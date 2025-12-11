Perú

No solo en Chiclayo: árbol navideño de Ayacucho también genera críticas por su diseño

El árbol generó opiniones desfavorables debido a su apariencia incompleta, falta de estabilidad y detalles que distan de las expectativas habituales

Los árboles ubicados en las plazas principales de ambas ciudades tuvieron una recepción negativa entre los vecinos por fallas en la estructura| Exitosa Noticias

El inicio de las celebraciones de fin de año en Chiclayo y Ayacucho estuvo marcado por el descontento ciudadano ante la presentación de los árboles navideños colocados en sus principales plazas. Las estructuras instaladas recibieron cuestionamientos por parte de los vecinos, quienes señalaron problemas en el diseño, los materiales utilizados y el estado general de los adornos.

En el caso de Chiclayo, la instalación del árbol navideño fue objeto de diversas observaciones. Se hicieron comparaciones entre el modelo que sirvió como referencia y la estructura final montada en la plaza central. Varios ciudadanos identificaron diferencias notorias en la calidad de los materiales y el acabado. El estado inclinado de la estructura y la elección de telas distintas a las del modelo original se sumaron a las críticas.

La controversia se amplificó tras la difusión del costo estimado para el árbol de Chiclayo, que ascendió a 20 mil soles. Habitantes y usuarios en redes sociales solicitaron una explicación sobre cómo se distribuyeron los recursos y exigieron transparencia a la administración responsable.

Árboles navideños en Chiclayo y Ayacucho generan críticas por su diseño y calidad| TVO Noticias

Polémica en Ayacucho

En Ayacucho, la polémica se trasladó a la estructura levantada para la temporada navideña en la plaza principal de la ciudad. Allí, el árbol generó opiniones desfavorables debido a su apariencia incompleta, falta de estabilidad y detalles que distan de las expectativas habituales.

Algunos vecinos expresaron que en años anteriores la calidad de la ornamentación navideña superó lo expuesto este año y manifestaron incertidumbre sobre si la decoración quedó inconclusa o si se implementarán mejoras.

Hasta el momento, solo la alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, informó qué sucedió con la infraestructura tan criticada. La autoridad edil señaló que la decoración aún no había sido culminada, pero las luces ya se habían encendido.

Fuente: 24 Horas

Alcaldesa se defiende

Rechazó que el árbol navideño instalado en la plaza principal haya tenido un costo de 20 mil soles y aclaró que ese monto corresponde a la decoración total del parque, no solo al árbol. Agregó que su gestión prioriza la austeridad y busca “gastar lo menos posible”, cumpliendo con normativas que permiten ajustes presupuestales como las órdenes de servicio por debajo de ocho Unidades Impositivas Tributarias. Cubas indicó que la decoración todavía no está terminada y que el retraso se debe a actividades previas en la zona por el 8 de diciembre.

La autoridad se mostró firme al defender el trabajo de su administración, asegurando la ausencia de irregularidades. Sostuvo que en su gestión “no ocurre” ningún hecho de corrupción y subrayó la búsqueda de un trabajo honesto.

Respecto al caso del tiktoker Jordi Rioja Cruzado intervenido tras modificar la decoración del árbol, la alcaldesa definió el acto como vandalismo y afirmó que es la quinta vez que el joven es intervenido por similar conducta. Cubas señaló que aunque comprende la indignación por parte de los vecinos, estas acciones no son justificables.

Por su parte, la Fiscalía de la Nación abrió una investigación preliminar por un periodo de 60 días. De esta manera, se definirá si existe responsabilidad penal frente a los hechos.

Temas Relacionados

ChiclayoAyacuchoÁrbol navideñoperu-noticias

