Darinka Ramírez molesta por pedido de reducción de pensión de alimentos de Jefferson Farfán: “Él tiene una vida de lujos”

Darinka Ramírez y Jefferson Farfán aparecen en una imagen dividida tras la controversia por la solicitud de reducción de pensión de alimentos, donde ella criticó su "vida de lujos".

La disputa por la pensión alimenticia entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez expuso un nuevo capítulo en la vida privada del exfutbolista. Ramírez, madre de la hija menor de Farfán, expresó su rechazo a la solicitud del exjugador de reducir el monto mensual destinado al sustento de la menor. El pedido, que plantea una disminución de 7 mil soles a 4.200 soles, generó polémica por el contraste con el estilo de vida que Farfán exhibe públicamente.

En declaraciones recientes, Ramírez criticó la propuesta de Farfán y puso en duda su coherencia como figura paterna.

PUBLICIDAD

“Es público el estilo de vida que lleva él, los lujos que se da. Sin embargo, que quiera bajar la pensión a su propia hija o no quiera brindarle la calidad de vida que puede darle, no me parece”, afirmó a Trome.

El Poder Judicial ordena a Jefferson Farfán otorgar S/7000 mensuales de pensión provisional para su hija, tras demanda de Darinka Ramírez.

La madre insistió en que el dinero solicitado cubre necesidades básicas de la menor, no gastos personales. Según Ramírez, la cifra actual ya resulta insuficiente para garantizar el bienestar y la educación de su hija. “Eso no es para mí, porque a las finales ni siquiera el monto que brinda cubre todas las necesidades de mi hija”, agregó.

Ramírez también cuestionó la actitud de Farfán en redes sociales, donde el exfutbolista suele mostrar una imagen de padre comprometido con su hija. Para ella, esa exposición contrasta con el pedido de reducir la pensión. “Si tú dices que amas a tu hija, porque lo expone totalmente (en redes sociales). Entonces, ¿por qué reducir el monto?”, planteó.

PUBLICIDAD

En el plano judicial, el abogado Wilmer Arica, representante de Ramírez, confirmó que solicitaron adelantar una audiencia con las partes involucradas. Arica detalló que la defensa de Farfán argumentó ante el juzgado estar en condiciones de aportar únicamente 4.200 soles mensuales.

El caso reavivó el debate sobre las obligaciones alimenticias de figuras públicas. La diferencia entre los ingresos de Farfán y el monto propuesto para la pensión alimenticia llamó la atención del público y de especialistas en temas de familia.

PUBLICIDAD

Darinka Ramírez, madre de la hija de Jefferson Farfán, prepara una demanda contra el exfutbolista para solicitar un incremento en la pensión alimenticia de la menor (Instagram)

El proceso legal sigue en curso, mientras la opinión pública permanece pendiente de la decisión judicial y de las próximas acciones de ambas partes.

Darinka Ramírez responde a críticas por fotos con su hija

Darinka Ramírez se pronunció tras los comentarios de los conductores de “Amor y Fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes insinuaron que utiliza la imagen de su hija para enviar indirectas a Jefferson Farfán. La polémica surgió luego de la difusión de una sesión de fotos donde Ramírez aparece junto a su pareja, Sebastián Gonzáles Guevara, y la hija que tiene con el exfutbolista.

PUBLICIDAD

Gigi Mitre comentó al aire que Farfán podría molestarse, ya que actualmente mantiene una disputa legal por la tenencia de la menor. Además, Rodrigo González sugirió que Ramírez estaría “jugando con fuego” y que sus acciones podrían afectar a la niña.

Darinka Ramírez muestra la buena relación entre su pareja y la hija de Jefferson Farfán. IG

Ante estas afirmaciones, Darinka Ramírez respondió de manera contundente en redes sociales. “Sarta de ridículos. Decir que uso a mi hija por o para una persona ya ‘x’ en mi vida, ya somos familia y convivimos”, escribió.

PUBLICIDAD

Con este mensaje, Ramírez dejó claro que no acepta las acusaciones y defendió su vida familiar frente a las especulaciones mediáticas. La controversia volvió a poner el foco en su relación con Jefferson Farfán y en el debate sobre la exposición de menores en el entorno mediático.