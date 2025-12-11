Perú

Precandidato de Acción Popular Julio Chávez llama “señor fraude” a Alfredo Barnechea luego de su victoria en elecciones internas

El precandidato afirmó que se han impugnado mesas en las que había mayoría de votos para Barnechea

Julio Chávez llama “señor fraude” a Alfredo Barnechea por ganar elecciones internas de Acción Popular. (Video: Canal N)

El ambiente interno de Acción Popular se ha agudizado luego de la proclamación de Alfredo Barnechea como candidato presidencial, en medio de serias denuncias de fraude electoral. Julio Chávez, presidente y precandidato del partido, denunció la presencia de “delegados truchos” y responsabilizó tanto a Barnechea como a los organismos electorales de avalar un proceso que, según él, está viciado.

En declaraciones a Canal N, Chávez expresó: “Lo que vamos a tener es a alguien que finalmente va a ser el candidato de los delegados truchos o el ”señor Fraude", con el beneplácito de los organismos electorales”. Confirmó que su grupo ha impugnado los resultados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y advirtió: si no se anulan las mesas impugnadas, Acción Popular podría quedar excluida de las elecciones generales de 2026.

Riesgo de exclusión de Acción Popular en 2026

El escenario electoral de Acción Popular es incierto por disputas internas y acusaciones de irregularidades en la elección de delegados. Según José Naupari, especialista en derecho electoral, explicó en Canal N que está en juego la legitimidad de todas las candidaturas del partido.

“Estamos hablando de todas las candidaturas, no solo de la presidencial. Si se demuestra que hubo irregularidades en la elección de delegados, eso comprometería todo el proceso”. Naupari puntualizó que el JNE podría intervenir en la etapa de calificación de listas si existen pruebas firmes de vicios en la democracia interna.

José Naupari, experto en temas electorales, advierte que partido de la lampa podría quedar fuera de las Elecciones 2026. | Canal N

La fecha límite para inscribir listas vence el 23 de diciembre de 2025. Naupari advirtió que si Acción Popular decide no presentar candidaturas, su inscripción estaría en riesgo de cancelación, con lo que quedaría fuera de las presidenciales, el Congreso y el Parlamento Andino. En cambio, si presenta listas y se comprueba suplantación masiva de delegados, todas podrían ser anuladas.

“Si la irregularidad es transversal, se pueden caer todas las listas. Pero si no se presentan tachas, o si no se sustentan adecuadamente, las listas podrían pasar”, sostuvo el experto.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) defendió su rol y aclaró que su labor fue registrar la lista de delegados remitida oficialmente por el partido. “Cualquier lista distinta a la comunicada a la ONPE carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia y confianza del proceso electoral a cargo de nuestra institución”, expuso la ONPE.

Julio Chávez acusa un presunto fraude en elecciones internas

Julio Chávez ha insistido en que el proceso estuvo marcado por un “manifiesto y grosero fraude”. Relató en Canal N: “El día de ayer vencía el plazo y oportunamente nosotros hemos impugnado los resultados de la elección del último domingo, 7 de diciembre. Hemos impugnado algunas mesas. Lo que buscamos es revertir el resultado a partir de la anulación de algunas mesas, donde entendemos nosotros se han concentrado la mayor cantidad de delegados suplantadores que han favorecido a Barnechea”.

Alfredo Barnechea ganó las elecciones
Alfredo Barnechea ganó las elecciones organizadas por la ONPE y Julio Chávez la consulta interna. | Fotocomposición: Infobae Perú (Camila Calderón)

“La ONPE no quiso contrastar la información. No lo hizo, no lo hizo. Y eso para mí... representa un gran peligro, porque si la ONPE no puede en este momento garantizar elecciones transparentes en un partido político, ¿cómo va a garantizarnos a todos los peruanos elecciones transparentes en abril del próximo año?”, afirmó. También denunció intento de compra de votos a través de dinero o promesas de empleo en el Congreso.

Respuestas oficiales y repercusiones internas

La ONPE rechazó tajantemente las afirmaciones de Chávez y ratificó la validez del proceso. En un comunicado, se afirmó: “Cualquier lista distinta a la comunicada a la ONPE carece de sustento legal y afecta gravemente la transparencia y confianza del proceso electoral a cargo de nuestra institución. Por lo que afirmar que la ONPE ha consignado erróneamente datos de delegados electorales para el 7 de diciembre es falso”.

Juan Abad, secretario general de Acción Popular, calificó de “desatinadas” las declaraciones de Chávez y consideró lógico que cada precandidato interprete la situación desde su posición en un proceso con seis aspirantes a la Presidencia. “Él es presidente del partido, debería tener un poquito más de tranquilidad. […] Posiblemente, al final de ese proceso vamos a generar alguna investigación con el informe final”, explicó Abad en Canal N.

