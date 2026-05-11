Perú

Premier Luis Arroyo asegura que rescate de USD 2.000 millones a Petroperú no usará recursos públicos: ¿de dónde saldrán los fondos?

La petrolera peruana tomará deuda privada como medida de salvataje con pago diferido a 7 años, pero con garantía estatal: 500 millones disponibles de inmediato

Guardar
Google icon
Premier Luis Arroyo ofrece detalles sobre el millonario rescate financiero a Petroperú. TV Perú

El Gobierno peruano anunció la creación de un vehículo de propósito especial para canalizar hasta 2.000 millones de dólares en financiamiento internacional a favor de Petroperú, bajo la administración directa de ProInversión.

En conferencia de prensa, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, aclaró que el Decreto de Urgencia 003-2026, publicado esta mañana, no representa un rescate tradicional ni implica el uso de recursos del Tesoro Público.

PUBLICIDAD

El nuevo mecanismo permitirá que la petrolera estatal acceda a deuda privada internacional con condiciones inéditas para el sector público en el país.

La sede de Petróleos del Perú (Petroperú), empresa estatal dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles, es vista en el distrito de San Isidro en Lima, Perú, 4 de mayo de 2017. REUTERS/Mariana Bazo
La sede de Petróleos del Perú (Petroperú), empresa estatal dedicada a la refinación, distribución y comercialización de combustibles, es vista en el distrito de San Isidro en Lima, Perú, 4 de mayo de 2017. REUTERS/Mariana Bazo

¿Un nuevo modelo financiero para Petroperú?

Como primer paso, Petroperú contará con 500 millones de dólares disponibles de forma inmediata, monto que forma parte de la línea total de 2.000 millones y que será administrado bajo un fideicomiso externo operado por ProInversión.

PUBLICIDAD

Según lo explicado en la conferencia, estos fondos estarán destinados exclusivamente a la compra de crudo y al abastecimiento de combustibles. El objetivo es proteger el dinero público y establecer reglas estrictas para el uso del financiamiento.

PCM - MEF
Las reglas del nuevo plan imponen uso exclusivo de los recursos para operaciones críticas, protegiendo el dinero público y sin afectar fondos sensibles como la electrificación rural, según Arroyo.

Durante la presentación, Luis Arroyo remarcó que el Estado actuará únicamente como garante contingente: solo responderá ante la banca internacional si Petroperú no cumple con sus obligaciones al cabo de 7 años.

“Por primera vez, el financiamiento no vendrá del Tesoro. No se tocará ni un sol de los impuestos de los peruanos. Los fondos serán financiados por la banca privada internacional, canalizados a través de un fideicomiso que será controlado por ProInversión, con una garantía no financiera del Ministerio de Energía y Minas”, afirmó el premier.

A su turno, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, señaló que el financiamiento no afectará los fondos de electrificación rural ni otras partidas públicas, y que la línea de crédito será de uso exclusivo para la operación.

Condiciones y plazos del financiamiento

Luis del Carpio, director ejecutivo de ProInversión, explicó que la operación se estructurará mediante una sociedad de propósito especial, subsidiaria de Petroperú, y un fideicomiso bajo control de ProInversión.

La primera línea de 500 millones estará disponible en las próximas dos semanas, mientras que el resto del financiamiento se habilitará de manera progresiva.

PCM - MEF
Tríada. La operación financiera será articulada a través de una sociedad de propósito especial subsidiaria de Petroperú, bajo administración directa de ProInversión.

El directorio y la gerencia general de Petroperú deberán ejecutar las acciones necesarias para implementar el esquema financiero en un plazo máximo de cinco días hábiles, de acuerdo con la instrucción de ProInversión.

Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta, resaltó la importancia de la medida para asegurar el abastecimiento de combustibles en regiones vulnerables como la Amazonía, donde la presencia estatal es fundamental.

Además, Ayasta aseguró que los recientes cambios en la gerencia de Petroperú son temporales y forman parte del proceso de reorganización para implementar el nuevo esquema de supervisión y control financiero.

Implicancias para la empresa y el sector energético

Las autoridades explicaron que la medida responde a la crisis internacional de precios de hidrocarburos y a la situación financiera crítica de Petroperú, que enfrenta problemas de liquidez y restricciones de financiamiento privado.

El esquema busca garantizar la continuidad operativa de la petrolera, recomponer inventarios y cubrir capital de trabajo, sin recurrir a fondos públicos directos ni afectar otras prioridades estatales.

El Decreto de Urgencia 003-2026 tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Durante ese periodo, ProInversión deberá aprobar los protocolos para canalizar y administrar los flujos financieros, bajo estricta supervisión y control estatal.

Temas Relacionados

PetroperúMEFLuis ArroyoMINEMperu-economia

Más Noticias

Melcochita confronta a Monserrat Seminario luego de llamarlo ‘doble cara’: “No me valoraba, yo le daba todo”

El comediante expresó su indignación ante las recientes declaraciones de su expareja. Explicó que no piensa dejarle más dinero

Melcochita confronta a Monserrat Seminario luego de llamarlo ‘doble cara’: “No me valoraba, yo le daba todo”

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Partidazo para cerrar la jornada. ‘Cremas’ y ‘rosados’ se enfrentan en un duelo cargado de expectativa en el Callao y aquí podrás seguir todas las incidencias del compromiso

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Video muestra trágico choque en la Panamericana Sur que deja dos muertos en VES: conductor con 24 mil soles en papeletas huyó

Una aparente carrera entre una minivan y un bus terminó en tragedia este lunes en la Panamericana Sur a la altura de un paradero informal conocido como Capilla

Video muestra trágico choque en la Panamericana Sur que deja dos muertos en VES: conductor con 24 mil soles en papeletas huyó

BAP Pisco zarpa a Hawái: Marina de Guerra del Perú participa en el mayor ejercicio naval del Pacífico

La nave peruana se incorpora a uno de los entrenamientos marítimos más complejos del mundo, con 381 tripulantes listos para afrontar intensas jornadas de práctica y cooperación internacional

BAP Pisco zarpa a Hawái: Marina de Guerra del Perú participa en el mayor ejercicio naval del Pacífico

“Compito conmigo misma”: Mirian Patiño y su defensa del premio a mejor líbero de la Liga Peruana de Vóley en medio del debate

La voleibolista de Universitario valoró su galardón individual y aseguró que lo consiguió con mérito propio tras una temporada de destacada

“Compito conmigo misma”: Mirian Patiño y su defensa del premio a mejor líbero de la Liga Peruana de Vóley en medio del debate
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Ministerio Público investiga más de 70 denuncias por irregularidades en la ONPE durante las Elecciones 2026

Ministerio Público investiga más de 70 denuncias por irregularidades en la ONPE durante las Elecciones 2026

ONPE al 99.632% EN VIVO: resultados oficiales de las Elecciones 2026 de Perú en la recta final

Defensa de Pedro Castillo insistirá con un nuevo pedido de indulto luego de que solicitud previa fue declarada inadmisible

Candidatos, aportes cuestionados y fondos públicos: el desorden financiero de Juntos por el Perú sancionado por la ONPE

Congreso de la República del Perú enfrenta posible embargo por fallido proyecto satelital: “Es un escándalo”

ENTRETENIMIENTO

Melcochita confronta a Monserrat Seminario luego de llamarlo ‘doble cara’: “No me valoraba, yo le daba todo”

Melcochita confronta a Monserrat Seminario luego de llamarlo ‘doble cara’: “No me valoraba, yo le daba todo”

Tiktoker Ángel Ramírez termina con un corte en la frente luego de ser agredido en una discoteca en Trujillo

Valery Revello anuncia que será madre por tercera vez: “Hace varios meses soñamos contigo”

Darinka Ramírez molesta por pedido de reducción de pensión de alimentos de Jefferson Farfán: “Él tiene una vida de lujos”

Mario Hart revela qué habría afectado su matrimonio con Korina Rivadeneira: “La rutina y la monotonía”

DEPORTES

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026

“Compito conmigo misma”: Mirian Patiño y su defensa del premio a mejor líbero de la Liga Peruana de Vóley en medio del debate

¿Jorge Araujo seguirá en Universitario tras la llegada de Héctor Cúper? Lo último que se sabe del futuro del ‘Coco’

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Apertura

A qué hora juega Universitario vs Sport Boys HOY: partido en el Callao por Torneo Apertura de Liga 1 2026