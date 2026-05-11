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‘Momias extraterrestres de Nazca’: EE.UU. revela archivos secretos sobre ovnis y esta es su conclusión del caso

Los documentos desclasificados confirman que el caso presentado en México por Jaime Maussan fue revisado por autoridades estadounidenses, quienes determinaron que los restos no ofrecían validez científica

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Estados Unidos desclasifica archivos sobre fenómenos aéreos no identificados, incluyendo el caso de las 'momias extraterrestres de Nazca'.
Estados Unidos desclasifica archivos sobre fenómenos aéreos no identificados, incluyendo el caso de las 'momias extraterrestres de Nazca'.

El gobierno de Estados Unidos difundió archivos secretos sobre fenómenos aéreos no identificados, en donde aparece el caso de las llamadas ‘momias extraterrestres de Nazca’.

Los documentos, que incluyen videos, informes técnicos y registros históricos antes clasificados, recogen décadas de análisis militares y científicos sobre incidentes anómalos en diferentes países.

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En la página 16 del repositorio oficial, según información recopilada por el portal La Lupa, el expediente relacionado con Jaime Maussan y los cuerpos no humanos presentados en México se incorpora como ejemplo revisado y desacreditado por las autoridades estadounidenses.

Momias extraterrestres de Nazca y Jaime Maussan - Lima - Perú - 23 de setiembre de 2023
Jaime Maussan, ufólogo y periodista, presentó en la Cámara de Diputados de México a las supuestas ‘momias humanoides Nasca tridáctilas’ (con tres dedos), halladas en Perú.

El caso Maussan

En septiembre de 2023, el Congreso de México fue escenario de una audiencia pública sobre fenómenos aéreos no identificados (FANI). Durante la sesión, el ufólogo Jaime Maussan exhibió supuestos cuerpos de seres no humanos, señalando que estos habían sido hallados en territorio peruano.

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El registro oficial estadounidense, citado por La Lupa, documenta que se presentaron videos y testimonios de pilotos junto con los cuerpos, pero también enfatiza los desacuerdos sobre la validez científica de la evidencia.

El propio documento del Pentágono no respalda la hipótesis extraterrestre y utiliza el episodio para dejar constancia del descrédito científico posterior. Según el archivo, el caso de las ‘momias de Nazca’ fue revisado y descartado tras la evaluación técnica de expertos de Estados Unidos, que marcaron la diferencia entre el espectáculo mediático y el análisis científico riguroso.

momias de Nazca - momias alienígenas - México - 14 de septiembre
El expediente estadounidense revisa y desacredita los supuestos cuerpos no humanos presentados por Jaime Maussan en México.

Sin aval científico

A raíz de la presentación pública en México, la entonces ministra de Cultura de Perú, Leslie Urteaga, aclaró que en el país no existía ninguna entidad científica que respaldara la existencia de “seres no humanos” relacionados con estos casos. “En el Perú no hay ninguna entidad científica que lo haya dicho”, remarcó.

El Ministerio de Cultura (Mincul) también denunció penalmente a personas vinculadas con la exhibición de los supuestos restos en México. La causa penal se apoyó en peritajes y en la preocupación por la manipulación del patrimonio arqueológico nacional.

Fraude y atentado

Las piezas conocidas como María, Wawita, Albert y Josefina permanecen bajo custodia en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Estos restos, que en un momento fueron promovidos como prueba de vida extraterrestre, pasaron a ser un curioso atractivo local, sin reconocimiento académico internacional.

En octubre de 2023, el Ministerio de Cultura y el Ministerio Público de Perú confirmaron que piezas similares incautadas en el Aeropuerto Jorge Chávez eran fabricaciones recientes.

momias de nazca portada
El 12 de septiembre se llevó a cabo la Audiencia Pública: Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados en México, la primera en la historia del país donde Jaime Maussan y expertos mostraron dos cuerpos de supuestos extraterrestres Foto: (Congreso en México)

Los peritajes determinaron que fueron armadas con restos arqueológicos auténticos de Nazca y Palpa, lo que constituyó un atentado contra el patrimonio cultural. En 2022, el primer descubridor de las piezas, Leandro Benedicto Rivera Sarmiento, fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida y una multa de 25 mil soles por daños al patrimonio.

Investigaciones y hallazgos

En su momento, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público de Perú sometió los supuestos restos de seres no humanos a análisis científicos.

El arqueólogo y forense Flavio Estrada explicó que “lo que descubrimos fue que la presunta piel estaba compuesta de una mezcla de pegamentos, fibra vegetal, papeles molidos, gomas… y que los huesos sobre los cuales se habían montado eran de animales; es decir, les habían cortado la parte del hocico y habían usado solamente el medio del cráneo, y en la parte posterior, donde está el occipital, habían elaborado la cara de estos ‘extraterrestres’”.

momias de nazca 4 jaime maussan
Las presuntas tomografías que se habrían realizado a los cuerpos, donde se ve que uno de ellos estaría gestando tres huevos Foto: (Captura de pantalla Canal del Congreso)

Aquella vez, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionada durante la audiencia en México, también aclaró su participación. La institución educativa precisó que solo realizó un estudio de datación por Carbono 14 sobre muestras mínimas de piel y tejido cerebral, sin haber recolectado muestras directamente ni tener contacto con la fuente original en Perú.

Repercusiones

La atención mediática que alcanzó el caso de las llamadas ‘momias extraterrestres de Nazca’ impactó tanto en Perú como en México. En 2018, el Congreso peruano organizó una sesión oficial para presentar el hallazgo y en 2019 se propuso un proyecto de ley para declarar de interés nacional la investigación sobre estas supuestas momias alienígenas.

La desclasificación de los archivos estadounidenses confirma que, aunque el caso fue tomado en cuenta inicialmente por las agencias de defensa, el expediente fue cerrado tras determinarse la falta de sustento científico. No existe respaldo de ninguna entidad científica nacional o internacional que avale la existencia de seres no humanos en relación con estos restos.

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