puntualizó el presidente. También señaló que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018 y otras experiencias internacionales exitosas se integrarán en la elaboración del nuevo plan.