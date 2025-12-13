Contraloría detecta irregularidades en el contrato del polémico árbol navideño de Chiclayo

La Contraloría General de la República reveló serias irregularidades en el contrato para la instalación del árbol de Navidad en el parque principal de Chiclayo. Fuente: Exitosa

La Contraloría General de la República ha revelado irregularidades en la contratación del servicio de decoración navideña de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, contrato valorizado en 21.000 soles. Entre los hallazgos destaca el polémico árbol de Navidad instalado en el parque principal, cuyo aspecto y falta de calidad originaron protestas de ciudadanos y severas críticas en redes sociales.

La Contraloría dio un plazo máximo de cinco días hábiles a la alcaldesa Janeth Cubas Carranza para informar las acciones correctivas tomadas tras el informe, que incluye una reorganización parcial de la decoración en el parque principal. El órgano de control recalcó la necesidad de subsanar las deficiencias advertidas y supervisar que los cambios respondan a las expectativas ciudadanas y los parámetros técnicos establecidos en la contratación.

La autoridad también anunció un seguimiento estricto a las medidas que disponga la Municipalidad de Chiclayo. El objetivo es garantizar transparencia en la gestión del gasto público y corregir los errores detectados en la ejecución y supervisión del servicio.

La Contraloría identificó graves deficiencias en la contratación de la decoración navideña, alertando sobre posibles irregularidades administrativas en la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Foto: Composición Infobae Perú

Entregaron un árbol navideño lejos de las expectativas y el contrato

Entre los principales hallazgos, la Contraloría detalló que las características del árbol navideño entregado no corresponden a las especificaciones comprometidas por la proveedora en su propuesta ni a los términos de la contratación municipal.

“Sin embargo, durante la ejecución del servicio contratado se advierte que la proveedora no viene cumpliendo con las condiciones de la contratación establecidas en los términos de referencia y en su propio informe alcanzado con parte de su primera entrega, toda vez que, el árbol instalado hasta el 10 de diciembre de 2025 es como sigue”, se lee en el informe.

El árbol navideño instalado no coincidía con el diseño propuesto por la contratista ni cumplía los estándares establecidos en el contrato. Fuente: Facebook / Victor Cajo

La diferencia entre la propuesta referencial presentada y el producto instalado fue documentada fotográficamente. La comisión de control constató que el árbol en el parque principal de Chiclayo no se acerca ni en diseño ni en acabados al modelo prometido por la contratista.

El proceso de contratación también evidenció rapidez inusual en la adjudicación y ausencia de verificación real de experiencia en el rubro de la proveedora. El examen del expediente mostró falta de estudios de mercado y presupuesto, así como la omisión de requisitos técnicos y administrativos fundamentales para justificar la contratación directa, lo que debilitó toda la operación.

¿Cuánto pagó la Municipalidad de Chiclayo por su polémica decoración navideña?

El presupuesto total destinado para el servicio de decoración navideña fue de S/ 21.000. El desglose indica S/ 2.500 para el decorado de la fachada municipal, S/ 10.000 para la instalación de un árbol navideño monumental y S/ 8.500 para la decoración del paradero principal y el tradicional paseo peatonal. Este monto fue autorizado sin que existiera un estudio de mercado ni referencias de costos del año anterior.

El gasto por la decoración navideña ascendió a S/ 21.000, incluyendo S/ 10.500 solo por el árbol monumental instalado en el parque principal. Fuente: Facebook / Victor Cajo

Un aspecto especialmente cuestionado fue la idoneidad de la empresa seleccionada, ya que la proveedora beneficiada no acreditó experiencia previa en la organización de eventos ni decoraciones públicas. El expediente omitió documentos que sustentaran la especialización de la persona responsable, vulnerando las exigencias de la ley. Las áreas usuarias de la municipalidad tampoco realizaron una verificación adecuada del cumplimiento contractual, situación que contribuyó a la entrega de un producto final distinto al ofertado.

El pago por el servicio estaba condicionado a la conformidad tras la ejecución. No obstante, el informe advirtió incumplimientos en la verificación final y una falta de rigor en el control de calidad de los componentes instalados en los principales espacios públicos de Chiclayo. La controversia sobre el uso de los recursos municipales aumentó a raíz de este contraste entre lo adquirido y lo efectivamente entregado.

Vecinos de Chiclayo rechazan polémico árbol navideño

La instalación del árbol navideño en el parque principal generó un rechazo unánime entre vecinos y usuarios de redes sociales en Chiclayo. La estructura, calificada como una “vergüenza” para la “Ciudad de la Amistad”, mostraba una tela blanca sin ornamentos apropiados ni forma definida, distanciándose del modelo tradicional esperado para estas celebraciones. “Nadie se quiere tomar una foto. Le voy a hacer propaganda a este árbol si no tiene nada”, afirmó un residente.

Ciudadanos de Chiclayo rechazan el árbol de Navidad armado en la plaza de la provincia. Foto: Roger García (Twitter)

La controversia alcanzó nivel nacional tras la difusión de videos y fotografías donde se evidenciaba el malestar ciudadano. El incidente protagonizado por el influencer Jordy Rioja, intervenido por la Policía luego de grabar un video de protesta, reforzó la indignación colectiva. Los comentarios señalaron que en años anteriores las decoraciones superaban en calidad y atractivo a lo visto este 2025.

Desde el Concejo Municipal surgieron voces críticas que denunciaron la falta de transparencia y la ausencia de un verdadero espíritu festivo. Regidores recalcaron que en años previos se contó con decoraciones más elaboradas y participativas, mientras que la estructura actual derivó en cuestionamientos sobre el uso del presupuesto y el manejo de los procesos municipales.

La situación abrió el debate sobre la eficacia de la gestión local y evidenció la necesidad de estrictos controles en la contratación y ejecución de servicios para celebraciones públicas, exigencia reiterada por vecinos y autoridades tras el controversial caso del árbol navideño.