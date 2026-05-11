Perú

Candidatos, aportes cuestionados y fondos públicos: el desorden financiero de Juntos por el Perú sancionado por la ONPE

La ONPE sancionó a Juntos por el Perú tras detectar S/ 17,000 de origen desconocido en su campaña. Excandidatos como Alberto Morote figuran como aportantes, pero aseguran que nunca donaron dinero al partido

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sancionó a Juntos por el Perú por irregularidades en el financiamiento de su campaña para las elecciones generales del 2021. Las resoluciones de la ONPE, emitidas en noviembre del año pasado y en febrero de este año, apuntaron a problemas en la gestión y declaración de fondos tanto privados como públicos, lo que encendió la alerta sobre la transparencia de la organización.

Sanciones y dudas sobre fondos: las cuentas de Juntos por el Perú en el centro del debate electoral
Sanciones y dudas sobre fondos: las cuentas de Juntos por el Perú en el centro del debate electoral| Andina

Aportes privados cuestionados

Según los documentos obtenidos por Latina Noticias, Juntos por el Perú declaró ante la ONPE gastos por aproximadamente 232 mil soles en su campaña del 2021, todos de origen privado. La autoridad electoral detectó 17 aportes de fuente “anónima” por montos que totalizan 17 mil soles, catalogados de procedencia desconocida. Entre los nombres señalados destaca el de Alberto Morote Sánchez, exintegrante de la Comisión de la Verdad y entonces candidato al Congreso. Morote negó haber aportado dinero o especies, a pesar de que el partido reportó un aporte de mil soles a su nombre.

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La ONPE determinó además que otras diez personas negaron los aportes atribuidos o no pudieron ser ubicadas porque ya habían fallecido.

Otro caso es el de Hugo Chacón Málaga, candidato al Congreso en el mismo proceso electoral. Según los informes técnicos que sustentan la sanción, su nombre aparece como aportante de mil soles en especies, algo que él rechaza comentar por estar judicializado. A este grupo se suma el caso de Frida Morante Soria, funcionaria pública en Moquegua. El partido consignó que aportó dos mil soles (mil en efectivo y mil en especies) en marzo de 2021, aunque Morante Soria había fallecido en diciembre de 2020.

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Primer plano de una ilustración en acuarela del rostro de Roberto Sánchez, sonriendo, con gafas y un sombrero blanco. El fondo es un lavado abstracto de colores verde y rojo.
Ilustración en acuarela del candidato peruano Roberto Sánchez, sonriendo con un sombrero blanco y gafas, en un contexto electoral que lo llevó a la segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abogado del partido, Roy Mendoza, admitió que podría tratarse de errores en el llenado de información o intentos de regularizar aportes. “No sé si pueda obedecer de repente a una confusión en el llenado de la información. No tengo mayores detalles respecto de esa persona”, mencionó.

Observaciones sobre fondos públicos y registros contables

La unidad de investigación de Latina Noticias accedió a informes técnicos de la ONPE que incluyen los años 2022, 2023 y 2024. Los hallazgos muestran diferencias y omisiones relevantes. En 2022, mientras Sánchez ejercía como ministro de Comercio Exterior y Turismo en el gobierno de Pedro Castillo, el partido recibió un millón trescientos mil soles en financiamiento público directo, pero declaró menos de seiscientos mil soles en sus libros contables, con una diferencia superior a setecientos setenta mil soles. Ese año, el partido también reportó trescientos sesenta y ocho mil soles en aportes privados, donde los datos de cuarenta y siete aportantes no coincidían con los registros de la Reniec.

Durante el 2023, la ONPE detectó que Juntos por el Perú omitió la declaración de ingresos y gastos por 305 mil soles en el primer semestre. En 2024, la agrupación notificó a la SUNAT que no percibió ingresos, aunque ante la ONPE declaró movimientos por más de 320 mil soles. También se identificaron embargos judiciales sobre fondos públicos por hasta 200 mil soles, algo que la ONPE considera improcedente.

El partido político destinó la mayor parte del financiamiento estatal a gastos de funcionamiento, sin cumplir con la obligación de usar al menos la mitad en formación y capacitación de militantes. Parte de estos recursos sirvió para pagar a William Sánchez Palacios, hermano de Roberto Sánchez, quien figura en registros administrativos del partido entre 2022 y 2024 y recibió cerca de 26 mil soles.

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