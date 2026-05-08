Día de la Madre: ¿Cómo el ideal de la “mamá perfecta” quiebra emocionalmente a muchas mujeres?

Una mujer atraviesa el difícil período del puerperio, lidiando con la depresión postparto mientras su bebé llora inconsolablemente en la cuna, reflejando el agotamiento y la angustia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La maternidad suele estar rodeada de expectativas difíciles de alcanzar. En redes sociales, publicidad e incluso en el entorno familiar, persiste la imagen de la “madre perfecta”: una mujer capaz de equilibrar trabajo, crianza, hogar y vida personal sin cometer errores ni mostrar cansancio. Sin embargo, especialistas advierten que esta presión constante puede generar altos niveles de estrés, culpa y agotamiento emocional en muchas mujeres.

En el Perú, donde las responsabilidades domésticas y de cuidado continúan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres, la búsqueda de una maternidad idealizada puede terminar afectando seriamente la salud mental. La exigencia de “hacerlo todo bien” lleva a muchas madres a invisibilizar sus propias necesidades, relegando el descanso, el autocuidado y hasta su bienestar emocional.

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El impacto emocional de intentar ser una “madre perfecta”

Natalia Torres, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señala que intentar cumplir estándares irreales de maternidad puede generar ansiedad, frustración y sentimientos de insuficiencia. Esto ocurre porque muchas mujeres sienten que deben responder a múltiples roles de manera impecable: ser madres presentes, profesionales exitosas, parejas atentas y responsables del hogar al mismo tiempo.

Cuando esa expectativa no se cumple, aparece la culpa. Algunas madres experimentan la sensación de “no estar haciendo suficiente” o creen que cualquier error afectará el desarrollo de sus hijos. Con el tiempo, esta presión puede derivar en agotamiento emocional e incluso en cuadros de ansiedad o depresión.

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Además, las redes sociales han intensificado este fenómeno. La exposición constante a contenidos donde se muestran rutinas aparentemente perfectas, hijos siempre felices y hogares ordenados puede generar comparaciones poco realistas. Aunque muchas veces se trata de imágenes cuidadosamente seleccionadas, el impacto emocional sí es real.

La sobrecarga mental que enfrentan muchas mujeres

Una mujer de mediana edad, con una expresión de ansiedad, se cubre las sienes con las manos mientras mira su portátil en un entorno de oficina moderno con el fondo difuminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro factor importante es la llamada carga mental, es decir, la responsabilidad constante de planificar, organizar y resolver tareas relacionadas con el hogar y la crianza. Desde recordar citas médicas y actividades escolares hasta administrar tiempos y responsabilidades familiares, muchas mujeres mantienen una lista interminable de pendientes incluso cuando están descansando.

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Esta sobrecarga suele pasar desapercibida porque no siempre implica esfuerzo físico visible, pero sí un desgaste emocional permanente. Especialistas advierten que vivir bajo presión constante puede afectar el sueño, el estado de ánimo y la capacidad de disfrutar la maternidad.

A ello se suma la idea cultural de que una “buena madre” debe sacrificarse siempre por los demás. Bajo esa lógica, pedir ayuda, sentirse cansada o necesitar espacios personales puede interpretarse erróneamente como egoísmo o falta de compromiso, cuando en realidad son necesidades humanas básicas.

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Romper el mito también es cuidar la salud mental

Frente a este escenario, especialistas resaltan la importancia de construir una visión más realista y saludable de la maternidad. Romper con la idea de la madre perfecta no implica dejar de ser responsable o comprometida con los hijos, sino comprender que ninguna persona puede sostener la perfección de forma permanente.

Aceptar errores, reconocer límites y solicitar apoyo son pasos esenciales para disminuir la presión emocional. Compartir responsabilidades en el hogar y fomentar espacios donde las mujeres puedan expresar cansancio, frustración o dudas sin sentirse juzgadas es igualmente importante.

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Los expertos aconsejan también priorizar momentos de autocuidado, mantener vínculos sociales y buscar apoyo profesional si el estrés o la culpa afectan la vida diaria. Dormir bien, disponer de tiempo personal y realizar actividades fuera de la rutina familiar contribuyen al bienestar emocional.

Hacia una maternidad más real y menos exigente

Cada vez más mujeres impulsan conversaciones sobre maternidades reales y equilibrio emocional. Este cambio busca visibilizar que sentirse agotada, necesitar ayuda o cometer errores no convierte a una mujer en una mala madre.

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Especialistas coinciden en que una maternidad más saludable no depende de alcanzar estándares imposibles, sino de construir entornos donde las mujeres puedan cuidar de sus hijos sin dejar de cuidarse a sí mismas. Detrás del ideal de la “madre perfecta” muchas veces existe una carga silenciosa que afecta el bienestar emocional de miles de mujeres.