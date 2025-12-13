Los precandidatos de Salvemos Perú obtuvieron el empate en la elección por delegados. | Canal N

La organización política Salvemos al Perú definirá hoy, sábado 13 de diciembre, a su candidato presidencial para las Elecciones Generales de 2026 mediante un sorteo público de “moneda al aire”, luego de que sus elecciones primarias internas concluyeran en un empate entre dos fórmulas. El inusual mecanismo de desempate marca el cierre de un proceso interno que no logró una definición directa en las urnas partidarias.

El procedimiento se realizará a las 2:00 p. m. en la sede partidaria ubicada en el jirón Camaná 989, en el Cercado de Lima, y será conducido por el Órgano Electoral Nacional (OEN) y el Órgano Electoral Provincial de Lima (OEP-Lima), conforme a lo establecido en la normativa interna del partido. El acto será público y quedará registrado en actas oficiales.

Un empate que obligó a un mecanismo excepcional

Las elecciones primarias de Salvemos al Perú se desarrollaron entre el 30 de noviembre y el 7 de diciembre, periodo en el que la militancia votó por las distintas fórmulas presidenciales. Sin embargo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó ambas listas presidenciales obtuvieron el mismo número de votos válidos durante las elecciones primarias 2025, lo que activó el mecanismo de desempate previsto en el reglamento partidario.

Salvemos al Perú definirá a su candidato presidencial hoy por sorteo de ‘moneda al aire’ tras empate en las elecciones primarias. (Composición Infobae)

El uso del sorteo mediante lanzamiento de moneda fue justificado por Salvemos al Perú como una herramienta orientada a resolver la igualdad en condiciones de equidad y transparencia, sin alterar el resultado expresado por la militancia ni reabrir el proceso electoral interno.

Las fórmulas presidenciales en disputa

Las dos listas que competirán en el sorteo están encabezadas por:

La Fórmula 1, integrada por Antonio Ortiz Villano como candidato presidencial, Jaime José Eduardo Freundt López como primer vicepresidente y Giovanna Ángela Demurtas Moya como segunda vicepresidenta.

La Fórmula 2 está conformada por Cosme Mariano González Fernández como candidato presidencial, acompañado por Wilbert Mariano Portugal Menéndez como vicepresidente y Katherine Giulliana Ramírez Aguirre como segunda vicepresidenta.

Mariano González, el ‘ministro del amor’, postulará a la presidencia: exministro de PPK y Castillo se suma a las elecciones 2026

Invitación a organismos electorales y veeduría externa

Con el objetivo de dotar de legitimidad y publicidad al procedimiento, Salvemos al Perú cursó invitaciones a representantes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la ONPE y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), así como a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. La presencia de observadores externos busca reforzar la transparencia del proceso y evitar cuestionamientos posteriores.

El partido informó que el resultado del sorteo será consignado en actas oficiales y comunicado posteriormente a las entidades del sistema electoral, como parte del cierre formal de su proceso interno.

Definición clave rumbo a las elecciones de 2026

La definición de la fórmula presidencial se produce en un momento clave del cronograma electoral. De acuerdo con las normas vigentes, el 15 de diciembre es la fecha máxima para que el Jurado Nacional de Elecciones proclame los resultados del cómputo de las elecciones primarias, mientras que el 23 de diciembre vence el plazo para el cierre del Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

(Video: RPP)

En ese contexto, la fórmula que resulte ganadora del sorteo quedará habilitada para iniciar el proceso de inscripción oficial ante los organismos electorales, marcando el cierre de la etapa de elecciones primarias de Salvemos al Perú.