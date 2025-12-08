Fuerza Popular oficializa a Keiko Fujimori como candidata presidencial para el 2026

Keiko Fujimori, hija del fallecido presidente Alberto Fujimori, saluda a sus seguidores tras anunciar su candidatura a la presidencia para las elecciones de 2026, en Trujillo, Perú, el jueves 30 de octubre de 2025. (Foto AP/César Palomino)

Tras una jornada interna enfocada en la supervisión y la transparencia, Fuerza Popular eligió oficialmente a Keiko Fujimori como su aspirante principal para disputar la Presidencia en las elecciones de 2026. La contienda interna del partido, realizada mediante delegados, concluyó con el triunfo de la fórmula de Fujimori, junto a Luis Fernando Galarreta y Miguel Ángel Torres como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia. El proceso, supervisado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), finalizó con el escrutinio completo de las actas y la publicación de los resultados a través de una plataforma digital.

El procedimiento contó con herramientas tecnológicas y espacios para observación directa, lo que permitió la verificación pública y el seguimiento de cada fase electoral. La utilización de una sala computarizada y canales de consulta en línea evidenció un esfuerzo institucional para consolidar la confianza ciudadana en los mecanismos de elección interna y selección de candidatos.

Fórmula oficial y liderazgo partidario

Con la totalidad de las actas verificadas, la lista liderada por Keiko Fujimori consiguió la nominación para los comicios de abril del próximo año. Luis Fernando Galarreta y Miguel Ángel Torres, quienes acompañan a Fujimori en la boleta, completan la fórmula de Fuerza Popular. El anuncio definitivo, así como la exhibición de los resultados, se realizó tras finalizar el conteo de votos internos, reflejando la voluntad de los delegados seleccionados previamente.

La lista de Fujimori, Galarreta y Torres logró la mayoría de votos en una jornada marcada por la innovación tecnológica y la fiscalización ciudadana.

La ONPE puso a disposición una plataforma digital con acceso libre para la ciudadanía, que muestra cada avance en el escrutinio. Esta acción refuerza el compromiso del sistema electoral con la apertura informativa y da seguimiento a las exigencias de transparencia en procesos de elección partidaria.

Tecnología y garantías para el proceso

El operativo electoral incorporó la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), sistema que posibilita registrar, imprimir y transmitir la información inmediatamente desde los locales de votación. Este recurso permite reducir los errores relacionados con la transcripción y acelera la consolidación de datos a nivel nacional.

Antes de la apertura de las urnas, la ONPE realizó la llamada “puesta a cero” de los servidores en presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Defensoría del Pueblo y voceros de diferentes organizaciones políticas. Dicho proceso se documentó mediante actas y reportes a través del Sistema de Cómputo de Resultados (SCORE), garantizando la protección de la infraestructura tecnológica frente a cualquier interferencia.

Desarrollo logístico de las primarias

El cronograma contempló la instalación de setenta y siete mesas de votación distribuidas en treinta y un recintos de treinta distritos a nivel nacional, para atender a los mil doscientos seis delegados acreditados. En Lima y el Callao, se utilizaron colegios emblemáticos como el Melitón Carbajal, IE Argentina, Nuestra Señora de Guadalupe, Alfonso Ugarte, Teresa Gonzales de Fanning y la I.E. 5005 Generalísimo don José de San Martín para la jornada electoral. Además, catorce oficinas descentralizadas estuvieron en funcionamiento para asegurar que el proceso electoral se desarrollara de manera ordenada en todo el país.

La franja horaria para emitir el voto se estableció entre las 8:00 y las 15:00, con apoyo adicional de la ONPE mediante asistencia técnica y distribución de materiales a veinticinco organizaciones. En caso de fallos tecnológicos, el material impreso permitía digitalizar y sumar los registros al sistema nacional.

Participación y reglas electorales

Treinta y siete agrupaciones políticas —entre partidos y alianzas— participaron de las primarias para definir a sus postulantes a la Presidencia, el Congreso y el Parlamento Andino. Entre las agrupaciones inscritas se encuentran Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Frente Popular Agrícola del Perú, Juntos por el Perú, Partido Morado, Podemos Perú, Unidad Nacional y Fuerza y Libertad.

La normativa establece que solo las listas que superen el 10 % de los votos válidos seguirán en carrera hacia la elección general de abril. La herramienta digital de la ONPE continúa actualizando los resultados en tiempo real, permitiendo examinar tanto el avance del escrutinio como el estado de cada partido o coalición en el proceso nacional.