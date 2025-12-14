Perú

Casi la mitad de los peruanos rechaza a los candidatos a Elecciones 2026, según Datum

La encuesta nacional de intención de voto evidencia un proceso electoral marcado por desconfianza ciudadana, con una amplia mayoría que aún no se siente representada por las más de 30 opciones presidenciales

Guardar
51 % de peruanos siguen
51 % de peruanos siguen sin tener candidato definido para las Elecciones 2026, según encuesta de IPSOS. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva)

Casi la mitad de los peruanos considera que no hay buenas opciones presidenciales para las Elecciones 2026, en un escenario marcado por el desencanto, la indecisión y una oferta electoral que, aunque ya está prácticamente definida, todavía no logra conectar con una amplia mayoría del electorado. A pocos meses de los comicios generales, la percepción ciudadana refleja una profunda distancia frente a los candidatos que buscan llegar a Palacio de Gobierno.

El último estudio de Datum Internacional para el diario El Comercio muestra que el 48% de la población cree que no existen buenas alternativas entre quienes postulan a la presidencia. Este dato se cruza con otro indicador clave: en la primera encuesta de intención de voto, el porcentaje más alto no se inclina por ningún nombre en específico, sino por el voto blanco, viciado o la indecisión, una señal temprana de apatía política que recuerda escenarios de procesos electorales anteriores.

Desencanto electoral, alta indecisión y un voto fragmentado rumbo al 2026

Foto: Andina
Foto: Andina

De acuerdo con la encuesta nacional realizada entre el 4 y el 8 de diciembre, una vez culminadas las elecciones primarias, solo el 8% de los encuestados considera que existen “muy buenas opciones” presidenciales, mientras que un 37% señala que hay “algunas buenas” alternativas. En total, son 37 candidatos los que aspiran a la presidencia en 2026, luego de que dos agrupaciones no lograran presentar fórmulas completas.

La falta de entusiasmo se refleja con mayor claridad en la intención de voto. El estudio de Datum - El Comercio revela que 35,8% de los ciudadanos afirma que votaría en blanco, viciado o que no acudiría a votar, mientras que un 14,7% señala que no sabe aún por quién optar. En conjunto, más de la mitad del electorado todavía no define su preferencia, una cifra que coloca a la indecisión como el actor principal del proceso.

En cuanto a los factores que influyen en la elección del voto, la credibilidad del candidato aparece en primer lugar con 31%, por encima de la personalidad (23%), las propuestas (22%) y la trayectoria política o partidaria. En la misma línea, el 48% de los peruanos considera que el país necesita “un político con mano dura”, una característica que supera a otros perfiles como el técnico, académico, empresarial o un rostro nuevo en la política.

Intención de voto: preferencias dispersas y liderazgo sin amplia ventaja

Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori
Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Carlos Álvarez concentran su respaldo en Lima mas no en el resto de regiones

En cuanto a las preferencias específicas, la primera encuesta de intención de voto presidencial muestra un escenario altamente fragmentado. El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, lidera con 10,5%, registrando un mayor respaldo entre los hombres (14,3%) que entre las mujeres (6,7%). Su apoyo es significativamente más alto en Lima y Callao, donde alcanza 17,7%, mientras que en las regiones su mayor pico se observa en el oriente del país.

En el segundo lugar se ubica Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, con 7,5% de intención de voto. A diferencia de López Aliaga, su respaldo es ligeramente mayor entre las mujeres (9,3%) que entre los hombres (5,7%). Territorialmente, concentra apoyo en Lima y Callao (10,1%) y en el norte, donde alcanza 8,4%.

Más atrás aparece Mario Vizcarra, de Perú Primero, con 6,5%, con una base de respaldo más fuerte en el centro del país (13%) y en el oriente (9,6%). Le sigue Carlos Álvarez, de País para Todos, quien obtiene 4% de intención de voto, con mayor incidencia en el norte (5,7%) que en Lima (3,9%).

El resto de los aspirantes a la presidencia no supera el 3% de respaldo individual, lo que evidencia un voto atomizado y diferencias mínimas entre los principales candidatos. Este escenario impide hablar de liderazgos consolidados o de favoritos claros para una eventual segunda vuelta, especialmente en una etapa tan temprana de la campaña.

Aunque el cierre de inscripción de listas está previsto para el 23 de diciembre y aún resta el período de tachas, esta primera fotografía electoral permite observar un punto de partida definido: un electorado mayoritariamente escéptico, con baja identificación partidaria y una campaña que recién comienza, marcada por la necesidad de captar la atención de una ciudadanía que, por ahora, percibe que no hay buenas opciones presidenciales rumbo a las Elecciones 2026.

Temas Relacionados

Elecciones 2026DatumONPEJNEperu-politica

Más Noticias

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Se juega el tercer set. Las ‘pumas’ arrasaron en el primer parcial, pero fueron sorprendidas en el segundo. Esto va igualado 1-1. Sigue las incidencias del encuentro

Universitario vs Circolo EN VIVO

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ juegan con hasta cuatro atacantes en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Los ‘dorados’ por su lado recuperaron a dos titulares. En la ida, los de Paulo Autuori ganaron 1-0. Sigue las incidencias del encuentro

Sporting Cristal vs Cusco FC

Gol de Iván Colman para el 1-0 en Sporting Cristal vs Cusco FC por final vuelta de los ‘play-offs’ de Liga 1 2025

El conjunto ‘dorado’ emparejó la serie mediante el volante argentino, quien ejecutó con éxito un disparo tras una falta de Miguel Araujo

Gol de Iván Colman para

La vacunación contra la influenza A H3N2 puede evitar un posible confinamiento y casos mortales, afirma ex viceministro de Salud

Augusto Tarazona indicó que la mejor forma de que los peruanos eviten casos de hospitalización y fallecimientos a causa de la “super gripe” es vacunarse contra la influenza

La vacunación contra la influenza

El predio fantasma de San Isidro: un terreno millonario que permanece vacío en el corazón financiero de Lima

Mientras los alrededores de la avenida Javier Prado se construyen imponentes edificios, este lugar luce abandonado y con un letrero que dice ‘se vende’ desde hace varios años

El predio fantasma de San
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

FAP bajo la lupa: Contraloría

FAP bajo la lupa: Contraloría emite observaciones al plan de adquisición de 24 aviones de guerra

Elecciones 2026: voto en blanco y viciado lideran y superan a cualquier candidato presidencial, según Datum

Víctor Andrés García Belaúnde pide expulsar a la dirigencia de Acción Popular y descarta postular al Senado con otro partido

Sobrina de Dina Boluarte consigue puesto de S/ 6.420 mensuales en hospital Rebagliati tras puntaje inusualmente alto

Decisión de excluir a Acción Popular de las Elecciones 2026 fue por “vicios evidentes en la democracia interna”, afirma experta

ENTRETENIMIENTO

El Valor de la Verdad:

El Valor de la Verdad: Tilsa Lozano vuelve al sillón rojo con confesiones que prometen sacudir la noche

Francisca Aronsson ofrece disculpas públicas tras polémica por comentarios sobre ciudad boliviana: “Lo lamento mucho”

Las mejores películas de Netflix en Perú para ver hoy mismo

Cantante de La Bella Luz renuncia y revela desorganización dentro de la orquesta

Mario Colomina cuestiona la fugaz visita de Ibai a Perú: “Me parece muy desagradecido”

DEPORTES

Universitario vs Circolo EN VIVO

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Gol de Iván Colman para el 1-0 en Sporting Cristal vs Cusco FC por final vuelta de los ‘play-offs’ de Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos en la fecha 8 de la primera fase

Franco Velazco se pronunció tras los incidentes en la final del fútbol femenino y anunció acciones legales contra Alianza Lima